Стороны помирились. Дело против Федора Смолова официально прекратили

Мировой судья Пресненского районного суда Москвы постановил прекратить дело против футболиста Федора Смолова из-за примирения сторон. Спортсмен извинился за драку и выплатил пострадавшему щедрую компенсацию. В чем обвиняли спортсмена — в материале 360.ru.

«Какой я тебе бро?»

Летом прошлого года спортивный сегмент Рунета разорвала новость: футболист Федор Смолов устроил драку в кафе «Кофемания» в центре Москвы.

Как все это произошло, показания разнятся. Сам бывший нападающий сборной России рассказал, что утром 28 мая отправился позавтракать со знакомым. Их поведение чем-то не понравилось компании, сидевшей за другим столиком. Обвинение считает, что Смолов был нетрезв, однако сам спортсмен утверждает, что не пил.

Смолов предложил уладить конфликт, закрыв счет, однако гости кафе отказались. По словам потерпевшего, футболисту могло не понравиться, что его назвали «бро».

«Он пошел обратно, а потом обернулся и спросил: „Какой я тебе бро? Ты что со мной на ‚ты‘ разговариваешь?“ И ударил меня», — рассказал мужчина, его слова привело РИА «Новости».

От удара потерпевший получил перелом челюсти в двух местах, ему потребовалось долгое лечение.