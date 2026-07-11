Холанд против Кейна. Кто сделает последний шаг к полуфиналу ЧМ

В ночь на 12 июля в Майами состоится один из самых ожидаемых четвертьфиналов чемпионата мира — сборная Норвегии встретится с Англией. Для англичан выход в полуфинал считается обязательной задачей, тогда как скандинавы уже переписали собственную историю, впервые добравшись до четвертьфинала. Способны ли они вслед за Бразилией отправить домой еще одного футбольного гранда, разбирался 360.ru.

Когда и где пройдет матч Встреча состоится в Майами на стадионе Hard Rock Stadium. Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 00:00 по московскому времени в ночь на 12 июля. Путь команд к четвертьфиналу Норвежцы стали главным открытием нынешнего чемпионата мира. Команда Столе Сольбаккена уверенно преодолела групповой этап, а в 1/8 финала преподнесла одну из самых громких сенсаций турнира, выбив сборную Бразилии со счетом 2:1. Эта победа стала исторической — прежде Норвегия никогда не доходила до четвертьфинала чемпионата мира.

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Холанд — нападающий мирового уровня. Помогают ему Александер Серлот и Антонио Нуса. Но успех команды строится не только вокруг лучшего бомбардира турнира. Большую роль играет капитан Мартин Эдегор, который связывает оборону с атакой и регулярно находит свободные зоны между линиями соперника.

Англия добиралась до этой стадии куда менее эффектно, но очень прагматично. Команда Томаса Тухеля в непростом матче 1/8 финала обыграла Мексику со счетом 3:2 и вышла уже в пятый подряд четвертьфинал крупного международного турнира. По ходу чемпионата англичане не всегда выглядели ярко, однако неизменно добивались нужного результата.

Фото: Vegard GrÃƒËœTt/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Холанд против Кейна — главная вывеска турнира

Главной афишей четвертьфинала станет противостояние двух сильнейших нападающих современного футбола. На счету Холанда уже семь забитых мячей. Харри Кейн отстает совсем немного — капитан англичан отличился шесть раз. Сравнивать двух форвардов напрямую не совсем корректно. Холанд способен забить практически из любой ситуации. Ему неважно, где он получает мяч — спиной к воротам, на фланге или в центре штрафной. Любой эпизод с его участием может закончиться голом. Кейн действует иначе. Он глубже опускается за мячом, помогает партнерам развивать атаки и одновременно остается главным завершителем английских комбинаций.

Фото: IMAGO/Markus Fischer / www.globallookpress.com

Почему Англия считается фаворитом

Несмотря на впечатляющий путь Норвегии, большинство экспертов и букмекеров называют фаворитом именно Англию. Директор «Школы спортивного журналиста», спортивный редактор журнала «Родина» Николай Роганов считает, что англичане превосходят соперника практически по всем объективным показателям. «Англия — фаворит и на бумаге, и по любым аналитическим раскладам. Это очень собранная, организованная команда. Возможно, она играет не так ярко, как многие ждут, но нынешняя сборная действительно выглядит очень цельной», — отметил эксперт в разговоре с 360.ru. По его словам, вокруг английской команды традиционно существует завышенное ожидание. «Англичане придумали футбол, поэтому от них всегда ждут чего-то выдающегося. Но это вовсе не означает, что они обязаны устраивать шоу в каждом матче. Сейчас они просто очень качественно делают свою работу», — считает Роганов.

Фото: Ian Robles/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что может стать главным фактором матча

На первый взгляд кажется, что главная задача Англии — нейтрализовать Холанда. Однако сделать это практически невозможно. «Против Холанда нет идеальной тактики. Даже если поставить против него двух защитников, неизбежно появятся свободные зоны для остальных игроков Норвегии. Свои два-три момента за матч он все равно получит. Главный вопрос — сможет ли их реализовать», — объясняет Роганов. По мнению эксперта, огромное значение будут иметь действия Мартина Эдегора, который отвечает за продвижение мяча и создание моментов. «Это опытнейший футболист, который умеет находить пространство между линиями. На такой стадии чемпионата мира каждая подобная деталь может оказаться решающей», — отметил он. При этом эксперт убежден, что сборная Англии не должна отдавать инициативу. «Нельзя позволять сопернику почувствовать уверенность. Нужно сразу вцепляться в игру и бороться за инициативу. На такой стадии любая слабость может оказаться роковой», — считает Роганов.

Фото: Tom Weller/dpa / www.globallookpress.com

Кто еще способен решить исход встречи

Хотя основное внимание приковано к Кейну и Холанду, судьбу путевки в полуфинал вполне могут определить другие футболисты. У Англии эксперт выделяет сразу нескольких игроков. «Беллингем великолепен. Очень хороши Сака и Гордон. Вся группа атаки представляет серьезную угрозу. Забить может практически любой», — говорит Роганов. У Норвегии он отмечает не только Серлота, Берга и Эдегора, но и голкипера Эрьяна Нюланда, который блестяще сыграл против Бразилии. «Вратари вообще играют огромную роль на этом чемпионате мира. Если Нюланд вновь проведет матч на таком уровне, это может серьезно осложнить жизнь Англии», — считает эксперт.

Фото: Tom Weller/dpa / www.globallookpress.com

История противостояния

История личных встреч полностью на стороне англичан. Команды встречались 14 раз. Англия одержала восемь побед, четыре матча завершились вничью, еще дважды выигрывала Норвегия. Последний успех скандинавов датирован 1993 годом. Последняя встреча состоялась в 2014 году и завершилась минимальной победой англичан — 1:0. Однако нынешняя Норвегия — уже совсем другая команда. Победа над Бразилией показала, что дебютанты поздних стадий способны бороться с любым соперником. Возможные составы Норвегия: Нюланд, Вольфе, Айер, Хеггем, Рюэрсон, Берг, Берге, Эдегор, Нуса, Серлот, Холанд. Англия: Пикфорд, Конса, Гехи, О’Райли, Райс, Андерсон, Беллингем, Сака, Гордон, Кейн. Прогноз на матч Букмекеры считают англичан явными фаворитами встречи. Это объясняется не только более звездным составом, но и опытом выступлений на поздних стадиях крупных турниров. Тем не менее списывать Норвегию со счетов никто не спешит. Победа над Бразилией доказала, что команда Столе Сольбаккена умеет терпеть, использовать свои моменты и наказывать соперника за малейшие ошибки. Николай Роганов ожидает результативный матч.

Фото: Ian Robles/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Мне кажется, будет забито минимум три мяча. Скорее всего, Англия победит — 2:1 или 2:0. Она немного сильнее по подбору исполнителей и должна выйти в полуфинал», — считает эксперт.