03 августа 2026 17:56 Слуцкий ушел из «Шанхай Шэньхуа». Причины отставки и возможное возвращение в Россию Горсков: Слуцкий может вернуться в РПЛ уже этой осенью Фото: Pan Yulong/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Леонид Слуцкий

Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Об уходе специалист объявил сразу после третьего подряд поражения команды в чемпионате страны. Несмотря на недавнее продление контракта до 2027 года, Слуцкий решил уйти сам, заявив, что сделал все возможное, но больше не способен изменить ситуацию. Что привело к его отставке, чего он добился в Китае и где может продолжить карьеру — в материале 360.ru.

Что произошло «Шанхай Шэньхуа» уступил «Ляонин Тежэнь» со счетом 1:3 в матче 21-го тура китайской Суперлиги. Это поражение стало для команды третьим подряд. Сразу после игры Леонид Слуцкий объявил об уходе. «Я сделал все, что мог, но есть вещи, которые я не могу изменить. Поэтому считаю, что должен уйти. Я искренне желаю „Шэньхуа“ всего наилучшего в будущем!» — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции. Клуб официально подтвердил его отставку. Почему Слуцкий решил уйти Главной причиной стали результаты команды. «Шанхай Шэньхуа» оказался в затяжном кризисе. Потерпев третье поражение подряд в чемпионате страны, команда занимает 12-е место в таблице, набрав 19 очков. Ситуацию осложнил и штраф в 10 очков, наложенный на клуб еще до старта сезона из-за коррупционного расследования. Хотя без этого наказания положение «Шэньхуа» выглядело бы значительно лучше, последние неудачи окончательно лишили команду возможности бороться за чемпионство.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press / www.globallookpress.com

Чем запомнилась работа Слуцкого в Китае

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2024 года. За два с половиной сезона российский специалист дважды выигрывал Суперкубок Китая, два раза приводил команду к серебряным медалям чемпионата и сумел вернуть клуб в число лидеров китайского футбола. Уже в дебютном сезоне под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в чемпионате Китая, показав лучший результат клуба в национальном первенстве с 2008 года, а также дошел до полуфинала Кубка страны. Летом 2025 года руководство клуба выразило доверие российскому специалисту, продлив с ним контракт до конца 2027 года. Под его руководством «Шэньхуа» также успешно выступал в национальном Кубке и азиатских турнирах, а сам Слуцкий стал одним из самых узнаваемых иностранных тренеров в стране. Поэтому нынешняя отставка произошла скорее на фоне неудачного отрезка, чем стала следствием всей его работы.

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Эксперт: три поражения подряд стали последней точкой

Футбольный эксперт и автор телеграм-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков считает, что решение об уходе было закономерным. «Основной причиной стали поражения. Команда проиграла три матча подряд и фактически потеряла реальные шансы бороться за чемпионство. Сейчас отрыв от лидера составляет уже порядка 15-20 очков, а в чемпионате Китая такие разрывы практически не отыгрываются», — сказал Горсков в разговоре с 360.ru. По словам эксперта, именно серия неудач стала последней каплей.

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Штраф в десять очков сыграл свою роль

Горсков уверен, что серьезное влияние оказало и снятие очков перед началом сезона. «Когда начинаешь чемпионат сразу с минус десятью очками, это фактически равносильно трем поражениям и ничьей еще до первого тура. Шансы бороться за высокие места уменьшаются многократно. А затем добавились и неудачные результаты уже по ходу чемпионата», — отметил эксперт. При этом он считает, что только штраф не стал определяющим фактором. «Если бы команда продолжала выигрывать, ситуация могла быть совсем другой. Но поражения лишь усугубили положение», — добавил специалист. Кто может возглавить «Шанхай Шэньхуа» По мнению Горскова, руководство клуба вряд ли изменит курс и снова пригласит иностранного специалиста. «Китайские клубы, особенно те, которые борются за чемпионство, предпочитают зарубежных тренеров. Не удивлюсь, если одним из кандидатов окажется Андреа Пирло. Его уже связывали с китайским футболом, поэтому такой вариант вполне реален», — считает эксперт.

Фото: Nikku/XinHua / www.globallookpress.com

Вернется ли Слуцкий в Россию

После отставки многие сразу заговорили о возможном возвращении специалиста в Российскую премьер-лигу. Однако Горсков не ожидает такого развития событий в ближайшие недели. Леонид Слуцкий возглавлял несколько российских команд: элистинский «Уралан», ФК «Москва», самарские «Крылья Советов», московский ЦСКА и казанский «Рубин». Из зарубежного опыта — стажировки и работа в английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». С 2015-го по 2016 год специалист также занимал пост главного тренера сборной России. «Сейчас сезон только стартовал. Все клубы определились с тренерскими штабами. Если возвращение в РПЛ и произойдет, то, скорее всего, уже после первых осенних отставок — где-то в октябре или ноябре», — сказал он. При этом специалист не исключает и зарубежного продолжения карьеры. «Если говорить по поводу работы в Европе, то я вижу сразу чемпионат Кипра. Там хорошие условия, есть клубы с российскими владельцами, поэтому такой сценарий выглядит вполне реальным», — считает эксперт.

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look / www.globallookpress.com

Какие варианты есть у Слуцкого