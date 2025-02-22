Нашли замену. Кто такая Татьяна Сергаева, новый тренер сборной России по художественной гимнастике

Главным тренером сборной России по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. На этой должности она сменила Ирину Винер, которая возглавляла национальную команду с 2001 года. Чем известна Сергаева — в материале 360.ru.

Назначение Сергаевой на должность тренера сборной

О назначении Татьяны Сергаевой на пост тренера сборной 22 февраля сообщил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров. Он назвал ее опытным специалистом, который посвятил этому виду спорта всю свою жизнь.

«И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы», — подчеркнул Белозеров.

Биография и тренерская карьера Татьяны Сергаевой

Сергаева родилась 12 октября 1969 года в городе Горьком (ныне — Нижний Новгород). В 1990-м году Татьяна окончила Горьковский государственный педагогический институт имени Горького (Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина).

После окончания учебы Сергаева начала работать в Нижнем Новгороде тренером по художественной гимнастике. Она преподавала в Нижегородском областном училище олимпийского резерва имени Тишина. Образовательное учреждение носит имя отца Сергаевой — заслуженного тренера РСФСР по лыжным гонкам Владислава Тишина.