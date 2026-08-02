Леонид Слуцкий ушел с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа»

Российский тренер Леонид Слуцкий заявил об отставке с поста главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Шанхай Шэньхуа» уступил клубу «Ляонин Тиерен» со счетом 1:3. Поражение стало для команды третьим подряд в чемпионате страны. После 21-го тура клуб занял 13-е место в турнирной таблице и набрал 19 очков.

«Я очень благодарен болельщикам „Шанхай Шэньхуа“, а также нашим игрокам, тренерскому штабу и лидерам на всех уровнях. Время, проведенное мной в „Шэньхуа“, стало незабываемым опытом», — сказал Слуцкий.

Тренер добавил, что отдавал работе все силы. Он также подчеркнул, что принял решение самостоятельно, поскольку не может изменить ряд обстоятельств вокруг команды.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До этого он работал в казанском «Рубине», голландском «Витессе» и английском «Халл Сити», а также тренировал сборную России.