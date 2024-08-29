Как убивали футбол. ИИ и бабло захватили Лигу чемпионов
Писатель Беседин: причина расширения Лиги чемпионов — деньги
Кто там что говорил? Мол, искусственный интеллект — это просто инструмент, он никогда не сможет побороть, вытеснить человека. Ну-ну. Примерно так же размышляли динозавры, глядя на летящий к ним астероид. Зато будет светло, размышляли они. А потом — бац!
Фокус в том, что ИИ слишком быстро учится. Причем не только хорошему, но и плохому. Да, сейчас это всего лишь инструмент в руках оператора.
Но, во-первых, оператор должен быть умен. Во-вторых, это же классическая история о том, как создание восстает против своего создателя.
Очередное движение в сторону господства ИИ сделано на пространстве футбольной Лиги чемпионов. Теперь жеребьевку там будет проводить специальная программа, компьютер. Это уже породило бурные разговоры о заговоре.
Так выбирать будет компьютер? Или тот, кто его программирует? Справедливо, не правда ли?
В ответ звучит, что, конечно, все определит программа. Но по какому признаку? Случайно? Тогда это и есть своего рода форма контроля. Пока что такая, но дальше, как известно, больше. А если управляет человек? То где же честность?
Проблема даже не в том, что ИИ развивается слишком стремительно. Главная беда в том, что мы оцифровываемся и механизируемся мы сами, наша жизнь. И спорт в том числе.
Интересно
К примеру, система VAR — то есть система видеоповторов, благодаря которой проверяют голы. Да, это увеличивает точность, но сушит сам дух игры. Очень часто даже VAR не дает конкретики.
Если честно, все из-за денег. Банально, но факт. Вот и расширение Лиги чемпионов тоже из-за денег.
Чтобы богатые заработали еще больше — и только. Те славные времена, когда «Стяуа» или «Црвена Звезда» выигрывали Лигу чемпионов (тогда Кубок) прошли. Слишком многое, к сожалению, стали решать деньги. Многое, если не все.