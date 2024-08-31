Сегодня 15:45 Соболев и осатаневшие: послесловие к главному трансферу лета Писатель Беседин: переход Соболева из «Спартака» в «Зенит» — приговор 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спорт

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Артем Дзюба

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Александр Соболев перешел из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит». Не Фигу, конечно, мчащий, как португальский скорый из Барселоны в Мадрид, но все же. В приличные времена за подобное ренегатство если не казнили, то били физиономию так точно. Или нет?

В конце концов, переходили же из «Спартака» в «Зенит» Василий Кульков и (привет, олды!) Немесио Посуэло. А из свежих примеров — о, их помнит каждый! — это, конечно же, Владимир Быстров, Зелимхан Бакаев и Артем Дзюба.

Истории, казалось бы, разные, но вместе с тем удивительно похожие друг на друга. Чем? Своим скандальным антуражем непорядочности и нечистоплотности.

Например, тогдашний главный тренер «Спартака» Валерий Карпин заявил, что Владимира Быстрова тогдашнему владельцу «красно-белых» Леониду Федуну пришлось продать по звонку из «администрации». И было не отвертеться. Дзюба же намеренно не продлевал контракт со «спартачами», чтобы уйти из клуба туда, где заваливали, как Скруджа Макдака, золотишком. Бакаева обсуждать смысла нет — этот давно поставил на своей карьере черный крест.

Однако история с переходом Александра Соболева, похоже, переписала все, что было до него. Как сказали бы великие «роллинги»: painted it black!

Соболев не пожелал уходить как порядочный человек. Он бастовал, выкобенивался, ныл и всячески показывал неуважение к «красно-белым». Хотя еще пару лет назад изображал (именно изображал) из себя человека, который только за «Спартак» и вообще чуть ли не поклоняется братьям Старостиным.

Фото: РИА «Новости»

Добавил «перченого изюму» и сын Соболева, усевшийся вместо отца играть в компьютер и заявивший в прямом эфире: «Зенит — позор российского футбола!» Надо заметить, многие парня поддержали. Ну и, конечно, сам «Зенит» вел себя крайне вальяжно и нагло, как Медведь-Воевода, осматривавший свои владения. А ведь не секрет, правда, что одна из главных целей существования Российской премьер-лиги и российского футбола — дабы клуб из Санкт-Петербурга доминировал и переписывал все рекорды? На то все работают, на то все заточено.

И за всем этим, конечно же, стояла тень футбольного агента Павла Андреева, ведущего дела Соболева. Собственно, он в свое время имел дела с супругой Федуна, скандальной Заремой Салиховой. Так Александр и попал в стан «красно-белых». А нет Заремы — и дела ведутся иначе.

Так что, безусловно, демиургом этой позорной сделки оказался Павел Андреев. Почему позорной? А давайте свидетельствовать.

Ясно, что те славные времена, когда футболисты выступали за один клуб, давно прошли. Паоло Мальдини и Франческо Тотти — эти великие мужчины-рыцари остались в прошлом. Однако и сейчас переход в стан злейшего врага не сказать что преступление, но моветон. При этом та же «Бавария» в Германии скупает лучших у конкурентов. Узнаете почерк? Да, да, именно так поступает санкт-петербургский «Зенит», который просто заваливает конкурентов деньгами и даже не говорит, а требует: «Отдавайте мне этого и вот этого! Заверните!» Сама структура, по которой функционирует российский чемпионат, направлена лишь на одно — на победы «Зенита».

Фото: РИА «Новости»

При этом грязные агентские игры. Нет сомнения, что одни из главных врагов российского футбола — это агенты, которые ко всей коррупционной составляющей добавляют абсурд. Рынок футболистов в РФ и без того крошечен, и россияне чувствуют себя на нем великолепно. Так как нет конкуренции, оттого мало-мальски приличный игрок тут же попадает в агентские сети и начинает, стоя в десять раз больше реальной цены, диктовать условия.

Именно так поступал Соболев, который не играл толком в футбол последние полтора года. Тем не менее правдами и неправдами он выбил то, что хотел — жирный контракт и переход в клуб-доминатор (пусть и доминирование это искусственно создано).

Заметьте, никто толком не возмутился. Что сказали эксперты и комментаторы? Пели оды, а те, кому хватило ума, отделывались общими словами. Почему так? Да потому что каждый прикормлен и каждый получает свой кусок пирога, пахнущего газом. Забавно, когда господин Орлов называет Соболева «выродком», а потом заявляет, что Соболев жмет ему руку в восхищении. Помните, был такой великий роман «Ярмарка тщеславия»? Вот-вот. Куда-то мы свернули — совсем не туда.

Фото: РИА «Новости»

Переход Соболева (то, как он происходил) из «Спартака» в «Зенит» — вне сомнения, приговор. Однако гораздо важнее и показательнее реакция пресловутой футбольной общественности на этот трансфер. Вот тут совсем катастрофа — и пока будет так, нам ничего не светит. И санкции тут ни при чем. Так ради кого все это? Ведь показательно, что на переход Соболева крайне негативно (это я мягко выражаюсь, интеллигентно) отреагировали болельщики и «Зенита», и «Спартака». Потому что их не обманешь. Свист и скандирование — жаль, что это ничего не изменит.

Да, и последнее, в качестве послесловия. Я тут недавно посмотрел, каким составом играет «Барселона». Просто так, ради интереса. Я люблю футбол. Так вот, там в основе клуба — внимание! — играют три (!) 17-летних (!) пацана, воспитанника клуба. Потому что болеешь за своих. Потому что так надо. Трагедия в том, что у нас при нынешнем подходе в ближайшие лет 30 такого и близко не будет.