В Минспорте задумались о возвращении пива на стадионы

Министр спорта России Михаил Дегтярев выступил с инициативой вернуть продажу пива на стадионы. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

«Это культура боления, и люди, которые приходят на стадион, — они не спортсмены, они болельщики», — сказал Дегтярев.

По словам министра, желающий выпить человек найдет, где приобрести напиток, и принесет прибыль ближайшему магазину или ларьку. Эту кассу нужно перенести на спортивные сооружения, а вырученные средства направить на развитие спорта и содержание объектов.

Ранее о возможности вернуть пиво на футбольные стадионы заговорили в Госдуме. В конце 2024 года депутат Дмитрий Свищев рассказал, что такой законопроект парламентарии могут разработать, но инициатива пока находится на этапе обсуждения.