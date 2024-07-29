Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

Открытие Олимпийских игр в Париже возмутило многих. Прежде всего тем, что в церемонии допустили множество откровенных сцен, номеров геев, трансвеститов и аллюзий на христианские таинства. Однако едва ли не самым важное, что Франция подарила миру в субботу, — общее впечатление провинциальности. Конкретно из России парижское шоу кажется вчерашним днем. Французская Олимпиада смотрится как праздник бедных родственников из глубинки. У французов получилось сыро, отстало и не оригинально. При чем здесь Освальд Шпенглер и теория заката Европы?

Провинциальная самодеятельность Ругают открытие Олимпиады. Говорят, кощунственно, пошло, развратно. Ну да, кощунственно. Хотя я человек неверующий, но аллюзии на христианские сюжеты в исполнении полуголых трансвеститов не поняла. Зато поняла, почему не было никаких шуток про ислам: боялись получить в Париже резню. Христиане не режут за Христа, это мы все поняли, да, тут нам доступно объяснили. Пошло? Очень. Толстые женщины в открытых платьях, яркий макияж, начесы на головах… Это пошлость. В каком месте был разврат, пояснять не надо. И обсуждать тут нечего. Меня пока в парижской Олимпиаде заинтересовало другое. Я посмотрела и открытие, и первые соревнования, почитала новости о разнообразных инцидентах и вдруг поняла, что парижские события видятся из России крайне провинциально. Для нас это выглядит отстало.

Фото: Richard Callis/Keystone Press Agency / Global Look Press

Скучно, пошло, но главное — затерто. Я, между прочим, была в числе противников проведения у нас Олимпиады, я вообще против огромных трат на большой спорт, мне не нравилась идея проведения в Сочи таких соревнований, хотя сейчас вынуждена признать, что регион получил толчок к развитию и отдых на Черном море стал престижным, до Олимпиады и новых курортов такого не было. Но я про открытие. Я помню наше открытие. Оно тогда для такого рода шоу было прорывом, высказыванием, плодом осмысления своего вклада в культуру. И был вкус, стиль. Открытие было стилистически выверенным. Мне в 2014 году хватило честности об этом написать, даже несмотря в целом на неприятие идеи Олимпиады в России и трат на нее. Китайцы и в пандемию справились, у них было шоу, которое зритель смотрел и понимал: да, такого ни у кого не было. А тут посмотрели — и ощущение, что все уже было, причем даже в свое время оно было нехорошо. Как концерт Волочковой в ДК после спектакля в Большом. Вроде и балерину не меняли, а общее впечатление не то.

Фото: FRANCOIS-XAVIER MARIT/XinHua / Global Look Press

Вялая картинка Потому что мы все это видели и пережили давно. Подумаешь, достижения: массовые уличные шествия, открытие вышло из стадиона. В Петербурге проходят каждый год «Алые паруса» подобного формата, нас точно не удивить. Тем более, что шествие и трансляция выглядят отстало и по исполнению, и технически. Я помню, как снимали наши операторы чемпионат мира. Я запомнила, что именно за трансляции тогда Россию хвалили. Трансляции отмечали даже на сочинской Олимпиаде — мировые СМИ писали, что русские показали технический рывок.

Помню Олимпиаду в Пекине — тоже был прорыв. И хотя из-за пандемии смотреть было особенно не на что, однако показывали китайцы захватывающе. Американцы постоянно развиваются в трансляциях массовых мероприятий и спортивных состязаний. А Париж сейчас на экранах вялый. Мало камер, мало динамики. Они, что, не могут работать более чем с тремя камерами в зале?

И открытие тоже снимали вяло. Далеко за примерами ходить не надо, вспомним, что у нас в воскресенье прошел военно-морской парад: ну, может, кто-то не согласится с тезисом, что снят он был лучше, чем открытие Олимпиады, однако точно не хуже. Хотя это, по сути, городское наше событие в Петербурге. А у них — мировое! Права на трансляцию которого продавали всему миру. Между прочим, Франция едва ли не единственная европейская страна, которая тоже проводит грандиозные военные парады. Так что опыт есть, традиции есть. И относительно своего собственного опыта Франция никакого рывка не показала: мы увидели то же, что могли видеть двадцать лет назад. Ноль развития.

Фото: LIONEL BONAVENTURE/XinHua / Global Look Press

Сплошные напасти Посмотрела несколько соревнований — много технических осечек. Если говорить по-простому, то с французами постоянно приключается какая-то холера. Даже дождь уже второй раз не смогли спрогнозировать. Элементарно непонятно, почему не разогнали облака, это же возможно. Мы же умеем. У нас каждая бабушка знает, что перед парадами разгоняют облака. Французы говорят: не сочли нужным так делать. А я на все это посмотрела и думаю, что уже разучились. Отменили тренировку пловцов, потому что она планировалась в Сене, а дождь внезапно повлиял на качество воды. К которому вообще много вопросов. Министр спорта Франции перед Олимпиадой сама нырнула в Сену, чтобы продемонстрировать миру, что купание в реке безопасно. Но почему-то была одета в гидрокостюм. Олимпийцы же, по мнению французского правительства, должны были сигать в реку в одних плавках. И, знаете, в этом — тоже отсталость. Отсталые представления о ценности здоровья и жизни. Треш, в общем. Вы можете себе представить, что, к примеру, наш министр спорта Михаил Дегтярев под прицелами камер идет плавать в… скажем, Неве. Да не просто так, а приглашая и нас, и звезд мирового спорта последовать за ним. И при этом сам бы он надел гидрокостюм и окунулся на полсекунды, а нам бы рекомендовал тренироваться в Неве каждый день!

Фото: LIONEL BONAVENTURE/XinHua / Global Look Press

Не надо никаких рассуждений, просто представьте себе такую ситуацию. В принципе, она представима. И виды Петербурга, если смотреть, вынырнув из Невы, куда величественней, чем Сена в Париже, потому что там достопримечательности выстроены не вдоль реки. Представляете, какой бы был эффективный пропагандистский ход, если бы мы на мундиале открыли купальные зоны прямо под сфинксами и ростральными колоннами, туристы у нас поплыли бы по Неве, наделали бы селфи, все это транслировали бы мировые телеканалы, Ростуризм налепил бы потом красивых рекламных роликов. Да у нас консульства захлебнулись бы от потока желающих получить визу и поплыть по Неве в одних плавках! Почему так не сделали? Потому что в России теперь другие стандарты безопасности и качества жизни. Мы лично с вами полагали, что они низкие, но прямо сейчас весь мир видит, что конкретно во Франции они еще ниже и там ради пропагандистского эффекта можно заманить людей плавать в Сене.

То же в целом с безопасностью. Про коренных парижан, вылезших из люков в самый неподходящий момент, отшутился весь мир. Про воровство и ограбления к третьему дню Игр писать устали. Обокрали невестку эмира Катара, у звезды футбола Зико украли портфель, у футболиста сборной Аргентины из раздевалки унесли драгоценности, он уже успел сам найти их в ломбарде и выкупить!

Ну, признайтесь, нам ведь смешно? У нас уже «умный город», камеры. Я, честно говоря, не слышала уже много лет, чтобы у нас и простых москвичей так виртуозно обкрадывали, не говоря уже о невестках катарского эмира.

Фото: Jasper Jacobs/Keystone Press Agency / Global Look Press

Лет ми спик фром май харт по-парижски Я впервые надолго приехала в Европу в 2006 году, в итоге в те годы всю ее объездила. Прибалтика тогда казалась отсталой в сравнении с Западной Европой и развитой — в сравнении с нами. Чувствовалась наша провинциальность. Однако в 2018–2020 годах, когда я несколько раз ездила по Прибалтике, она казалась уже на нашем фоне отсталой. Периферия, причем, если говорить честно, Латвия и Эстония были периферией нашего мира: люди там следили за нашими новостями, обсуждали наших звезд, смотрели наши сериалы и травили наши анекдоты. Кстати, уже в 2019 году в Таллине у замка стояла табличка: «Осторожно, воры! Следите за сумками». Тогда я окончательно поняла, что они остались позади.

Фото: Global Look Press

Прошло несколько лет, и теперь все чаще видишь, что и Западная Европа кажется более отсталой. Даже возьмите элементарное: в конце церемонии открытия выступал глава Парижского оргкомитета Олимпиады Тони Эстонге. Ему 46 лет, трехкратный олимпийский чемпион. Свою речь он произнес на французском, а в конце вставил несколько предложений по-английски. На следующий день в «Вестях недели» показали, как Евгений Попов брал интервью у американского экономиста Джеффри Сакса, и я удивилась, что Попов говорит по-английски лучше того парижанина, который и подарил зрителям вакханалию с синим мужчиной на фруктовой тарелке. Да, мы тоже помним нашего Мутко с «лет ми спик фром май харт». Так когда тот Мутко выступал? Министра и убрали туда, где не надо говорить перед иностранцами. А мы его предварительно высмеяли, потому что у нас уже четырнадцать лет назад чиновнику такого ранга плохо знать английский было стыдно.

2010 год — Россия смеется над своим министром, который еле-еле говорит по-английски. 2024 год — Франция рукоплещет чиновнику уровня министра, который этот английский усвоил не лучше.

Все как-то отстало. Технически, в сфере услуг, в развитии вкуса, в поведении людей. Провинциально выглядело даже то, как держался в кадре персонал, несший над чиновниками зонтики: они не умели работать с камерой, смотрелись нелепо, стояли враскоряку. То, что мы увидели в эти дни в Париже, даже не безвкусно, а просто — вчерашний день. Думаю, нашим людям — и тем, кто в старой Европе бывал, и тем, кто там не был, — тяжело допустить, что центр мира может сместиться, мы слишком долго жили с этим придыханием перед Западом. Даже патриоты верили, что там многое лучше, а у нас… Ну, а у нас мы вроде как любим нашу немытую чистой бескорыстной любовью. Меж тем время идет, развитие идет. Европа, безусловно, перестает быть и центром мира, и авангардом культуры.

Фото: Henri Szwarc / Starface / Global Look Press

Между прочим, самый известный философский труд о цикличности развития культур называется «Закат Европы». Именно Европы, а не, к примеру, Африки или Востока. Ничего противоестественного и неожиданного в том, что Европа умаляется, нет. Более того, ее закат был предсказан сто лет назад. Кто что увидел в субботнем парижском шоу, а я — признаки совершившегося перехода Европы с первого плана истории на второй. Все, до свидания. Нам расти — вам умаляться. Мы поехали, вы догоняйте. Адьё!

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