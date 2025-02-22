Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике

Татьяна Сергаева стала новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Татьяна Владиславовна — мастер спорта СССР. Всю жизнь посвятила художественной гимнастике», — отметили в пресс-службе.

Она — опытный и титулованный специалист. Ее отец был заслуженным тренером по лыжным гонкам, а мать — по художественной гимнастике.

На протяжении 17 лет она занимала должность старшего тренера сборной по групповым упражнениям. За это время она приняла участие в подготовке олимпийских чемпионок, среди которых Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева.

Татьяна Сергаева — заслуженный тренер России. В 2013 году она получила орден Дружбы, а в 1999 году стала лауреатом премии Нижнего Новгорода в области физической культуры и спорта.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах решил уйти со своего поста. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала такую идею правильной. По словам Тарасовой, решения и мнение Баха привели к тому, что российские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях.