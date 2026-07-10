Сборная Франции обыграла марокканцев и стала первым полуфиналистом ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла команду Марокко в 1/4 чемпионата мира по футболу и стала первым полуфиналистом мундиаля. Матч закончился со счетом 2:0.

Матч проходил в Бостоне. В команде победителей голы забили Килиан Мбаппе (60-я минута) и Усман Дембеле (66). Мбаппе сделал голевую передачу Дембеле, но не смог реализовать пенальти в первом тайме, а на 77-й минуте его заменили из-за повреждения.

Мбаппе стал автором 10 результативных действий на ЧМ-2026.Он стал единственным игроком, кто добрался до этой отметки на двух мировых первенствах. Мбаппе стал вторым после Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира.

Сборная Франции в полуфинале сыграет с победителем матча между действующим чемпионом Европы — сборной Испании — и командой Бельгии. Игра пройдет 10 июля в Лос-Анджелесе.