Сегодня — 14 июня, в 14:00 по московскому времени — стартует чемпионат Европы по футболу. Главное спортивное действо лета пройдет в Германии. В первом матче хозяева турнира, немцы, встретятся с шотландцами. Тони Кроос еще бегает — Эндрю Робинсон бороздит фланг.

В России чемпионат Европы будет транслировать «Матч-ТВ». Некоторых — или многих? — это уже успело возмутить. Мол, как так?! Мы же в контрах с Европой и со всем коллективным Западом. С сербами, например, мы не в контрах, а сборная их в первом матче — я за братушек, ясное дело! — сойдется с англичанами в первом матче группы С.

Фото: Global Look Press

Другой вопрос — что вот, к примеру, мне говорит знакомый молодой человек — севастополец: «Я за англичан на этом турнире. Хочу, чтобы Беллингем стал чемпионом». Ну, честно сказать, болеть за «львов» — такая себе затея. Но ведь думаешь еще: Севастополь обстреливают при содействии, прямой наводке и поставках оружия англичан — а ты за них болеешь, просыпаясь по ночам от обстрелов?

Фото: Шотландские фанаты в Германии / Matthias Balk/dpa / Global Look Press

Когда-то говорили, что спорт вне политики. Но это неправда. Да, в совсем давние времена, когда шли Олимпийские игры, войны останавливались. Для того, собственно, и придумали Олимпиады. Но то было давно. Еще Марадона говорил, что футбол — это разновидность войны. И когда, например, Диего забил свой культовый гол рукой («рука Бога») в ворота англичан, он заявил, что только на футбольном поле Аргентина и могла победить Британию. Тогда, напомню, между этими странами шла битва за Фолклендские острова.

Так что скандалы будут — на этом чемпионате Европы по футболу точно. Главное — чтобы без чудовищного насилия. Вот уже сообщили, что сборную Украины будут охранять максимально усиленно. Что, с одной стороны, логично, а, с другой — комично. Уверен, будут вбросы и фейки о том, как русские «влияли» на украинскую сборную. Наверняка отличатся и албанцы — эти любят скандалить.

Кстати, любопытно, что именно за сборную Албании выступает ровно половина представителей Российской премьер-лиги (РПЛ) на чемпионате Европы — это Марио Митай из «Локомотива» и Мирлинд Даку из «Рубина». Еще два игрока из РПЛ выступают за балканские сборные: Ваня Дркушич из «Сочи» за Словению, а красно-белый Срджан Бабич — за сербов. У всех четверых есть шансы — и солидные — играть в стартовом составе.

Фото: IMAGO/Nordphoto GmbH / Freund / Global Look Press

Что касается спортивной составляющей, то явными фаворитами, несомненно, выглядят англичане. Но так каждый год, хотя они не выигрывали чемпионат Европы целых 58 лет. Да, да, с того самого легендарного триумфа в 1966-м, когда за «львов» бились отличные ребята вроде Гордона Бэнкса, Бобби Мура и Джимми Гривза, а тренировал их Альф Рамсей. Тогда, кстати, они в финале обыграли немцев. История повторится? Сейчас у англичан реально лучший состав на планете.

Фото: Матч между сборными Бельгии и Англии / IMAGO/Peter De Voecht / Global Look Press

Кто еще? Традиционно французы, немцы (тут фактор домашнего поля). Интересно будет понаблюдать и за новичками: о сербах я уже сказал, плюс, конечно, грузины, ведомые блестящим (выступал, кстати, за «Рубин», а «Локомотив» его проглядел) Хвичей Кварацхелией. Так что уверен, будет интересно! Чемпионат Европы по футболу — всегда нечто особенное, хотя сейчас, безусловно, он, как и любые соревнования, воспринимается совсем иначе. Нас волнуют победы на поле боя, а не на футбольном поле, и молимся мы за наших солдат, а футболисты — это уже потом. И все же, вероятно, многие в России станут смотреть Евро-2024. Что-то мне подсказывает: это будет отличный футбол!