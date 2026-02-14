Болельщики обсуждают результаты соревнований среди мужчин-одиночников в фигурном катании на Олимпиаде-2026: россиянин Петр Гуменник вырвался на шестое место, казах Михаил Шайдоров взял золото, а американец русского происхождения Илья Малинин провалился. Какие еще неожиданности были на состязаниях — в материале 360.ru.

Кто вошел в тройку победителей по фигурному катанию на ОИ-2026 Золотую медаль в одиночном фигурном катании среди мужчин на Играх-2026 взял казахстанский спортсмен Михаил Шайдоров — он получил 198,64 балла от судей, в сумме набрав 291,58 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма с 280,06 балла, бронзу завоевал его соотечественник Сюн Сато с 274,90 балла.

Фото: РИА «Новости»

Какое место занял Гуменник на Олимпиаде Российский фигурист Петр Гуменник лишился шансов получить медаль на Олимпийских играх в Италии, после того как судьи поставили на второе место Ча Джун Хвана из Южной Кореи, хотя тот допустил падения в произвольной программе. Спортсмен из России выполнил ее в мужском одиночном катании безупречно и получил 184,49 балла. Итоговый результат достиг 271,21 балла. В прокате Гуменник показал четвертной флип, четверной лутц и четверной риттбергер, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, секвенцию, включающую четверной сальхов и два двойных акселя, сольный тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера. Все элементы он исполнил на четвертом, высшем уровне сложности.

Фото: РИА «Новости»

Провал Ильи Малинина Американский фигурист русского происхождения Илья Малинин, считавшийся фаворитом турнира, не завоевал медаль на Олимпиаде в Италии. Атлет прыгнул четверной флип, сделал бабочку на акселе, четверной лутц, сдвоил риттбергер, упал с четверного лутца, исполнил каскад четверной тулуп — ойлер — тройной флип, сдвоил сальхов и упал с него. По итогам состязаний он занял восьмое место с общей суммой в 264,49 балла. Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову шокировал такой результат.

Измотали парня, который работает на максимум. И он работает для команды, катал две программы. За одну неделю два раза выходить — это невозможно. И вот они все сегодня валялись.

По ее словам, фигурист совсем не владел собой из-за командника — его нужно делать не в начале соревнований, а после. Малинин катался на максимуме, подчеркнула Тарасова.

Фото: РИА «Новости»

Как прокат Гуменника оценили в России На прокат Гуменника отреагировали тренеры, комментаторы и сами спортсмены. «Сильнее всяких, Петр! Гуменник! Воля и разум! Мастер! Ария!» — написал комментатор Дмитрий Губерниев в соцсетях. Тарасова предположила, что России не позволили победить именно из-за мастерства спортсмена, но он справился. «Я в восторге, все нервы у экрана оставил. Парень показал настоящую силу мужского характера, очень чувственно и со светом в душе откатал! Ликует вся Россия!» — отметил хореограф Алексей Железняков в интервью «Матч ТВ». Фигурист Илья Авербух подчеркнул, что находится под впечатлением от выступления Гуменника. «Лучший результат, который показывал Петр за всю историю этой программы, поэтому сезонный рекорд. Умница, не дрогнул», — заявил он. Хореограф фигуриста Николай Морошкин заметил, что спортсмен — большой молодец, назвав его гениальным человеком с крепким стержнем.

Фото: РИА «Новости»

Что говорят о выступлении Гуменника за рубежом Иностранцы выразили негодование в соцсетях из-за низких оценок за выступление Гуменника. Некоторые заявили, что талант у русских в крови, а спортсмен показал чистое искусство. «Гуменник откатал чистую, безупречную программу, и ему поставили низкую оценку!» — возмущались фанаты. В соцсетях указали на то, что Гуменник заслуживал более высокой оценки, и поинтересовались, на занизили ли ему баллы именно из-за того, что фигурист из России.

Петр Гуменник заслуживает места на пьедестале! Он — будущее фигурного катания!

«Гуменник покорил мое сердце! Такое красивое и трогательное катание!» — писали пользователи, указав на высокую планку, заданную спортсменом. Многие сошлись на том, что выступление вышло прекрасным, а акробатика в номере фигуриста стала необходимым дополнением в нужные моменты.