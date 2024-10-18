Кудряшов и Родригес сразятся на турнире по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Спортсмены встретятся в главном поединке в формате шесть раундов по три минуты. Дмитрий Кудряшов выступает в первой тяжелой весовой категории и является претендентом на титул регулярного чемпиона мира по версии WBA. В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» 26 апреля 2024 года провел бой против Даниэля Робутти и завершил его победой нокаутом. Фернандо Родригес — боец ММА, неоднократный участник турниров «Бойцовского клуба». Среди его соперников были Владимир Минеев, Гаджи «Автомат» Наврузов, Хадис Ибрагимов, Сергей Билостенный, Сергей Харитонов, Оли Томпсон.

В согласном состязании сразятся Вячеслав Василевский и Глейсон Тибау. Россиянин — шестикратный чемпион мира по боевому самбо. В качестве участника «Бойцовского клуба РЕН ТВ» побеждал Никиту Солонина и Макса «ВДВ» Федорова. Тибау — один из лидеров легкого дивизиона UFC по общему количеству побед.

Во втором бое зрители увидят противостояние россиянина Артема Сусленкова и Кристиана Хаммера из Германии. Первый является мастером спорта России международного класса. В июне в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерии» и победил нокаутом Уилмера Васкеса. Хаммер — чемпион Европы по версии WBO, встречался на ринге с Кевином Джонсоном, Тайсоном Фьюри, Александром Поветкиным.

Вечер откроет финал Гран-при тяжеловесов: на ринг выйдут Давид Суров и Святослав Тетерин. Последний — мастер спорта России международного класса, член сборной России по боксу, гвардии лейтенант ВДВ. Суров — мастер спорта международного класса. Финалист Чемпионата России среди боксеров до 22 лет в 2023 году и один из самых перспективных тяжеловесов России.

Ранее в Лыткарине прошло открытое первенство городского округа по боксу. На турнире успешно выступили спортсмены из Котельников, которые завоевали медали разного достоинства.