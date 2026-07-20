Самый дорогой и скандальный. Почему ФИФА раскритиковали за ЧМ-2026
Журналист Роганов: гидропаузы в некоторых матчах были ни к чему
Накануне отгремел финал чемпионата мира по футболу 2026 года. После самого дорогого матча в истории США — по Сети гуляли билеты за два миллиона долларов — любители припомнили ФИФА все косяки и спорные моменты, которые обернулись скандалами. 360.ru вспомнил самые громкие.
Изменения в правилах футбола и звонок Трампа
Впервые в истории на ЧМ-2026 появились гидропаузы — перерывы, когда игроки могут попить воды и передохнуть. Их организовывали два раза за матч, в середине каждого тайма. Паузы длились в среднем три минуты. Казалось бы, совсем немного, но фанаты жаловались на постоянные прерывания матча с целью заработать — в это время в трансляциях ставили дорогую рекламу.
Еще один технический момент — введение лимитов на замены игроков. В этот раз на это давали только 10 секунд. Если игрок не успевал уйти с поля в отведенное время, то его замене приходилось ждать еще минуту.
Другие изменения правил:
- Судьям позволили проверять вторые желтые карточки и угловые;
- Затяжки времени карались лишением мяча;
- Если игроку требовался врач, ему давали минуту вне поля для этого. Если помощь была нужна вратарю, то никто не покидал поле, а игроки оставались на своих местах;
- Протестующих спортсменов впервые удаляли;
- Удаление грозило и тем спортсменам, кто нарочно или неумышленно прикрывали рот рукой — жест начали считать расистским. За это, к слову, Лионель Месси хотел посадить на скамейку Марка Кукурелью, который сделал этот неосторожное движение в одном из споров во время финальной игры.
Есть и другие изменения, которые ввели, чтобы игра была честнее, а паузы стали короче. Однако, как и у других инноваций, у этих тоже есть свои лазейки. Или откровенные нарушения на высшем уровне.
Например, в ходе матча США — Босния и Герцеговина удалили американца Фоларина Балогуна. Он наступил на лодыжку сопернику, из-за чего получил красную карточку. По регламенту спортсмен должен был пропустить следующую игру. Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позвонил в ФИФА и попросил «исправить несправедливость». В итоге игрока США вернули, из-за чего разгорелся жаркий скандал. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация действовала независимо.
После этого генсек Совета Европы Ален Берсе потребовал от ФИФА заключить «рамочное сотрудничество», чтобы в будущем не допустить политизированных скандалов.
«Некоторые нововведения действительно прикольные. Но вот эти паузы в середине таймов на некоторых матчах были не к месту, потому что там не было жары и нужды пить воду», — рассказал 360.ru директор Школы спортивного журналиста и спортивный редактор журнала «Родина» Николай Роганов.
Самые дорогие билеты
Так как ФИФА в этом году поставила амбициозную цель заработать на турнире больше денег, плей-офф расширили: если ранее он начинался с матчей 1/8 финала, то в этом году сетку дополнили играми 1/16. Благодаря этому в соревновании смогли поучаствовать больше национальных сборных — всего 48 составов.
«Болельщики были готовы платить, казалось бы, необоснованные цены почти за все 104 матча турнира», — рассказал Инфантино.
По данным ФИФА, 99,7% мест на матчах группового этапа были заняты. Кроме того, организация впервые ввела гибкую модель ценообразования. Организаторы выпускали в продажу ограниченное количество билетов порционно, чтобы создать искусственный ажиотаж дефицита. В итоге к пятнице, 17 июля, осталось всего несколько проходок на финал по 32 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей).
Интересно
Цены, разумеется, космические, однако и финал в этом году был историческим — фанаты ждали встречу Месси и Ламина Ямаля.
Девятнадцать лет назад Лионель поучаствовал в рекламной кампании, где снялся с тогда еще никому не известным цветным ребенком. Им оказался Ямаль! Мальчик настолько вдохновился Месси, что начал серьезно заниматься футболом.
Так сложилось, что в финал прошли Аргентина и Испания, а Ямаль вышел на поле своего первого чемпионата мира по футболу против кумира детства.
После финального свистка Ламин первым подошел к Лионелю и обнял. Этот жест значил для футбола многое: это не поражение Аргентины, а передача эстафеты старого поколения новому в лице молодого испанца и именитого футболиста.
И это не предел: в соцсетях распространяются видеоролики, в которых называется цена за билет на финал ЧМ-2026: она доходила до 260 тысяч долларов (20,3 миллиона рублей) за VIP-место, а стоимость самой дешевой проходки достигла восьми тысяч долларов (627 тысяч рублей).
Роганов рассказал, что для США такие цены не считают заоблачными.
«Да, их не все могут себе позволить, но они привыкли платить за спорт. И они знают, что такое главный матч большого турнира и что он может стоить дорого. Но и, опять же, сколько было билетов в свободной продаже, учитывая VIP-места, гостей и приглашенных? Не так много. Отсюда такая высокая цена», — отметил эксперт.
Он привел в пример Американскую футбольную лигу, которая заработала 25 миллиардов долларов. Вот только они делают это ежегодно, а ФИФА может заработать раз в четыре года. По этой же причине Роганов подчеркнул, что сегодня ЧМ — это больше про бизнес и шоу, а не про спорт.
Этот постулат, к слову, подтверждает и Дональд Трамп, которому было не лень звонить в ФИФА и договариваться о своем футболисте.
«Еще раз: в Америке нет в чистом виде культа спорта, если говорить о высших лигах или топовых турнирах. Там все понимают, что нужно заработать, и ради этого они готовы договариваться, поворачивать правила в свою сторону, чтобы поиметь больший доход», — объяснил журналист.
Визовые и логистические проблемы на ЧМ-2026
Болельщики и часть спортивных делегаций столкнулись с проблемами в оформлении документов, из-за чего многие не смогли приехать на матчи. Так, на некоторые игры не смогли попасть сомалийский судья Омар Артан, которому запретили въезд в США, а также глава Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб. Его официально пригласила ФИФА, хотя Палестина в этом году не принимала участия в турнире. Его пустили только в Мехико, а вот на матчи в США ему попасть не удалось.
Кроме того, местный транспорт оказался не готов к наплыву фанатов. Так, иранский болельщик после матча в Лос-Анджелесе вспомнил ЧМ-2018 в России.
«В России я посетил несколько городов. Все удобно, понятно: транспорт, рестораны. Было проще: Fan ID давал бесплатный проезд. Мы садились на поезд в Москве до Саранска, ехали ночь, смотрели игру, садились вечером на новый поезд и следующую ночь проводили в нем. Очень комфортно», — рассказал поклонник футбола РИА «Новости».
Однако на нынешнем чемпионате все оказалось сложнее. В первую очередь из-за большого расстояния между городами, так как в 2026-м ЧМ принимали у себя сразу три страны — США, Мексика и Канада. Кроме того, билеты до мест порой обходились фанатам в стоимость проходки на матч. А где-то, например в Северной Америке, сохраняются серьезные проблемы с передвижением на общественном транспорте.
Дошло до того, что один из самых известных бразильских болельщиков Томер Савойя с теплотой вспомнил о чемпионате мира 2018 года.
«Здесь хорошо, но не так офигенно, как в России», — рассказал футбольный фанат в интервью «Матч ТВ». Он отметил, что поезда между городами ходили стабильно, кроме того, в них можно было отдохнуть ночью, пока состав был в пути.
Выступление артистов в финале ЧМ
Впервые в истории турнира в перерыве между таймами в финальной игре выступили представители музыкальной индустрии. Пауза длилась 11 минут: перед зрителям стадиона спели Мадонна, группа BTS, Джастин Бибер и Шакира.
Шоу вышло ярким и запоминающимся. Однако и у этого элемента оказались хейтеры: некоторым показалось, что решение провести музыкальную вставку, как на Супербоуле, нарушило спортивную атмосферу.
Большинству же зрителей перфоманс понравился: помимо футбола, они посмотрели мини-концерт, который лишь поддержал атмосферу праздника и окупился за счет дорогого билета. Правда, в воздухе в этот момент чувствовалось напряжение от еще не открытого счета матча между Испанией и Аргентиной.
Роганов рассказал, что в перерыве он поймал себя на ощущении, будто смотрит Супербоул.
«Шоу в перерыве было по-настоящему крутым, особенно на фоне того, что первый тайм выдался откровенно скучным, были моменты у испанцев, но голов не было. Америка умеет делать шоу, и она его сделала», — рассказал эксперт.
Роганов отметил, что, учитывая динамику финальной встречи, на 60-70-й минутах матча говорили только о Мадонне и Шакире, потому что их выступления были на самом высоком уровне.
Подсуживание Аргентине
В Сети ходили мнения, что рефери турнира часто судят в пользу сборной Аргентины. Особенно остро это ощущалось зрителями во время игр тогда еще действующих чемпионов со сборными Египта, а затем Швейцарии. Например, Лаутаро Мартинес остался без желтой карточки, но судья удалил швейцарца Бреля Эмболо за симуляцию травмы. Это привело к разговорам о том, что Аргентину на этом турнире тянут.
«Мне кажется, ничего им не подсуживали. Просто так складывались матчи. И с кем играла в плей-офф Аргентина? Египет, Кабо-Верде, Швейцария, то есть сборные не то чтобы второго порядка, а даже третьего, поэтому аргентинцы могли обыграть их без всякого подсуживания. Наверное, это все разговоры — одна из любимых тем российских болельщиков», — объяснил Роганов.
Расовые скандалы и обыски сборных
В этом году национальные сборные досматривали в американских аэропортах. И не просто усиленно, а еще и с собаками.
Первыми неприятной процедуре подвергли игроков Узбекистана, затем Сенегала — причем прямо на взлетной полосе. Сборной Уругвая, которая летела из Мексики в США для встречи с Саудовской Аравией, не давали разрешение на посадку. В итоге футболисты сменили самолет и только после этого им позволили приземлиться во Флориде — на несколько часов позже плана. В Сети появились видеоролики, в которых досмотру подвергли и аргентинцев во главе с Месси.
Из-за сложностей с выдачей виз Федерация футбола Ирана попыталась перенести матчи с участием сборной Ирана из США в Мексику, но получила отказ. В итоге футболистам разрешили прилетать на игру, но находиться на американской территории вне игры им запрещалось. По этой причине спортсмены улетали на свою базу в Мексику.
Не обошлось и без расового скандала. Австралийский судья Шон Эванс во время матча Германия — Кюрасао показал жест, похожий на расистский.
Вред экологии
Экоактивисты посчитали, что президент ФИФА Инфантино преодолел на своем частном самолете 95 тысяч километров, посетив 43 матча. Все бы ничего, если бы не заявления организации, что они сокращают выбросы углерода в атмосферу.