Назад в 90-е? Основатель ВОБ Шпрыгин объяснил, чем важна продажа пива на стадионах
Глава ВОБ Шпрыгин выступил за легализацию пива на матчах
Запах жареных сосисок, футбольный гимн и — кружка пива в руках болельщика? В России вновь обсуждают возможность вернуть продажу алкоголя на стадионах, причем на сей раз уже на высоком уровне. Сторонники идеи говорят о культурной традиции и доходах клубов, противники — о рисках и памяти о прошлых потасовках. Основатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, чем так важно возвращение пива для болельщиков на стадионах.
«Все болельщики давно ждали эту новость. Поход на футбол, на спорт — массовое культурное мероприятие, люди хотят получить удовольствие», — отметил Александр Шпрыгин.
Он добавил, что на стадионы ходят, в основном, мужчины. Кружка-другая пенного напитка перед матчем с друзьями формирует некую культуру боления. Кроме того, люди начнут приходить заранее, что положительно скажется и на посещаемости матчей.
«Люди будут даже лучше болеть по настроению. И это никоим образом не скажется негативным образом, потому что безопасность у нас на стадионах давно уже идеальная», — добавил Шпрыгин.
Продажа пива на стадионах позволит также пополнить казну футбольных клубов. Прибыль с такой торговли пойдет и этим организациям в том числе.
«Болельщики ждут, когда уже можно будет прийти на стадион, с друзьями пообщаться, как было раньше. Футбол все-таки существует для зрителя, для болельщика», — объяснил глава ВОБ.
Вопрос о безопасности
Противники этой инициативы могли бы указать на драки в состоянии алкогольного опьянения. Более того, возникает и вопрос — за что, в таком случае, вообще шла борьба за отмену продажи пива на спортивных матчах.
Глава ВОБ полагает, что насильственные инциденты на стадионах с продажей пенного напитка не связаны. По его словам, последние 10 лет на матчах не фиксировали вообще никаких происшествий.
После чемпионата мира в наследие осталась суперсовременная система безопасности. Применяются к нарушителям индивидуальные меры наказания вплоть до запрета посещения спортивных массовых мероприятий. И я думаю, что такие вещи исключены.
Александр Шпрыгин
Единичные конфликтные случаи будут пресекаться охраной на местах. Кроме того, добавил глава ВОБ, в Европе продажа пива на стадионах — нормальная практика, не влияющая на безопасность.
«Вперед, мой клуб! Вперед, родной! Мы за тебя стоим горой!» — закончил беседу «кричалкой» Шпрыгин.
Продажу пива на футбольных матчах в России запретили еще в 2005 году. Для чемпионата мира 2018 года делали исключение. В апреле 2025 года глава российского Минспорта высказался за возвращение продажи пенного напитка на стадионах.