Пример для всей страны: в Балашихе открылся инновационный фиджитал-центр SMP Esports

Первый в Подмосковье инновационный фиджитал-центр SMP Esports открылся в Балашихе на базе Ледового дворца «Арена Балашиха». Эта современная площадка объединяет классический спорт и цифровые технологии. Участником торжественного открытия стал глава округа Сергей Юров.

Новый центр — первый проект компании SMP Esports в таком формате, он уже позиционируется как точка притяжения для киберспортсменов, инженеров, пилотов и молодежи всего Подмосковья.

«Мы уже третий год развиваем Балашихинскую школьную лигу и сегодня выходим на новый этап. Благодаря сотрудничеству с партнерами у нас появляются долгожданные направления — киберспорт и фиджитал-дисциплины. Уже сейчас к ним проявляют интерес более тысячи школьников, проходят внутренние соревнования в образовательных учреждениях», — отметил Юров.

Он добавил, что с открытием центра в Балашихе у ребят появилась возможность не только участвовать в онлайн-турнирах, но и пробовать себя в практических дисциплинах — управлении дронами, автомоделями и работе с современными технологиями.