Назад в 90-е? Основатель ВОБ Шпрыгин объяснил, чем важна продажа пива на стадионах

Запах жареных сосисок, футбольный гимн и — кружка пива в руках болельщика? В России вновь обсуждают возможность вернуть продажу алкоголя на стадионах, причем на сей раз уже на высоком уровне. Сторонники идеи говорят о культурной традиции и доходах клубов, противники — о рисках и памяти о прошлых потасовках. Основатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, чем так важно возвращение пива для болельщиков на стадионах.

«Все болельщики давно ждали эту новость. Поход на футбол, на спорт — массовое культурное мероприятие, люди хотят получить удовольствие», — отметил Александр Шпрыгин.

Он добавил, что на стадионы ходят, в основном, мужчины. Кружка-другая пенного напитка перед матчем с друзьями формирует некую культуру боления. Кроме того, люди начнут приходить заранее, что положительно скажется и на посещаемости матчей.

«Люди будут даже лучше болеть по настроению. И это никоим образом не скажется негативным образом, потому что безопасность у нас на стадионах давно уже идеальная», — добавил Шпрыгин.

Продажа пива на стадионах позволит также пополнить казну футбольных клубов. Прибыль с такой торговли пойдет и этим организациям в том числе.

«Болельщики ждут, когда уже можно будет прийти на стадион, с друзьями пообщаться, как было раньше. Футбол все-таки существует для зрителя, для болельщика», — объяснил глава ВОБ.

Вопрос о безопасности

Противники этой инициативы могли бы указать на драки в состоянии алкогольного опьянения. Более того, возникает и вопрос — за что, в таком случае, вообще шла борьба за отмену продажи пива на спортивных матчах.

Глава ВОБ полагает, что насильственные инциденты на стадионах с продажей пенного напитка не связаны. По его словам, последние 10 лет на матчах не фиксировали вообще никаких происшествий.