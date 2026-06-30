Крах двух футбольных империй: как Германия и Нидерланды вылетели с ЧМ-2026 в один день

Похоже, что 29 июня 2026 года войдет в историю как день, когда рухнули сразу две футбольные европейские империи. Сборные Германии и Нидерландов проиграли в сериях пенальти командам Парагвая и Марокко. В причинах поражения фаворитов турнира разбирался 360.ru.

Крушение «бундесмашины» Первой под удар попала сборная Германии. В матче 1/16 финала мундиаля она встретилась с Парагваем — командой, занимающей 41-е место в рейтинге ФИФА. Немцы занимали 10-ю позицию, так что разрыв в 31 пункт делал игру сенсацией в истории плей-офф. Противостояние с самого начала тяжело складывалась для немцев. На 42-й минуте защитники сборной Германии допустили ошибку, которой воспользовался нападающий Хулио Энсисо. Он головой отправил мяч в сетку и забил гол. После перерыва немцы пришли в себя и на 54-й минуте сравняли счет. Однако больше ни в чью сторону перевеса не было. Назначили дополнительное время. Именно тогда защитник Джонатан Та после углового мощным ударом головы отправил мяч в ворота Парагвая. Немецкие футболисты и болельщики уже праздновали победу, но тут марокканский арбитр Джалал Джайед получил сигнал от VAR — системы видеопомощи судьям.

Фото: Джонатан Та (в светлой футболке) во время матча со сборной Парагваея, 29 июня 2026 года. Chen Yichen / www.globallookpress.com

Запись показала, что другой защитник сборной Германии, Вальдемар Антон, умышленно поставил жесткий блок парагвайскому голкиперу Орландо Хиле и не дал тому нормально выпрыгнуть и забрать мяч. Судья отменил гол. Для Германии это, похоже, стало психологическим нокаутом — она дрогнула в серии пенальти. Встреча вошла в топ-4 крупнейших сенсаций плей-офф чемпионатов мира с 1994-го. Парагвай успешно пробил по воротам немцев и вырвал у них победу. Трехкратный чемпион мира — сборная Германия — впервые за 92 года проиграла на мундиале в серии пенальти и вылетела с соревнований, так и не попав в 1/8 финала.

Фото: вратарь Парагвая Орландо Гилл отражает мяч сборной Германии во время серии пенальти. IMAGO/WILLIAM VOLCOV / www.globallookpress.com

«Атласские львы» сломили Нидерланды Игра сборной Нидерландов и Марокко не предвещала никаких неожиданностей — большинство футбольных фанатов были уверены в победе первых. На 72-й минуте нападающий Коди Гакпо распечатал ворота марокканцев. Его соотечественники на поле контролировали игру и, казалось, дожимали соперника. Однако в добавленное время футболисты Нидерландов расслабились. И на 91-й минуте защитник Марокко Исса Диоп сравнял счет — 1:1. А в серии пенальти марокканцы хладнокровно разгромили своих гранд-противников и вышли победителями — не зря их прозвали «атласскими львами» в честь берберийского хищника. Следующим соперником сборной Марокко на чемпионате мира станет сборная Канады, которая ранее впервые в своей истории выиграла матч плей-офф. Парагвай в 1/8 финала мундиаля встретится с победителем матча Франция — Швеция.

Фото: игроки сборных Марокко Гессиме Ясин (в белом) и Нидерландов Джастин Клюйверт, 29 июня 2026 года. IMAGO / www.globallookpress.com

Гранд-футболисты устали Команды Германия и Нидерланды владели мячом больше соперников, но проиграли. Средние сборные уже привыкли выступать против таких грандов и знают, что им противопоставить, отметил в разговоре с 360.ru спортивный редактор журнала «Родина» Николай Роганов. «Этот чемпионат мира проходит по новой формуле. Никогда еще не было, чтобы участвовали сразу 48 команд, чтобы плей-офф начинался с 1/16 — он всегда стартовал с 1/8. Все это дополнительная нагрузка для спортсменов», — добавил спортивный эксперт.

Фото: Флориан Виртц (Германия, в светлом) и Густаво Гомес (Парагвай) борются за мяч, 29 июня 2026 года. Jan Woitas / www.globallookpress.com

Роганов уточнил, что топовые игроки перегружены, особенно в Европе: много матчей, турниров на самом высоком уровне, все они требуют максимальной самоотдачи. И немцы, и голландцы из 10 штрафных ударов не забили половину. Для футболистов их уровня такой результат по пенальти — стыд и позор. Сказались напряжение и усталость, заверил эксперт. Игроки приехали практически не отдохнувшие, перегруженные. Чем круче сборная, тем больше там таких депрессивных спортсменов, которых уже и футбол не радует. К тому же, матчи обеих команд были с дополнительным временем.

Понимаете, в чем дело — об игроках думают в последнюю очередь. Вот на кубке России есть отличная практика: мы давно уже не играем дополнительные 30 минут. Если матч закончился в ничью, давайте сразу бить пенальти. Зачем эту тягомотину дальше смотреть? В дополнительное время, как правило, мячи не забиваются, это происходит крайне редко. Николай Роганов

Но устроители мундиаля смотрели на дело иначе. И это при том, что команды играют на жаре, множество игроков прибыли с других континентов, напомнил эксперт. Да, кто-то из футболистов дрогнул в серии пенальти, но ведь они люди, а не роботы.

Интересно Средняя зарплата игроков национальной сборной Германии составляет около пяти миллионов евро в год. У футболистов сборной Нидерландов ежегодные выплаты чуть ниже — примерно от трех с половиной до четырех миллионов. Итоговая сумма сильно зависит от того, за какой клуб выступает спортсмен.

Усталость и инерция сборных Считается, что отмененный гол в матче между Германией и Парагваем стал поворотным моментом встречи. Этот эпизод в общем и целом был на усмотрение арбитра. Он решил, что было нарушение, отменил очко и имел на на это полное право, подтвердил Роганов. «Немцы же не поэтому вылетели. Что, им всего одного гола не хватило, а так бы они победной поступью шли дальше? Да нет, они играли плохо, все это видели. Они играли не так, как должны играть настоящие футбольные немцы, к которым мы привыкли», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: Сборная Германии перед игрой с Парагваем, , 29 июня 2026 года. Federico Gambarini / www.globallookpress.com

Он добавил, что для сборной Германии это точно разовая неудача. Ее футболисты умеют учиться на своих ошибках. С голландцами все сложнее: они уже в который раз вылетают и выводов абсолютно не делают. Видимо, хватает того, что у них в стране здорово развит молодежный футбол и кадры для сборных всегда будут. «Каких-то там резких телодвижений голландцы делать не будут. Ведь в общем и целом голландский футбол и так котируется на европейской арене, футболисты неплохо продаются в топ-клубы. Хотя у голландцев давно полно проблем и они в последние годы уже не топ-сборная», — заключил Роганов.

Фото: Игрок сборной Нидерландов Френки де Йонг и Коди Гакпо после матча с Марокко, 29 июня 2026 года. IMAGO / www.globallookpress.com

Итог дня: футбол, в котором рейтинг не имеет значения Знатоки утверждают, что разгром Германии и Нидерландов был предсказуем: тревожные звонки появились еще на групповом этапе. Немцы проиграли Эквадору, а голландцы, несмотря на уверенную победу над Тунисом, показали, что не всегда надежны в обороне. Теперь обе команды покинули турнир из-за роковых ошибок в ключевые моменты. Европейские гранды теперь будут долго разбирать спорные эпизоды с VAR, сетовать на невезение и выяснять, что же пошло не так. Что касается Парагвая и Марокко, то они подарили своим болельщикам настоящий праздник, который те запомнят на всю жизнь. Непростые сражения стали напоминанием всему футбольному миру: на чемпионате мира никто никому ничего не должен. Здесь выживают не наиболее титулованные, и даже не те, у кого ярче розовые бутсы, а самые стойкие. И те, кто умеет забивать пенальти, когда от этого зависит все.