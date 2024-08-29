Как убивали футбол. ИИ и бабло захватили Лигу чемпионов

Писатель Беседин: причина расширения Лиги чемпионов — деньги

Mathilda Ahlberg/Keystone Press Agency
Фото: Mathilda Ahlberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто там что говорил? Мол, искусственный интеллект — это просто инструмент, он никогда не сможет побороть, вытеснить человека. Ну-ну. Примерно так же размышляли динозавры, глядя на летящий к ним астероид. Зато будет светло, размышляли они. А потом — бац!

Фокус в том, что ИИ слишком быстро учится. Причем не только хорошему, но и плохому. Да, сейчас это всего лишь инструмент в руках оператора.

Но, во-первых, оператор должен быть умен. Во-вторых, это же классическая история о том, как создание восстает против своего создателя.

Очередное движение в сторону господства ИИ сделано на пространстве футбольной Лиги чемпионов. Теперь жеребьевку там будет проводить специальная программа, компьютер. Это уже породило бурные разговоры о заговоре.

Так выбирать будет компьютер? Или тот, кто его программирует? Справедливо, не правда ли?

IMAGO/Andrew Yates
Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press

В ответ звучит, что, конечно, все определит программа. Но по какому признаку? Случайно? Тогда это и есть своего рода форма контроля. Пока что такая, но дальше, как известно, больше. А если управляет человек? То где же честность?

Проблема даже не в том, что ИИ развивается слишком стремительно. Главная беда в том, что мы оцифровываемся и механизируемся мы сами, наша жизнь. И спорт в том числе.

Интересно

Жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов состоится 29 августа в Монако в 19:00 по московскому времени. Команды распределят на четыре корзины. В основной части сыграют: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Астон Вилла» (все — Англия), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико», «Жирона» (все — Испания), «Интер», «Ювентус», «Аталанта», «Милан», «Болонья» (все — Италия), «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», «Байер», «Штутгарт» (все — Германия), «ПСЖ», «Монако», «Брест» (все — Франция), «Бенфика», «Спортинг» (оба — Португалия), «Фейенорд», ПСВ (оба — Нидерланды), «Зальцбург», «Штурм» (оба — Австрия), «Брюгге» (Бельгия), «Шахтер» (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария), «Селтик» (Шотландия), «Спарта» (Чехия).

К примеру, система VAR — то есть система видеоповторов, благодаря которой проверяют голы. Да, это увеличивает точность, но сушит сам дух игры. Очень часто даже VAR не дает конкретики.

Panoramic/Keystone Press Agency
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если честно, все из-за денег. Банально, но факт. Вот и расширение Лиги чемпионов тоже из-за денег.

Чтобы богатые заработали еще больше — и только. Те славные времена, когда «Стяуа» или «Црвена Звезда» выигрывали Лигу чемпионов (тогда Кубок) прошли. Слишком многое, к сожалению, стали решать деньги. Многое, если не все.

«Черный лебедь» Зеленского. Киевскому узурпатору нужна Большая война

IMAGO/Guido Schiefer

Как убивали футбол. ИИ и бабло захватили Лигу чемпионов

Mathilda Ahlberg/Keystone Press Agency

Краина пустых церквей. Запрет УПЦ — борьба не с Церковью, а с православием

Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency

«Сознательная пропаганда». Захарова назвала лицемерами западных журналистов под Курском

официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

Российская армия освобождает Донбасс. История Селидова, Покровска, Мирнограда и Украинска

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте