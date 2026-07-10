Контроль против характера. Сможет ли Бельгия остановить Испанию в четвертьфинале ЧМ

Сборная Испании 10 июля сыграет с Бельгией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2026. «Красная фурия» подходит к матчу в статусе фаворита, но бельгийцы уже доказали, что способны выживать в почти безнадежных ситуациях и переворачивать игры в концовке. За счет чего Испания может впервые за 16 лет выйти в полуфинал мундиаля, чем опасна Бельгия и почему ключевой фигурой матча может стать Ламин Ямаль — разбирался 360.ru.

Испания подходит к матчу фаворитом Сборная Испании не выходила в полуфинал чемпионата мира с 2010 года, когда выиграла турнир в ЮАР. Сейчас у команды Луиса де ла Фуэнте есть реальный шанс прервать эту серию. Ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич в беседе с 360.ru заявил, что испанцы выглядят сильнее соперника почти по всем ключевым параметрам. «Испанцы просто круче — за счет своего футбола, тотального контроля мяча и потрясающего индивидуального мастерства. Думаю, они сегодня должны проходить дальше», — сказал эксперт. По его словам, Бельгия дошла до четвертьфинала во многом вопреки качеству своей игры. На групповом этапе команда Руди Гарсии не впечатляла: ничьи с Египтом и Ираном, затем крупная победа над Новой Зеландией. В плей-офф бельгийцы сначала спаслись в матче с Сенегалом, уступая 0:2 до 85-й минуты, а затем неожиданно разгромили США со счетом 4:1. Евневич отметил, что именно матч против американцев стал для Бельгии лучшим на турнире, но во многом из-за эмоционального фона. «Там было слишком много нефутбольного перед матчем. История с Фоларином Балогуном, которого амнистировали перед игрой, дала бельгийцам сверхмотивацию. Даже Кевин де Брейне и Тибо Куртуа, у которых были сложные отношения, чуть ли не братались. Это объединило команду. Но на одной мотивации далеко не уйдешь», — подчеркнул он.

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Испанцы будут забирать мяч

Главным сценарием матча эксперт считает доминирование Испании с мячом. По его оценке, в отдельные отрезки владение может становиться почти подавляющим. «Будет потрясающее доминирование испанцев. Думаю, моментами может быть что-то вроде 85 на 15% по владению. Это классика Испании — они мяч не будут отдавать», — сказал Евневич. При этом он не ждет разгрома. Испания умеет контролировать темп, но не всегда превращает преимущество во множество голов. В матче 1/8 финала против Португалии команда де ла Фуэнте долго искала момент и забила победный мяч только в компенсированное время. «У Испании точно будут моменты. Что-то они запорют, что-то не забьют — это тоже классика. Мне кажется, наиболее вероятный сценарий — 1:0 или 2:0», — добавил эксперт.

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Ямаль должен показать себя

Одним из главных героев четвертьфинала может стать Ламин Ямаль. На турнире в его адрес уже звучала критика: от игрока, претендующего на статус одной из главных звезд мирового футбола, ждут большего влияния на результат. Евневич считает, что матч с Бельгией может стать именно той игрой, где Ямаль проявит себя ярче. «Если ты претендуешь на „Золотой мяч“, ты должен решать индивидуально больше. Но ему можно сделать скидку на возраст: первый чемпионат мира, 18 лет. Думаю, сегодня мы увидим того Ламина Ямаля, которого все давно ждали», — отметил он. По словам эксперта, у бельгийцев нет защитника уровня Нуну Мендеша, который в матче Португалии и Испании смог сдерживать фланг испанской атаки. Поэтому у Бельгии могут возникнуть серьезные проблемы на краях.

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Кто еще может решить матч

Помимо Ямаля, Евневич выделил Микеля Оярсабаля, Педри и вратаря Унаи Симона. Оярсабаль, по словам эксперта, не является классическим центральным нападающим, но при этом регулярно решает эпизоды и забивает важные мячи. «С центральными нападающими у Испании в последние десятилетия какая-то беда. Но Оярсабаль выходит, забивает и решает. Он аномально много забивает для футболиста своей позиции», — сказал собеседник 360.ru. Педри, по мнению Евневича, остается одним из самых важных игроков команды, хотя его роль не всегда заметна широкой аудитории. «Педри — футболист центра поля. О нем говорят меньше, потому что все любят яркое и атакующее. Но он выполняет огромный объем черной работы и работы по продвижению мяча», — пояснил эксперт. Отдельно он отметил Унаи Симона. Перед турниром выбор вратаря вызывал вопросы, поскольку у Испании были и Давид Райя, и Жоан Гарсия. Однако Симон оправдал доверие тренера. «Де ла Фуэнте выбрал человека, который провел не лучший сезон. Но Симон выдает безумную сухую серию. Поэтому его тоже надо выделить», — сказал Евневич.

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Главная угроза Бельгии — Лукаку

Если Бельгия и способна переломить ход матча, то прежде всего за счет Ромелу Лукаку. Форвард подходит к турниру не в лучшей физической форме и чаще выходит со скамейки, но делает это эффективно. На его счету уже три гола. «Лукаку находится в тяжелой физической форме, может отбегать минут 15 -20. Но он делает то, что в современном футболе лучше него почти никто не делает: умеет толкаться, бороться и дает Бельгии потрясающий импульс», — заявил Евневич. По его словам, если к 70-й минуте счет будет минимальным, выход Лукаку может стать серьезной проблемой для испанцев. «Если будет 1:0, Лукаку выйдет и может продавить. Но надолго его не хватит», — отметил эксперт.

Фото: Xu Chang/XinHua / www.globallookpress.com

Слабое место бельгийцев — оборона

Главной зоной риска у Бельгии Евневич назвал линию защиты. По его мнению, именно там Испания должна искать пространство и создавать моменты. «В первую очередь слабое место — линия обороны. Это та зона, которая очень сильно поможет испанцам», — сказал он. Интригой остается и роль Кевина де Брейне. В матче с США он остался на скамейке запасных, и теперь тренер Руди Гарсия снова должен выбрать: выпускать возрастную суперзвезду с первых минут или сохранить более рабочий баланс. «Де Брейне — один из лучших футболистов последних десяти лет, но на этом чемпионате мира он не впечатляет. Если он выйдет и сыграет так же, как раньше на турнире, шансов у Бельгии станет еще меньше», — считает Евневич.

Фото: Xu Chang/XinHua / www.globallookpress.com

История встреч на стороне Испании

Испания и Бельгия в XXI играли трижды, и каждый раз побеждала Испания. В отборе к ЧМ-2010 испанцы выиграли 2:1 на выезде и 5:0 дома, а затем стали чемпионами мира. В товарищеском матче 2016 года Испания победила Бельгию в Брюсселе со счетом 2:0. Путь к четвертьфиналу Испания начала турнир с неожиданной ничьей против Кабо-Верде — 0:0. После этого команда собралась: разгромила Саудовскую Аравию 4:0, обыграла Уругвай 1:0, в 1/16 финала уверенно прошла Австрию 3:0, а в 1/8 финала вырвала победу у Португалии — 1:0. Бельгия стартовала менее убедительно: ничьи с Египтом и Ираном, затем победа над Новой Зеландией 5:1. В плей-офф команда Руди Гарсии совершила камбэк против Сенегала, а затем провела лучший матч турнира, разгромив США 4:1. При этом бельгийцы потеряли полузащитника Амаду Онана. Игрок «Астон Виллы» получил травму в матче со сборной США и выбыл на длительный срок.

Фото: РИА «Новости»

Пенальти маловероятны