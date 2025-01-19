Махачев «задушил» Мойкано и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец Ислам Махачев досрочно победил бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Россиянин защитил титул чемпиона организации в легком весе.

Поединок завершился в первом раунде, когда Махачев перевел оппонента на настил и провел удушающий прием.

Мойкано вышел на бой на коротком уведомлении, заменив представителя Армении Армана Царукяна, снявшегося из-за травмы спины.

Махачев одержал 27-ю победу в 28 боях в смешанных единоборствах, он идет на первом месте рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) и защитил титул в рекордный четвертый раз. Мойкано потерпел шестое поражение в карьере при 20 победах и одной ничьей.

В со-главном поединке турнира другой россиянин — Умар Нурмагомедов — решением судей проиграл грузину Мерабу Двалишвили в титульном поединке в полулегком весе.