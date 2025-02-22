Нашли замену. Кто такая Татьяна Сергаева, новый тренер сборной России по художественной гимнастике
Главным тренером сборной России по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. На этой должности она сменила Ирину Винер, которая возглавляла национальную команду с 2001 года. Чем известна Сергаева — в материале 360.ru.
Назначение Сергаевой на должность тренера сборной
О назначении Татьяны Сергаевой на пост тренера сборной 22 февраля сообщил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров. Он назвал ее опытным специалистом, который посвятил этому виду спорта всю свою жизнь.
«И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы», — подчеркнул Белозеров.
Биография и тренерская карьера Татьяны Сергаевой
Сергаева родилась 12 октября 1969 года в городе Горьком (ныне — Нижний Новгород). В 1990-м году Татьяна окончила Горьковский государственный педагогический институт имени Горького (Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина).
После окончания учебы Сергаева начала работать в Нижнем Новгороде тренером по художественной гимнастике. Она преподавала в Нижегородском областном училище олимпийского резерва имени Тишина. Образовательное учреждение носит имя отца Сергаевой — заслуженного тренера РСФСР по лыжным гонкам Владислава Тишина.
В конце 1990-х — начале 2000-х тренировала молодежную сборную России в групповых упражнениях. В 2010-х преподавала в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по художественной гимнастике Московского городского физкультурно-спортивного объединения.
С 2010 года Сергаева была старшим тренером сборной России в групповых упражнениях. Среди ее учениц — олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Анастасия Максимова и Анастасия Татарева. Специалист входила в составы исполкома и тренерского совета Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Награды и звания
Сергаева — мастер спорта СССР и заслуженный тренер России. Этого звания ее удостоили в 1997 году. В 2013-м ее наградили орденом Дружбы.
Тренер является лауреатом Нижнего Новгорода в области физкультуры и спорта.
Реакция на назначение Сергаевой
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что выбор Сергаевой в качестве нового главного тренера сборной по гимнастике отвечает высоким требованиям к подготовке в этом виде спорта.
«Ей предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы, но при этом учитывать новые реалии. Уверен, что под руководством Татьяны Сергаевой наша сборная останется одной из лучших в мире, сочетая опыт, новаторство и стремление к совершенству», — подчеркнул глава Минспорта.
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева поздравила нового тренера с назначением и пожелала ей успехов.
«Поздравляю Татьяну Владиславовну с назначением на пост главного тренера сборной России. Татьяна Сергаева является тренером с колоссальным опытом, воспитавшим не одно поколение сильнейших гимнасток», — отметила спортсменка.
Винер объявила об уходе в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике 12 февраля. Она назвала своей новой задачей передавать накопленный опыт другим специалистам.