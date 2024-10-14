Боксеры из Котельников стали призерами областных соревнований

Открытое первенство городского округа по боксу прошло в Лыткарино. На турнире успешно выступили спортсмены из Котельников, которые завоевали медали разного достоинства.

Соревнования собрали около 200 участников из Москвы и Подмосковья в возрасте от 10 до 17 лет. Городской округ Котельники представляли воспитанники тренера Сергея Горяева.

Победителями первенства в своих весовых и возрастных категориях стали Умар, Муслим, Идрис и Мунис Хасановы. Серебряные медали получили Руслан Рагимов, Давид Навоян, Даниил Жуков, Иван Колесин, Роман Саламов и Тимофей Корзенков. Бронзовые награды завоевали Владимир и Михаил Авакяны, Иван Шобей, Рустам Ахметжанов и Матвей Вангели.

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