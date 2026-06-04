04 июня 2026 22:49 «Российское синхронное плавание — мировой бренд». Мария Киселева — об одном из сложнейших видов спорта Олимпийская чемпионка Киселева: российское синхронное плавание — мировой бренд 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

Спорт

Спортсмены

Правила

Россия

Международный олимпийский комитет

ПМЭФ-2026

Российская сборная много лет блистала в синхронном плавании и в прошлом году вернулась на международные соревнования после трехлетнего перерыва. О том, чем сложен и примечателен этот вид спорта и как он изменился за это время, 360.ru рассказала депутат Московской городской думы, трехкратная олимпийская чемпионка мира и Европы Мария Киселева на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мурашки и слезы из глаз»

С 1997 года сборная России выигрывала на всех чемпионатах мира и Европы, всех этапах Кубка мира, первенствах по возрастам в синхронном плавании и завоевала все возможные золотые медали на шести летних Олимпиадах подряд. «Российское синхронное плавание является мировым брендом. Это эталон, законодатели мод», — подчеркнула Киселева.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

С 2022 года Россия пропустила ряд турниров из-за международных ограничений и вернулась на чемпионат мира только в 2025-м. А в 2026-м спортсмены участвовали в соревнованиях под флагом и с гимном своей страны. Олимпийская чемпионка назвала это глобальным прорывом.

«Уже в этом сезоне на этапах Кубка мира российские синхронистки и другие спортсмены выступали, представляя свою страну в костюмах, поднимаясь на высшую ступень пьедестала почета. Поднимался флаг России, играл гимн нашей страны. И это, конечно, мурашки. Мурашки и слезы из глаз», — поделилась собеседница 360.ru.

Правила сильно изменились

Киселева считает синхронное плавание очень сложным видом спорта.

Здесь объединяются несколько видов спорта и искусства сразу: спортивное плавание, специальное плавание, программы, постановка, работа в зале, хореография, акробатика, пластика, растяжка, общая физическая подготовка. И плюс ты находишься в воде, на задержке дыхания, и нужно работать абсолютно синхронно. Если мы говорим про сборную команду, то это от 10, а иногда и до 14 часов физической нагрузки каждый день. <…> Чтобы выйти на высокий уровень, этому нужно посвятить несколько лет.

За три года синхронное плавание сильно изменилось, и добиться результатов стало еще труднее. «Это практически другой вид спорта сегодня. У нас очень сильно поменялись правила, и в связи с этим поменялись программы и их компоновка. Теперь есть каталог, в котором прописаны элементы, имеющие определенную „стоимость“. И при составлении своих композиций, связок баллы суммируются, и мы получаем финальную стоимость каждой связки. Дальше уже включаются коэффициенты — за синхронность, за исполнение. И получаем другую общую сумму за выступление», — пояснила Киселева. Спортсменам хочется выполнить максимально сложную связку, использовать как можно больше «дорогих» элементов и набрать побольше баллов, и задержка дыхания увеличивается. При этом в разных программах часто используются похожие элементы.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Положительной тенденцией олимпийская чемпионка назвала появление акцента на артистизм — спортсмены заботятся о том, как выразить тему, заявленную в их композиции, чтобы сделать свое выступление привлекательнее. Пока происходили изменения, Россия держала руку на пульсе. «Но для того, чтобы быть полностью в повестке, понимать, что сегодня оценивают судьи, нужно быть полноценным участником всех международных турниров. Для судей это тоже новая система, и они тоже должны были к этому привыкнуть. Тем более изначально предложенный вариант новых правил был несовершенен, он менялся и продолжает меняться по сей день. И будет еще меняться, потому что есть нюансы, которые выявляют неточность или несправедливость», — подчеркнула Киселева.

Узнавать больше о спорте — и становиться лучше

В 2025 году в России запустили масштабный просветительский проект для популяризации спорта — «Спортивный диктант». Киселева стала автором идеи и амбассадором. Министерство спорта и Олимпийский комитет от России поддержали проект. Он станет ежегодным.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Во второй раз акция пройдет 4 октября 2026 года. Она охватит все регионы России. Диктант можно будет написать онлайн и офлайн. Киселева уверена, что историю спорта полезно знать потому, что она напрямую связана с историей России и мира в целом. «Там есть такие важные примеры, такие глобальные события, такие легендарные люди, на которых можно и нужно опираться, чтобы становиться лучше. Мы будем записывать лекции с нашими легендарными спортсменами, чтобы углубить знания, узнать больше про виды спорта. И приглашаем абсолютно всех поучаствовать в диктанте», — заключила она.