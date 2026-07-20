Самый дорогой и скандальный. Почему ФИФА раскритиковали за ЧМ-2026

Накануне отгремел финал чемпионата мира по футболу 2026 года. После самого дорогого матча в истории США — по Сети гуляли билеты за два миллиона долларов — любители припомнили ФИФА все косяки и спорные моменты, которые обернулись скандалами. 360.ru вспомнил самые громкие.

Изменения в правилах футбола и звонок Трампа Впервые в истории на ЧМ-2026 появились гидропаузы — перерывы, когда игроки могут попить воды и передохнуть. Их организовывали два раза за матч, в середине каждого тайма. Паузы длились в среднем три минуты. Казалось бы, совсем немного, но фанаты жаловались на постоянные прерывания матча с целью заработать — в это время в трансляциях ставили дорогую рекламу. Еще один технический момент — введение лимитов на замены игроков. В этот раз на это давали только 10 секунд. Если игрок не успевал уйти с поля в отведенное время, то его замене приходилось ждать еще минуту. Другие изменения правил: Судьям позволили проверять вторые желтые карточки и угловые;

Затяжки времени карались лишением мяча;

Если игроку требовался врач, ему давали минуту вне поля для этого. Если помощь была нужна вратарю, то никто не покидал поле, а игроки оставались на своих местах;

Протестующих спортсменов впервые удаляли;

Удаление грозило и тем спортсменам, кто нарочно или неумышленно прикрывали рот рукой — жест начали считать расистским. За это, к слову, Лионель Месси хотел посадить на скамейку Марка Кукурелью, который сделал этот неосторожное движение в одном из споров во время финальной игры.

Фото: Victor Monteiro/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Есть и другие изменения, которые ввели, чтобы игра была честнее, а паузы стали короче. Однако, как и у других инноваций, у этих тоже есть свои лазейки. Или откровенные нарушения на высшем уровне. Например, в ходе матча США — Босния и Герцеговина удалили американца Фоларина Балогуна. Он наступил на лодыжку сопернику, из-за чего получил красную карточку. По регламенту спортсмен должен был пропустить следующую игру. Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позвонил в ФИФА и попросил «исправить несправедливость». В итоге игрока США вернули, из-за чего разгорелся жаркий скандал. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация действовала независимо. После этого генсек Совета Европы Ален Берсе потребовал от ФИФА заключить «рамочное сотрудничество», чтобы в будущем не допустить политизированных скандалов. «Некоторые нововведения действительно прикольные. Но вот эти паузы в середине таймов на некоторых матчах были не к месту, потому что там не было жары и нужды пить воду», — рассказал 360.ru директор Школы спортивного журналиста и спортивный редактор журнала «Родина» Николай Роганов.

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Самые дорогие билеты Так как ФИФА в этом году поставила амбициозную цель заработать на турнире больше денег, плей-офф расширили: если ранее он начинался с матчей 1/8 финала, то в этом году сетку дополнили играми 1/16. Благодаря этому в соревновании смогли поучаствовать больше национальных сборных — всего 48 составов. «Болельщики были готовы платить, казалось бы, необоснованные цены почти за все 104 матча турнира», — рассказал Инфантино. По данным ФИФА, 99,7% мест на матчах группового этапа были заняты. Кроме того, организация впервые ввела гибкую модель ценообразования. Организаторы выпускали в продажу ограниченное количество билетов порционно, чтобы создать искусственный ажиотаж дефицита. В итоге к пятнице, 17 июля, осталось всего несколько проходок на финал по 32 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей).

Интересно Цены, разумеется, космические, однако и финал в этом году был историческим — фанаты ждали встречу Месси и Ламина Ямаля. Девятнадцать лет назад Лионель поучаствовал в рекламной кампании, где снялся с тогда еще никому не известным цветным ребенком. Им оказался Ямаль! Мальчик настолько вдохновился Месси, что начал серьезно заниматься футболом. Так сложилось, что в финал прошли Аргентина и Испания, а Ямаль вышел на поле своего первого чемпионата мира по футболу против кумира детства. После финального свистка Ламин первым подошел к Лионелю и обнял. Этот жест значил для футбола многое: это не поражение Аргентины, а передача эстафеты старого поколения новому в лице молодого испанца и именитого футболиста.

И это не предел: в соцсетях распространяются видеоролики, в которых называется цена за билет на финал ЧМ-2026: она доходила до 260 тысяч долларов (20,3 миллиона рублей) за VIP-место, а стоимость самой дешевой проходки достигла восьми тысяч долларов (627 тысяч рублей).

Фото: IMAGO/Peter Dovgan / www.globallookpress.com

Роганов рассказал, что для США такие цены не считают заоблачными. «Да, их не все могут себе позволить, но они привыкли платить за спорт. И они знают, что такое главный матч большого турнира и что он может стоить дорого. Но и, опять же, сколько было билетов в свободной продаже, учитывая VIP-места, гостей и приглашенных? Не так много. Отсюда такая высокая цена», — отметил эксперт. Он привел в пример Американскую футбольную лигу, которая заработала 25 миллиардов долларов. Вот только они делают это ежегодно, а ФИФА может заработать раз в четыре года. По этой же причине Роганов подчеркнул, что сегодня ЧМ — это больше про бизнес и шоу, а не про спорт. Этот постулат, к слову, подтверждает и Дональд Трамп, которому было не лень звонить в ФИФА и договариваться о своем футболисте. «Еще раз: в Америке нет в чистом виде культа спорта, если говорить о высших лигах или топовых турнирах. Там все понимают, что нужно заработать, и ради этого они готовы договариваться, поворачивать правила в свою сторону, чтобы поиметь больший доход», — объяснил журналист.

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Визовые и логистические проблемы на ЧМ-2026 Болельщики и часть спортивных делегаций столкнулись с проблемами в оформлении документов, из-за чего многие не смогли приехать на матчи. Так, на некоторые игры не смогли попасть сомалийский судья Омар Артан, которому запретили въезд в США, а также глава Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб. Его официально пригласила ФИФА, хотя Палестина в этом году не принимала участия в турнире. Его пустили только в Мехико, а вот на матчи в США ему попасть не удалось. Кроме того, местный транспорт оказался не готов к наплыву фанатов. Так, иранский болельщик после матча в Лос-Анджелесе вспомнил ЧМ-2018 в России. «В России я посетил несколько городов. Все удобно, понятно: транспорт, рестораны. Было проще: Fan ID давал бесплатный проезд. Мы садились на поезд в Москве до Саранска, ехали ночь, смотрели игру, садились вечером на новый поезд и следующую ночь проводили в нем. Очень комфортно», — рассказал поклонник футбола РИА «Новости». Однако на нынешнем чемпионате все оказалось сложнее. В первую очередь из-за большого расстояния между городами, так как в 2026-м ЧМ принимали у себя сразу три страны — США, Мексика и Канада. Кроме того, билеты до мест порой обходились фанатам в стоимость проходки на матч. А где-то, например в Северной Америке, сохраняются серьезные проблемы с передвижением на общественном транспорте.

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Дошло до того, что один из самых известных бразильских болельщиков Томер Савойя с теплотой вспомнил о чемпионате мира 2018 года. «Здесь хорошо, но не так офигенно, как в России», — рассказал футбольный фанат в интервью «Матч ТВ». Он отметил, что поезда между городами ходили стабильно, кроме того, в них можно было отдохнуть ночью, пока состав был в пути. Выступление артистов в финале ЧМ Впервые в истории турнира в перерыве между таймами в финальной игре выступили представители музыкальной индустрии. Пауза длилась 11 минут: перед зрителям стадиона спели Мадонна, группа BTS, Джастин Бибер и Шакира. Шоу вышло ярким и запоминающимся. Однако и у этого элемента оказались хейтеры: некоторым показалось, что решение провести музыкальную вставку, как на Супербоуле, нарушило спортивную атмосферу. Большинству же зрителей перфоманс понравился: помимо футбола, они посмотрели мини-концерт, который лишь поддержал атмосферу праздника и окупился за счет дорогого билета. Правда, в воздухе в этот момент чувствовалось напряжение от еще не открытого счета матча между Испанией и Аргентиной. Роганов рассказал, что в перерыве он поймал себя на ощущении, будто смотрит Супербоул.

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«Шоу в перерыве было по-настоящему крутым, особенно на фоне того, что первый тайм выдался откровенно скучным, были моменты у испанцев, но голов не было. Америка умеет делать шоу, и она его сделала», — рассказал эксперт. Роганов отметил, что, учитывая динамику финальной встречи, на 60-70-й минутах матча говорили только о Мадонне и Шакире, потому что их выступления были на самом высоком уровне. Подсуживание Аргентине В Сети ходили мнения, что рефери турнира часто судят в пользу сборной Аргентины. Особенно остро это ощущалось зрителями во время игр тогда еще действующих чемпионов со сборными Египта, а затем Швейцарии. Например, Лаутаро Мартинес остался без желтой карточки, но судья удалил швейцарца Бреля Эмболо за симуляцию травмы. Это привело к разговорам о том, что Аргентину на этом турнире тянут. «Мне кажется, ничего им не подсуживали. Просто так складывались матчи. И с кем играла в плей-офф Аргентина? Египет, Кабо-Верде, Швейцария, то есть сборные не то чтобы второго порядка, а даже третьего, поэтому аргентинцы могли обыграть их без всякого подсуживания. Наверное, это все разговоры — одна из любимых тем российских болельщиков», — объяснил Роганов.

Фото: Tom Weller/dpa / www.globallookpress.com