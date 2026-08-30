Сегодня 17:25 Любовь растопила лед. Как роман гимнастки Авериной и фигуриста Соловьева привел их к свадьбе и рождению сына Фото: РИА «Новости» Спорт

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В семье двух звезд российского спорта произошло пополнение. Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев сообщили о рождении сына и уже поделились первыми кадрами из роддома. Всего за два года их отношения прошли путь от совместных тренировок на льду до свадьбы и рождения ребенка. Как начинался роман спортсменов и что известно об их первенце — в материале 360.ru.

«Сегодня мы стали родителями» Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Дина Аверина и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев стали родителями. Радостной новостью Соловьев поделился в социальных сетях. У пары родился мальчик. Родители назвали сына Львом. Малыш появился на свет 29 августа в 05:17. На воздушном шаре рядом с кроваткой также указаны параметры новорожденного: вес — 3600 граммов, рост — 53 сантиметра. «Сегодня в 05:17 утра мы стали родителями. Счастье — это лишь крупица во всей вселенной, ничто не сравнится с тем, что мы сейчас чувствуем и испытываем: с каждым его вздохом, с каждым движением маленьких пальчиков, с каждым сладким почавкиванием и милейшим звуком», — написал Соловьев. На опубликованных кадрах счастливые родители позируют рядом с кроваткой новорожденного. Палату украсили цветами и воздушными шарами, на одном из которых появилась надпись: «Лева, добро пожаловать в семью!».

Фото: РИА «Новости»

Аверина и Соловьев держатся за руки, а на втором снимке видна карточка новорожденного. Самого малыша родители практически не показывают. Роман начался на льду История отношений Авериной и Соловьева развивалась стремительно. Спортсмены начали встречаться на съемках «Ледникового периода» осенью 2024 года. После совместных номеров зрители начали обсуждать возможный роман между гимнасткой и фигуристом. В январе 2025 года спортсмены перестали скрывать отношения и публично подтвердили роман. Вскоре пара отправилась вместе в Абу-Даби и поделилась фотографиями из путешествия. Следующего важного шага долго ждать не пришлось. Четырнадцатого февраля Соловьев сделал возлюбленной предложение. Аверина показала подписчикам кольцо на безымянном пальце и лаконично сообщила: «Я сказала „да“». Фигурист тогда ответил ей признанием в любви. «Ты сказала „да“! Я самый счастливый человек во всей вселенной! Люблю тебя, мое солнце», — написал он.

Фото: РИА «Новости»