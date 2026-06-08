Подмосковная спортсменка взяла золото на первенстве Европы по синхронному плаванию

Спортсменка Анна Данилова, представляющая Московскую область, успешно выступила на первенстве Европы по синхронному плаванию среди юниоров. Соревнования проходили с 4 по 7 июня в Люксембурге, и по итогам турнира Анна завоевала две золотые медали.

В сольной произвольной программе Анна Данилова (СШОР по водным видам спорта, Чехов) набрала 378,7016 балла и заняла первое место. Серебряным призером стала испанка Абриль Гарсия Кабальеро, а бронзовым — гречанка Рафайлия Касвики.

Кроме того, Анна Данилова в составе сборной России завоевала золото в командной произвольной программе в дисциплине «группа». Российская команда показала результат 400,4943 балла и опередила сборные Франции и Италии.

Всего сборная России завоевала семь золотых медалей из семи возможных, заняв первое место в медальном зачете. В активе российской команды также одна серебряная и одна бронзовая награды.

Первенство Европы по синхронному плаванию среди юниоров впервые с 2022 года состоялось с участием российских спортсменов, которые выступали на турнире под национальным флагом и с гимном.