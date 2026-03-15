Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал героями российских паралимпийцев, завоевавших 12 медалей на Играх в Италии. Сборная, выступавшая в меньшинстве, вошла в тройку сильнейших команд, подчеркнул он в телеграм-канале .

«Паралимпийские игры 2026 года имеют особое значение для нашего спорта: впервые за 12 лет наши параатлеты приняли участие в параде стран-участниц под российским флагом и с нашим гимном», — отметил Дегтярев.

Он добавил, что это стало возможным после восстановления ПКР в правах и побед в Спортивном арбитражном суде. Большинство спортсменов, обратил внимание министр, проявляли уважение к российской символике, а страна сделала шаг к полноценному возвращению в мировой спорт.

«Отдельные мелкие выходки показали, насколько ничтожно меньшинство. <...> Мы обратились в IPC, чтобы эти редкие эпизоды получили заслуженную оценку», — заявил он.

Всего в активе российской команды восемь золотых, одно серебро и три бронзы. Сборная заняла третье место в общем зачете.