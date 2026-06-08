Сегодня 13:30 Россияне взяли все золото юношеского ЧЕ. Что стоит за триумфом синхронистов? Спортивный эксперт Роганов: успех синхронистов на ЧЕ не был случайностью 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Российские синхронисты завоевали все семь золотых медалей на юношеском чемпионате Европы в Люксембурге. Такой результат в очередной раз подтвердил лидерство отечественной школы синхронного плавания. Подробности — в материале 360.ru.

Россия забрала весь турнир Сборная России стала абсолютным победителем чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который прошел в Люксембурге. Российские спортсмены выиграли золото во всех семи дисциплинах программы и уверенно заняли первое место в медальном зачете. В заключительный день соревнований россияне победили в женском произвольном дуэте и в комбинации. Ранее команда также стала лучшей в остальных одиночных, парных и групповых видах. По итогам турнира в активе сборной оказалось семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая награда. Второе место в медальном зачете заняла Испания, третье — Франция. Особое значение результату придает тот факт, что российские спортсмены выступали под национальным флагом и с гимном страны. В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) полностью восстановила допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

Фото: РИА «Новости»

Лучшая школа в мире Успех российских синхронисток не стал случайностью, отметил в комментарии 360.ru директор «Школы спортивного журналиста» Николай Роганов. В России исторически сложилась сильнейшая школа синхронного плавания, которая на протяжении многих лет остается ориентиром для всего мира. «Когда мы смотрим соревнования по синхронному плаванию, особенно Олимпиады, то уже привыкли ждать от наших спортсменов только золотых медалей. Это один из тех видов спорта, где Россия традиционно задает высочайший уровень», — подчеркнул эксперт. Он добавил, что особенно важным этот успех делает возраст спортсменок. По словам Роганова, нынешние победительницы в ближайшие годы могут стать лидерами взрослой сборной и бороться за медали крупнейших международных турниров. Будущие звезды мирового спорта Эксперт считает, что нынешний чемпионат Европы показал высокий потенциал нового поколения российских синхронисток. При этом он отметил, что говорить о безоговорочном доминировании конкретных спортсменок пока рано. Молодые атлеты только начинают свой путь, а тренеры традиционно стараются не выделять отдельных фаворитов, чтобы избежать преждевременного давления и завышенных ожиданий. «Безусловно, среди этих девушек есть будущие звезды. Их имена мы узнаем совсем скоро и, думаю, будем помнить долгие годы», — сказал Роганов.

Фото: РИА «Новости»

«Мы просто забрали свое» По словам эксперта, победа в Люксембурге не изменила расстановку сил в мировом синхронном плавании, а лишь подтвердила уже существующий статус России как одного из лидеров этого вида спорта. «Этот успех в очередной раз доказал, что Россия по части синхронного плавания впереди планеты всей. Я не думаю, что результат как-то сильно изменил расклады. Просто приятно, что спортсмены выиграли на турнире, куда стали допускать хотя бы юниоров, молодежь. А так, в принципе, мы забрали свое. Это золото принадлежало нам», — заключил собеседник 360.ru. Роганов также обратил внимание на развитие самого вида спорта. По его словам, новые программы, в том числе акробатические группы, делают соревнования еще более зрелищными и привлекают дополнительное внимание зрителей. Эксперт уверен, что российские спортсмены смогут успешно бороться за победы и в этих программах на крупнейших международных стартах.