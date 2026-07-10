Контроль против характера. Сможет ли Бельгия остановить Испанию в четвертьфинале ЧМ
Сборная Испании 10 июля сыграет с Бельгией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2026. «Красная фурия» подходит к матчу в статусе фаворита, но бельгийцы уже доказали, что способны выживать в почти безнадежных ситуациях и переворачивать игры в концовке. За счет чего Испания может впервые за 16 лет выйти в полуфинал мундиаля, чем опасна Бельгия и почему ключевой фигурой матча может стать Ламин Ямаль — разбирался 360.ru.
Испания подходит к матчу фаворитом
Сборная Испании не выходила в полуфинал чемпионата мира с 2010 года, когда выиграла турнир в ЮАР. Сейчас у команды Луиса де ла Фуэнте есть реальный шанс прервать эту серию.
Ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич в беседе с 360.ru заявил, что испанцы выглядят сильнее соперника почти по всем ключевым параметрам.
«Испанцы просто круче — за счет своего футбола, тотального контроля мяча и потрясающего индивидуального мастерства. Думаю, они сегодня должны проходить дальше», — сказал эксперт.
По его словам, Бельгия дошла до четвертьфинала во многом вопреки качеству своей игры. На групповом этапе команда Руди Гарсии не впечатляла: ничьи с Египтом и Ираном, затем крупная победа над Новой Зеландией. В плей-офф бельгийцы сначала спаслись в матче с Сенегалом, уступая 0:2 до 85-й минуты, а затем неожиданно разгромили США со счетом 4:1.
Евневич отметил, что именно матч против американцев стал для Бельгии лучшим на турнире, но во многом из-за эмоционального фона.
«Там было слишком много нефутбольного перед матчем. История с Фоларином Балогуном, которого амнистировали перед игрой, дала бельгийцам сверхмотивацию. Даже Кевин де Брейне и Тибо Куртуа, у которых были сложные отношения, чуть ли не братались. Это объединило команду. Но на одной мотивации далеко не уйдешь», — подчеркнул он.
Испанцы будут забирать мяч
Главным сценарием матча эксперт считает доминирование Испании с мячом. По его оценке, в отдельные отрезки владение может становиться почти подавляющим.
«Будет потрясающее доминирование испанцев. Думаю, моментами может быть что-то вроде 85 на 15% по владению. Это классика Испании — они мяч не будут отдавать», — сказал Евневич.
При этом он не ждет разгрома. Испания умеет контролировать темп, но не всегда превращает преимущество во множество голов. В матче 1/8 финала против Португалии команда де ла Фуэнте долго искала момент и забила победный мяч только в компенсированное время.
«У Испании точно будут моменты. Что-то они запорют, что-то не забьют — это тоже классика. Мне кажется, наиболее вероятный сценарий — 1:0 или 2:0», — добавил эксперт.
Ямаль должен показать себя
Одним из главных героев четвертьфинала может стать Ламин Ямаль. На турнире в его адрес уже звучала критика: от игрока, претендующего на статус одной из главных звезд мирового футбола, ждут большего влияния на результат.
Евневич считает, что матч с Бельгией может стать именно той игрой, где Ямаль проявит себя ярче.
«Если ты претендуешь на „Золотой мяч“, ты должен решать индивидуально больше. Но ему можно сделать скидку на возраст: первый чемпионат мира, 18 лет. Думаю, сегодня мы увидим того Ламина Ямаля, которого все давно ждали», — отметил он.
По словам эксперта, у бельгийцев нет защитника уровня Нуну Мендеша, который в матче Португалии и Испании смог сдерживать фланг испанской атаки. Поэтому у Бельгии могут возникнуть серьезные проблемы на краях.
Кто еще может решить матч
Помимо Ямаля, Евневич выделил Микеля Оярсабаля, Педри и вратаря Унаи Симона.
Оярсабаль, по словам эксперта, не является классическим центральным нападающим, но при этом регулярно решает эпизоды и забивает важные мячи.
«С центральными нападающими у Испании в последние десятилетия какая-то беда. Но Оярсабаль выходит, забивает и решает. Он аномально много забивает для футболиста своей позиции», — сказал собеседник 360.ru.
Педри, по мнению Евневича, остается одним из самых важных игроков команды, хотя его роль не всегда заметна широкой аудитории.
«Педри — футболист центра поля. О нем говорят меньше, потому что все любят яркое и атакующее. Но он выполняет огромный объем черной работы и работы по продвижению мяча», — пояснил эксперт.
Отдельно он отметил Унаи Симона. Перед турниром выбор вратаря вызывал вопросы, поскольку у Испании были и Давид Райя, и Жоан Гарсия. Однако Симон оправдал доверие тренера.
«Де ла Фуэнте выбрал человека, который провел не лучший сезон. Но Симон выдает безумную сухую серию. Поэтому его тоже надо выделить», — сказал Евневич.
Главная угроза Бельгии — Лукаку
Если Бельгия и способна переломить ход матча, то прежде всего за счет Ромелу Лукаку. Форвард подходит к турниру не в лучшей физической форме и чаще выходит со скамейки, но делает это эффективно. На его счету уже три гола.
«Лукаку находится в тяжелой физической форме, может отбегать минут 15 -20. Но он делает то, что в современном футболе лучше него почти никто не делает: умеет толкаться, бороться и дает Бельгии потрясающий импульс», — заявил Евневич.
По его словам, если к 70-й минуте счет будет минимальным, выход Лукаку может стать серьезной проблемой для испанцев.
«Если будет 1:0, Лукаку выйдет и может продавить. Но надолго его не хватит», — отметил эксперт.
Слабое место бельгийцев — оборона
Главной зоной риска у Бельгии Евневич назвал линию защиты. По его мнению, именно там Испания должна искать пространство и создавать моменты.
«В первую очередь слабое место — линия обороны. Это та зона, которая очень сильно поможет испанцам», — сказал он.
Интригой остается и роль Кевина де Брейне. В матче с США он остался на скамейке запасных, и теперь тренер Руди Гарсия снова должен выбрать: выпускать возрастную суперзвезду с первых минут или сохранить более рабочий баланс.
«Де Брейне — один из лучших футболистов последних десяти лет, но на этом чемпионате мира он не впечатляет. Если он выйдет и сыграет так же, как раньше на турнире, шансов у Бельгии станет еще меньше», — считает Евневич.
История встреч на стороне Испании
Испания и Бельгия в XXI играли трижды, и каждый раз побеждала Испания. В отборе к ЧМ-2010 испанцы выиграли 2:1 на выезде и 5:0 дома, а затем стали чемпионами мира. В товарищеском матче 2016 года Испания победила Бельгию в Брюсселе со счетом 2:0.
Путь к четвертьфиналу
Испания начала турнир с неожиданной ничьей против Кабо-Верде — 0:0. После этого команда собралась: разгромила Саудовскую Аравию 4:0, обыграла Уругвай 1:0, в 1/16 финала уверенно прошла Австрию 3:0, а в 1/8 финала вырвала победу у Португалии — 1:0.
Бельгия стартовала менее убедительно: ничьи с Египтом и Ираном, затем победа над Новой Зеландией 5:1. В плей-офф команда Руди Гарсии совершила камбэк против Сенегала, а затем провела лучший матч турнира, разгромив США 4:1.
При этом бельгийцы потеряли полузащитника Амаду Онана. Игрок «Астон Виллы» получил травму в матче со сборной США и выбыл на длительный срок.
Пенальти маловероятны
Евневич не исключил, что Бельгия попытается затянуть игру в дополнительное время, но считает такой сценарий маловероятным. До серии пенальти, по его мнению, дело почти наверняка не дойдет.
«Если дополнительное время маловероятно, то серия пенальти еще менее вероятна. Мне кажется, до этого не дойдет», — сказал он.
Главная надежда Бельгии — терпеть, выдерживать давление и дождаться позднего шанса. Но эксперт считает, что против Испании такой план реализовать будет крайне сложно.
«Мяча у бельгийцев не будет. Им надо будет очень много терпеть. Этот чемпионат мира показал, что они умеют спасаться и забивать в концовке. Но Испания ошибок не прощает», — заключил Евневич.
Матч Испания — Бельгия пройдет 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель встречи выйдет в полуфинал чемпионата мира — 2026.