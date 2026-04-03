Стороны помирились. Дело против Федора Смолова официально прекратили
Мировой судья Пресненского районного суда Москвы постановил прекратить дело против футболиста Федора Смолова из-за примирения сторон. Спортсмен извинился за драку и выплатил пострадавшему щедрую компенсацию. В чем обвиняли спортсмена — в материале 360.ru.
«Какой я тебе бро?»
Летом прошлого года спортивный сегмент Рунета разорвала новость: футболист Федор Смолов устроил драку в кафе «Кофемания» в центре Москвы.
Как все это произошло, показания разнятся. Сам бывший нападающий сборной России рассказал, что утром 28 мая отправился позавтракать со знакомым. Их поведение чем-то не понравилось компании, сидевшей за другим столиком. Обвинение считает, что Смолов был нетрезв, однако сам спортсмен утверждает, что не пил.
Смолов предложил уладить конфликт, закрыв счет, однако гости кафе отказались. По словам потерпевшего, футболисту могло не понравиться, что его назвали «бро».
«Он пошел обратно, а потом обернулся и спросил: „Какой я тебе бро? Ты что со мной на ‚ты‘ разговариваешь?“ И ударил меня», — рассказал мужчина, его слова привело РИА «Новости».
От удара потерпевший получил перелом челюсти в двух местах, ему потребовалось долгое лечение.
Обвинитель требовала наказания
Смолов частично признал вину, извинился перед пострадавшим и выплатил четыре миллиона рублей. После этого стороны заключили соглашение о примирении.
Однако обвинитель не желала, чтобы дело прекратили.
«Смолов является публичной личностью, бывший игрок сборной России. Своими действиями он дискредитирует образ спортсмена», — заявила она на суде.
И все же суд принял иное решение.
Правильно себя повел
Сам футболист поблагодарил суд за прекращение дела. Вместе с тем он отметил, что после конфликта на него вышли вымогатели, требовавшие деньги за то, чтобы случай не получил огласку.
«Максимальная сумма, которую вымогали, была один миллион долларов», — рассказал Смолов журналистам.
Адвокат Варвара Кнутова заявила, что ее подзащитный в тот момент был абсолютно трезв, хотя и отмечал с другом победу в чемпионате России. Несмотря на ранний час, были прохожие, которые узнавали футболиста и просили с ним сфотографироваться.
«Они все подтверждают, что от Федора не пахло никаким алкоголем. Если стоишь с человеком в обнимку, как-то можешь сообразить», — добавила она.
Позднее, по ее словам, футболист сожалел, что распустил руки, и наотрез отказывался от предложений замять дело. Кнутова добавила, что Смолов, вопреки словам обвинителя, как раз показал пример правильного поведения в ситуации.
Кстати, всем мальчикам на заметку: не надо думать, что это так просто — примириться. Дело даже не в четырех миллионах. Примириться можно, но после возбуждения уголовного дела.
Варвара Кнутова
Адвокат
После этой истории 35-летний Смолов не продлил контракт с «Краснодаром» и в новом сезоне выступал только в Медиалиге. В этом ему помог главный тренер команды Broke Boys Дмитрий Кузнецов, который пообещал спортсмену любую поддержку, если понадобится.