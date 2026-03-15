Сегодня 23:48 Россия вернулась за наградами. Паралимпийцы вошли в тройку медального зачета и удивили всех 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спорт

Италия

Спортсмены

Награды

Россия

Возвращение России на Паралимпийские игры завершилось триумфом. Команда всего из шести спортсменов вошла в тройку призеров медального зачета. Они завоевали 12 медалей, из которых восемь — золотые. О российских призерах Паралимпийских игр 2026 года — в материале 360.ru.

Российские победители Паралимпиады 2026 года

Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала на Паралимпиаде 2026 года полный комплект наград и открыла счет медалям сборной, взяв бронзу в скоростном спуске в категории «стоя». Спортсменка преодолела дистанцию за одну минуту 24 секунды. В комментарии журналистам Ворончихина призналась, что тренировки ей дались тяжело, а атмосфера первого выступления оказалась давящей.

«На самом деле, я безумно рада. Возможно, еще не осознала, это моя первая медаль», — добавила горнолыжница.

Фото: Wang Kaiyan/XinHua / www.globallookpress.com

Через два дня Ворончихина пополнила копилку сборной первой золотой медалью, пройдя скоростной спуск «супергиганта» за одну минуту 15,6 секунды. Гимн России впервые за 12 лет прозвучал на Паралимпийских играх. На двух медалях спортсменка не остановилась. Горнолыжница завоевала серебряную и вторую золотую награду в обычном и гигантском слаломе, став двукратной чемпионкой международных соревнований. Вторым двукратным паралимпийским чемпионом стал лыжник Иван Голубков. Свою первую золотую медаль он завоевал в гонке на 10 километров, преодолев расстояние за 24 минуты 5,8 секунды, а через три дня снова стал первым на дистанции в 20 километров. Две бронзовые медали Паралимпиады получил в соревнованиях по скоростному спуску и в гигантском слаломе российский горнолыжник Алексей Бугаев. В его активе также золотая медаль за лучшие выступления в обычном слаломе.

Сразу три золота принесла в копилку российской сборной лыжница Анастасия Багиян. На все дистанции в классе NS1, где выступали спортсмены с нарушением зрения, она выходила со своим проводником Сергеем Синякиным.

Фото: Hou Zhaokang/XinHua / www.globallookpress.com

Багиян победила в спринте, гонке на 10 километров и на дистанции 20 километров. Российские сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо не прошли в полуфинал в сноуборд-кроссе и не смогли завоевать наград в банкед-слаломе. «Мы много пропустили. Это возвращение подсвечивает наши слабые стороны. Не сильно сложная трасса, просто она определенного стандарта, требует наката», — заявил в комментарии РИА «Новости» Фадеев. Спортсмен добавил, что эта Паралимпиада станет для него и Шеббо не последней, поэтому они еще покажут мастер-класс.

Победное возвращение российских паралимпийцев

В неофициальном медальном зачете сборная России заняла третье место, уступив командам из США и Китая, взявших 15 и 12 золотых медалей. При этом общее число спортсменов двух стран в несколько десятков раз превысило число российских паралимпийцев: 70 спортсменов приехали из Китая и 68 — из США. Российские паралимпийцы дольше других спортсменов оказались отрезаны от главных соревнований. В последний раз под флагом и гимном страны они выступили на Паралимпиаде в Сочи в 2014 году.

После разразившегося допингового скандала на соревнованиях в Пхенчхане они выступали уже в нейтральном статусе. На зимнюю Паралимпиаду в Пекине российских атлетов не пустили «по соображениям безопасности». Об этом они узнали накануне церемонии открытия.

Фото: Hou Zhaokang/XinHua / www.globallookpress.com

Проблемы перед этими международными соревнованиями тоже возникли. Генеральная Ассамблея Международного Паралимпийского комитета восстановила членство Паралимпийского комитета России в конце сентября 2025 года. К этому времени квалификационные отборы на соревнования уже прошли, поэтому россиян на Паралимпиаду пропустили через специальные приглашения и в ограниченном составе — всего шесть атлетов индивидуальных видов спорта. Команды по керлингу, биатлону и следж-хоккеют в Италию не поехали, но с их участием медалей могло быть больше. Церемония закрытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо прошла в воскресенье, 15 марта. Флаг России пронесли по стадиону «Олимпико дель Гьяччо» лыжник Иван Голубков и горнолыжница Варвара Ворончихина.

Россия снова в мировом спорте

Выступление российских паралимпийцев на соревнованиях в Италии стало достойным и превзошедшим все ожидания болельщиков. С таким заявлением выступил глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он подчеркнул, что количество наград стало подтверждением высокого уровня развития отечественного паралимпийского спорта

«Несмотря на малое количество российских спортсменов, мы громко заявили о себе и триумфально вернулись на международную арену», — сказал Рожков.

Фото: РИА «Новости»

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал российских паралимпийцев героями. Он отметил, что сборная небольшим составом вошла в тройку сильнейших команд мира. «Сделан еще один важный шаг на пути к полноценному возвращению в мировой спорт. Гимн России будет звучать на международных соревнованиях все чаще и чаще», — пообещал министр. Дегтярев добавил, что большинство спортсменов из других стран с уважением отнеслись к государственной символике российских паралимпийцев. Но без мелких выходок со стороны незначительного меньшинства, которое пыталось обратить на себя внимание, все же не обошлось. Министр отметил, что как бы не хотелось держаться подальше от этих скандалистов, ведомство все же обратилось в Международный паралимпийский комитет для оценки поведения недобросовестных делегаций.