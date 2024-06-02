Стало известно, где и когда пройдут вторые Игры Будущего

Вторые Игры Будущего пройдут в ОАЭ в 2025 году

Вторые Игры Будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 2025 году. Об этом заявил руководитель проекта Игорь Столяров в Telegram-канале .

«Теперь официально. Следующие Игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 2025 году», — написал он.

Первые Игры Будущего прошли с 21 февраля по 3 марта в Казани. В турнире представили 21 инновационную дисциплину, которую основали на сочетании физической активности, цифровой области и современных технологий. Всего в РФ участвовали более двух тысяч спортсменов из 107 государств.

Как отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, новое мероприятие вызвало интерес у всего спортивного сообщества. За Играми «следили все». Во многих странах захотели провести у себя аналогичные соревнования. Церемонию открытия «Игр будущего» посмотрели более миллиарда человек.