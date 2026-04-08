Футбол, экономика и немного страсти Мирчи Луческу: как он стал звездным тренером

Умер румынский футбольный тренер Мирча Луческу. Он мировой рекордсмен по работе наставником — более 44 лет учил футболистов, в том числе и за рубежом: в Турции, Испании, России, на Украине. Смог вывести в звезды немало команд и начинающих игроков, проявляя не только знания стратегии, но и экономическую хватку.

Биография Мирчи Луческу Мирча Луческу родился в многодетной румынской семье 29 июля 1945 года. Жил бедно: четырем мальчишкам и их сестре приходилось самим мастерить себе игрушки. Основным развлечением был футбол «два на два» с самодельным мячом из тряпок. Но если остальные братья относились к этому занятию как к забаве, то у среднего — Мирчи — явно был талант. Уже в 18 лет Луческу дебютировал нападающем бухарестской команды «Динамо» и вместе с другими игроками разгромил земляков из «Рапида» со счетом 5:2. При этом парень по просьбе родителей не делал ставку только на спортивную карьеру: после спортшколы поступил на престижный факультет внешней экономики Бухарестского университета.

Фото: Мирча Луческу / Википедия

В отличие от многих спортсменов, футболист учился на дневном отделении и никогда не пропускал лекции. Из-за этого ему ввели индивидуальный график тренировок, а в последний год учебы Луческу и вовсе перестал играть, чтобы сосредоточиться на дипломной работе. Сдал все с отличием. Кстати, к этому моменту он уже получил звание лучшего игрока страны. Луческу был постоянным нападающим в сборной Румынии и капитаном команды, играл на чемпионате мира в Мексике в 1970 году. Тогда румыны проиграли Бразилии со счетом 2:3. Вышла достойная битва, если учесть, что форвардом бразильцев был легендарный Пеле в расцвете своей карьеры.

Фото: Мирча Луческу (бьет по мячу) в составе «Динамо» Бухарест, 1970 год / Публичное достояние

Тренер Луческу Луческу зазвали в Трансильванию (да-да, то самое место прописки графа-вампира Дракулы). Там чемпион не только выступал за команду «Корвинул», но и работал ее тренером. Хотя парни не достигли больших высот, работа с ними стала хорошей школой для будущего наставника футболистов. В 1981 году Луческу получил должность главного тренера сборной Румынии. Под его руководством команда — впервые в истории! — выиграла отборочную группу на чемпионат Европы в 1984-м, утерев носы шведам, чехословакам и даже итальянцам. И пусть румыны не вышли в финал, они показали головокружительные результаты. Отработав до 1985-го, тренер сосредоточился на бухарестском «Динамо», с которым работал параллельно со сборной. В первом же сезоне парни вырвали победу у своего извечного соперника «Стяуа», который ни разу не покидал высший дивизион страны, и забрали Кубок Румынии.

Фото: Мирча Луческу, 1983 год. The National Museum of Romanian History / Википедия

В мае 16 мая 1990 года Луческу вышел на поле для символической прощальной игры за столичное «Динамо». А уже летом отправился в Италию, где проработал шесть лет — впрочем, без особого успеха, так что был уволен. Тренер вернулся домой и возглавил бухарестский «Рапид» — тот самый, который, будучи футболистом, разгромил в своей первой большой игре. Команда под руководством нового наставника выиграла своей первый трофей за последние 23 года, одержав победу в Кубке Румынии, а также впервые с 1971-го стала серебряным призером чемпионата. Однако румынский тренер мечтал о реванше в Италии. В конце 1998 года начал работать с Football Club Internazionale Milano — тем самым «Интером», единственной итальянской командой, которая со дня своего создания не покидала высший дивизион чемпионата страны. Но после крупного поражения всухую Луческу отправили в отставку.

Мирча Луческу — лучший тренер в мире. Он добивался результатов везде, где работал, и умеет адаптироваться к любой ситуации. Он человек с богатым культурным наследием и очень скромный. Лучано Спаллетти главный тренер Juventus Football Club

Через 10 дней после увольнения из «Интера» Луческу вернулся в «Рапид» и помог команде получить второй в ее истории чемпионский титул. Но в следующем сезоне футболисты не смогли его защитить, и их тренер окончательно оставил свой пост. Дальше был «турецкий роман»: с лета 2000 года Луческу возглавил «Галатасарай», который под его руководством переиграл мадридский «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА, а также «Монако», ПСЖ и «Милан». Затем пару сезонов вел клуб «Бешикташ».

Фото: Мирча Луческу / imago sportfotodienst / www.globallookpress.com

Экономист Луческу Весной 2004 года Луческу стал наставником донецкого «Шахтера». Под руководством румына «горняки» восемь раз выигрывали чемпионат Украины — в 2005-м, 2006-м, 2008-м, а также с 2010 по 2014 год. Не все было гладко: как-то команда даже оказалась аж на 11-м месте в первенстве Украины. Но это не помешало ей получить Кубок УЕФА сезона 2008/2009. Именно во время работы с «Шахтером» Луческу проявил себя мастером экономики. На бразильском футбольном рынке находил подающих надежды ребят 18–20 лет, пока еще не известных публике. Владея шестью языками, тренер лично общался с парнями, их родителями и агентами, объясняя финансовые перспективы и этапы развития карьеры.

Фото: Луческу представляет Фернандо, подписавших контракты с «Шахтером», 2013 год. Football.ua / Википедия

Луческу покупал молодежь за 5–15 миллионов евро и начинал растить из них звезд футбола. При этом тренер никогда не делал ставку на одного игрока и всегда останавливал выбор на группах со схожими позициями — например, сразу на нескольких полузащитниках. Так минимизировались риски от травм или неудачной игры кого-то из легионеров.

Фото: Мирча Луческу и донецкий «Шахтер» на тренировке / www.globallookpress.com

В клубе «Шахтер» работала специальная схема: бразильцы отвечали за креатив и атаку, а местные игроки обеспечивали жесткую оборону и дисциплину. Это помогало новичкам быстрее адаптироваться и раскрывать свои таланты. Доведя ребят до уровня мастеров, тренер продавал их другим клубам, только уже раз в десять дороже. Благодаря модели «покупай дешево, продавай дорого» румынский тренер заработал для «Шахтера» на трансферах сотни миллионов евро. Клуб стал эталоном футбольного бизнеса в Восточной Европе. Кстати, Луческу был одним из первых тренеров, внедривших компьютерный анализ матчей.

Интересно Сын Луческу — румынский футбольный вратарь и тренер Рэзван Луческу. Он пошел по стопам отца: дважды выиграл Кубки Румынии и Греции, был победителем Лиги чемпионов АФК-2019 и чемпионом Саудовской Аравии, несколько раз признан тренером года в Румынии.

«Зенит» карьеры Луческу Весной 2016 года Луческу подписал контракт с петербургским «Зенитом». Работа сопровождалась чередой публичных конфликтов. Первую критику тренер заслужил после того, как в октябре команда проиграла всухую махачкалинскому «Анжи» в гостевом матче 1/8 финала Кубка России. Это было самым крупным поражением питерцев за 13 с половиной лет. Затем начался громкий скандал с полузащитником Олегом Шатовым. Луческу требовал, чтобы игроки много работали, и был приверженцем строгой дисциплины. Амбициозный футболист посчитал это покушением на творческую свободу. Луческу же заявил, что спортсмен «снизил требования к себе» и «не дает того качества, которое нужно команде».

Фото: Полузащитник «Зенита» Олег Шатов и главный тренер клуба Мирча Луческу, Санкт-Петербург, 12 августа 2016 года / Alexander Kulebyakin / www.globallookpress.com

Жалобы Шатова на боли тренер тоже не признавал, тем более что медики не нашли у игрока серьезных повреждений. Луческу решил, что футболист просто не желает выходить на поле, и вывел его в запасной состав. После этого полузащитника перестали вызывать в сборную России. Румын не стеснялся публично ругаться (а делал он это так, что его штрафовали!) и с руководством клуба. Он негодовал из-за продажи лидеров команды без адекватной замены, требовал омолодить состав и задействовать «Зенит-2», возмущался качеством газонов на стадионах в Петербурге и Самаре, а также московскими арбитрами. В конце концов, спустя год, совет директоров досрочно расторг контракт с Луческу. Тот о своем увольнении узнал из интернета и сразу же потребовал компенсацию в два миллиона евро — половину годового оклада. «Зенит» встал в позу, но тренер в ответ только удвоил сумму. После этого клуб быстро выплатил два с половиной миллиона.

Фото: Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу с Суперкубком Росси, Москва, 23 июля 2016 года / Dmitry Golubovich / www.globallookpress.com

Снова на Украине После ухода из России тренер решил было снова поработать с турецкими футболистами. Но в первом же матче под руководством Луческу сборная Турции всухую проиграла команде Украины в отборочном турнире ЧМ-2018. После того как румын после матча попытался доказать арбитру его неправоту, ФИФА отстранила спорщика на один матч. Спустя пару лет Луческу снова вернулся — на этот раз на Украину. Он подписал контракт с киевским «Динамо» и тем довел до белых глаз местных ультрас: ну еще бы, ведь тренер 12 лет возглавлял их злейшего врага — донецкий «Шахтер». Фанаты так бесчинствовали, что через четыре дня после назначения румын подал в отставку. Его еле уговорил остаться президент клуба.

Фото: Мирча Луческу пытается докричаться до игроков киевского «Динамо» / FrankHoermann/SVEN SIMON

В первый же сезон «динамовцы» под руководством Луческу выиграли сразу три трофея — чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Тренер вернул команду в групповой этап Лиги чемпионов после пятилетнего перерыва. А еще воспитал плеяду местных молодых футболистов, которые стали лидерами сборной. Луческу стал единственным тренером, выигравшим чемпионат Украины с обоими главными клубами страны — донецким и киевским. При всем этом фанаты постоянно вывешивали баннеры Lucescu Go Home. И он действительно уехал, после того как его подопечные осенью 2023 года с треском проиграли «Шахтеру», который к тому времени уже давно сбежал из Донецка.

Фото: Тренировка киевского «Динамо» / Krzysztof Porebski / www.globallookpress.com

Смерть Луческу После 38-летнего перерыва Луческу летом 2024 года занял пост главного тренера сборной Румынии. Под его руководством национальная команда провела 18 матчей, из которых в 11 одержала победу, в шести проиграла, однажды сыграла вничью. В марте 2026 года румынов разгромила Турция, лишив надежд на чемпионат мира — 2026. Кстати, тогда Луческу установил сразу два мировых рекорда. Он стал самым возрастным наставником футбольной сборной, официально руководившим командой: во время матча против турецкой сборной ему было 80 лет и семь месяцев. Карьера тренера также стала самой долгой среди его коллег — более 44 лет.

Фото: Мирча Луческу на пресс-конференции после матча между Турцией и Румынией, Стамбул, 26 марта 2026 года / Alex Nicodim / www.globallookpress.com

Контракт кончился в начале нынешнего апреля, и Луческу вышел в отставку. Почти сразу же после этого у него случился острый инфаркт миокарда, а через несколько часов — второй. Ранее уже были проблемы с сердцем: сначала в январе, а потом 29 марта, когда он потерял сознание на техническом совещании тренерского штаба. Накануне ухудшения тренер заверял, что чувствует себя хорошо. Однако после инфарктов его ввели в искусственную кому. Днем 7 апреля 2026 года на 81-м году жизни Мирча Луческу скончался.