Как убивали футбол. ИИ и бабло захватили Лигу чемпионов

Кто там что говорил? Мол, искусственный интеллект — это просто инструмент, он никогда не сможет побороть, вытеснить человека. Ну-ну. Примерно так же размышляли динозавры, глядя на летящий к ним астероид. Зато будет светло, размышляли они. А потом — бац!

Фокус в том, что ИИ слишком быстро учится. Причем не только хорошему, но и плохому. Да, сейчас это всего лишь инструмент в руках оператора.

Но, во-первых, оператор должен быть умен. Во-вторых, это же классическая история о том, как создание восстает против своего создателя.

Очередное движение в сторону господства ИИ сделано на пространстве футбольной Лиги чемпионов. Теперь жеребьевку там будет проводить специальная программа, компьютер. Это уже породило бурные разговоры о заговоре.

Так выбирать будет компьютер? Или тот, кто его программирует? Справедливо, не правда ли?