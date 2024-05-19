«Мертвые души». Винер заявила, что российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду в Париж | 360°

Эксклюзив 19 мая 2024, 00:46 «Мертвые души». Винер заявила, что российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду в Париж Винер: наши спортсмены привыкли выступать со зрителями, с флагом и гимном РФ

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Российским спортсменам не стоит ехать на Олимпийские игры в Париж под нейтральным флагом, их медали не попадут в командный зачет, их фамилий не будет в списке медалистов. Это мертвые души, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Ирина Винер в интервью проекту «Жеребцова и точка» на телеканале 360.ru.

Винер давно выступает как противник участия российских атлетов на Олимпиаде под нейтральным флагом без российской атрибутики. Тренер отметила, что ее воспитанницы сами приняли решение не ехать в Париж в 2024 году, так как не согласны с условиями МОК.

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«Наши дети привыкли выступать со зрителями. <…> Они видят на трибунах огромное количество российских флагов. Они слышат, как за них болеют, они слышат все время: „Россия, Россия“. И это на протяжении многих лет. Мы выиграли 51 олимпийскую медаль. Это все сопровождалось флагом и гимном», — отметила глава федерации.

Поэтому когда стало известно, что МОК запретил россиянам выступать под флагом своей страны, гимнастки приняли решение не ехать на Олимпийские игры. Винер отметила, что у каждого свое мнение.

«На вкус и цвет товарищей нет. На мнение тоже нет товарищей», — заявила тренер.

Она отметила, что кто-то считает возможным выступать «под не своим флагом». Даже если все будут знать, что это российские спортсмены. Но даже если кто-то выиграет медаль, то в списке медалистов его не будет, подчеркнула собеседница телеканала.

«Исторически его не будет вообще. Это мертвые души», — заявила Винер.