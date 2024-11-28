Сегодня 20:23 Губернатор против футбольной системы: почем нынче судьи? Публицист Беседин: история с РПЛ и Федорищевым ничем не кончится 0 0 0 Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com / Global Look Press Эксклюзив

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История вокруг губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и коррупции в Российской премьер-лиге (РПЛ) — это, конечно, сюжет в духе Ильфа и Петрова. Жаль, что сейчас мало кто такое напишет. Напомню канву.

Федорищев встречается с одним из функционеров самарского футбольного клуба «Крылья Советов», и тот говорит: у нас, мол, есть долг в 36 миллионов рублей. Губернатор уточняет: это что за долг? Функционер отвечает: не скажу. Но Федорищев допытывается — и оказывается, что эти 36 миллионов «Крылья советов» должны «неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Это реально забавно. Дальше ведь еще забавнее. Представители РПЛ делают удивленные глаза и говорят примерно следующее: надо разбираться. В частности, глава РПЛ Александр Алаев заявил, что есть повод обратиться в правоохранительные органы.

Фото: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Alexander Kazakov/Kremlin Pool / Global Look Press

Более того, появилась информация о встрече губернатора Федорищева и представителей руководства футбольного союза. Будут расследовать, вероятно.

Знаете, что самое удивительное и поразительное в этой истории? Она никого не удивляет и не поражает. Те, кто смотрит российский футбол последние лет 10-15, или дольше, видит, как работают судьи. Были попытки исправить судейский беспредел — приглашались работники из-за границы. Судили, возглавляли соответствующие структуры иностранцы. Потом все это сошло на нет.

С тех пор, как российский футбол оказался изолирован от международного процесса, стало совсем плохо. Во-первых, он перестал развиваться. Главная беда чемпионата — тут играют крайне медленно. В современном футболе нет таких скоростей. Это чисто игровая проблема. Что же касается вне поля, то тут тотальное распределение. «Зенит» назначают чемпионом. Спортивные каналы проводят соответствующую политику.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ну, а судьи? Вот был, например, российский футбольный арбитр Сергей Карасев. Работал на международных матчах — в Лиге чемпионов. Сейчас варится в основном внутри РПЛ. И что с ним стало? Как он на днях отсудил матч «Ростов» — «Спартак»? Трудно сказать, чего больше в российском футболе — денежных взяток или «хорошие люди попросили». Иногда присутствует просто тотальная профнепригодность. Так или иначе, все это деградирует чудовищными темпами.

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Нет никакого смысла в таком футболе, в футбольном чемпионате. Распил, кумовство — и только. Иностранцы бесполезны — качественные не едут. Хорошо бы в условиях санкционной войны развивать своих. Но и это не делается; ведь возле талантов кружат агенты-стервятники. Всех такое положение дел устраивает. Мне видится, что губернатор Федорищев, решивший выступить этаким борцом за чистоту футбола, плохо представляет, с кем связался. Так что ничем эта история не закончится. Российский футбол продолжит тоскливое путешествие на дно, доедая выделенные из бюджета деньги. Ибо «пилите, Шура, пилите — они золотые!»