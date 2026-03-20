Пример для всей страны: в Балашихе открылся инновационный фиджитал-центр SMP Esports
Первый в Подмосковье инновационный фиджитал-центр SMP Esports открылся в Балашихе на базе Ледового дворца «Арена Балашиха». Эта современная площадка объединяет классический спорт и цифровые технологии. Участником торжественного открытия стал глава округа Сергей Юров.
Новый центр — первый проект компании SMP Esports в таком формате, он уже позиционируется как точка притяжения для киберспортсменов, инженеров, пилотов и молодежи всего Подмосковья.
«Мы уже третий год развиваем Балашихинскую школьную лигу и сегодня выходим на новый этап. Благодаря сотрудничеству с партнерами у нас появляются долгожданные направления — киберспорт и фиджитал-дисциплины. Уже сейчас к ним проявляют интерес более тысячи школьников, проходят внутренние соревнования в образовательных учреждениях», — отметил Юров.
Он добавил, что с открытием центра в Балашихе у ребят появилась возможность не только участвовать в онлайн-турнирах, но и пробовать себя в практических дисциплинах — управлении дронами, автомоделями и работе с современными технологиями.
На площади свыше 300 «квадратов» создали высокотехнологичную инфраструктуру, включающую сразу несколько функциональных зон:
- профессиональную зону симрейсинга с 10 гоночными симуляторами;
- игровой кластер на 30 компьютеров топовой конфигурации;
- специализированную площадку для дронов «Квадросим»;
- зону фиджитал-гонок с радиоуправляемыми моделями;
- консольную зону с игровыми станциями PlayStation.
Инновационный объект позволит развивать сразу несколько официальных дисциплин фиджитал-спорта. Речь идет о киберспортивных гонках, соревнованиях по управлению беспилотными летательными аппаратами и двоеборье, сочетающее виртуальные заезды и гонки на радиоуправляемых моделях.
Это первый проект такого формата в России. Концепция, объединяющая спорт и технологии, может стать примером для масштабирования по всей стране. Наша задача — вовлечь в спорт как можно больше людей: школьников, молодежь и целые семьи.
Георгий Гнутов
генеральный директор компании SMP Esports
Уже в ближайший год через проект пройдут тысячи участников, а финалом станет масштабный фестиваль.
В день открытия центра дали старт Балашихинской школьной лиге по направлению «Фиджитал». Участники соревнований — команды из 35 образовательных учреждений округа. Школьники посостязаются в четырех дисциплинах — автосимуляторы, гонки дронов, Dota 2 и Counter-Strike.
«Мы видим, как стремительно развиваются цифровые технологии, беспилотные системы, элементы искусственного интеллекта. И наша задача — дать школьникам возможность уже сегодня погружаться в эту среду через игровой процесс, учебные дисциплины и получать навыки, которые будут востребованы в будущем», — подчеркнул Юров.
Создание центра поспособствует развитию цифрового спорта, профориентации молодежи и формированию современных компетенций, востребованных в высокотехнологичных отраслях. Большое внимание уделяется как соревновательной составляющей, так и образовательному блоку.