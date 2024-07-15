Чемпион-школьник. В чем феномен самой молодой звезды Евро-2024 Ламина Ямаля

В Германии завершился чемпионат Европы по футболу — триумфом Испании. Он принес 17-летнему Ламину Ямалю звание самого молодого победителя турнира. Кто это, почему о Ямале все говорят, в чем его феномен и как спортсмен связан с легендой футбола Лионелем Мессии, выяснил 360.ru.

Детство Ямаля и начало карьеры Ламин Ямаль родился 13 июля 2007 года в Эсплугес-де-Льобрегат в Каталонии. Потом семья переехала в город побольше — Матаро, тоже в Каталонии. Район был одним из самых бедных. Заниматься футболом Ямаль начал еще в четыре года. Первым клубом стал «Ла Торрета». В семь лет будущая звезда перешел в футбольную академию «Барселоны» — «Ла Массию». Подростку было всего 12 лет, когда его начали называть юным Месси.

Фото: Graham Hughes/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Барселона», сборная Испании, первые голы В юношеский состав «Барселоны» Ламин попал в 2022 году, когда ему было всего 14 лет. На следующий год футболисту удалось выступить на чемпионате Испании в основном составе. Тогда школьник дебютировал в матче с «Бетисом» — вышел на замену на 83-й минуте. Своим выходом 15-летний Ямаль закрепился как самый юный игрок в истории клуба в Ла Лиге.

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В том же сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании. Впоследствии каталонец появлялся на поле дважды — против «Антверпена» и «Кадиса».

Интересно В октябре 2023 года Ямаль забил в составе «Барселоны» свой первый гол — в ворота «Гранады». В тот момент он уже неделю как был основным игроком клуба с контрактом и отступными в миллиард евро. В сезоне — 2023-2024 Ламин сыграл в 50 матчах и забил семь голов в составе «Барселоны». В октябре 2023 года Ямаль забил в составе «Барселоны» свой первый гол — в ворота «Гранады». В тот момент он уже неделю как был основным игроком клуба с контрактом и отступными в миллиард евро. В сезоне — 2023-2024 Ламин сыграл в 50 матчах и забил семь голов в составе «Барселоны».

В сборную Испании Ямаль попал в 2023 году. В сентябре дебютировал в матче против Грузии в рамках отбора на Евро-2024. Тогда же испанец стал самым молодым автором гола в истории сборной.

Ламин Ямаль на Евро-2024 На чемпионате Европы этого года Ямаль дебютировал в матче против Хорватии. Во время игры он отдал одну из голевых передач. Тогда встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу Испании.

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency / Global Look Press

Интересные факты о Ламине Ямале «Бавария» мечтала заполучить Ямаля в 14 лет Когда молодой футболист начал делать первые шаги в «Барселоне», на него уже пристально смотрели руководители других клубов. В 2022 году, когда Ямалю было 14 лет, «Бавария» вела переговоры с агентом спортсмена. Однако будущая звезда не захотел переходить в немецкий клуб и переезжать в другую страну. «Барселона» едва не потеряла Ямаля Прошлым летом, когда Ламину исполнилось 16 лет, он получил право подписать взрослый контракт или стать свободным агентом. «Барселона» рисковала потерять юный талант. Руководство клуба понимало цену Ямаля. Они подготовили контракт и подписали футболиста спустя несколько месяцев после его дня рождения.

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Ямаль мог выступать за сборную Марокко Отец Ламина родом из Марокко, а мать — из Экваториальной Гвинеи, поэтому обе страны могли претендовать на восходящую звезду футбола. Гвинейцы со своими скромными бюджетами даже не пытались заполучить Ямаля, а вот у Марокко были серьезные намерения забрать его из Испании. Представители страны встречались с Ламином в августе 2023 года, но, как мы видим, сотрудничество не состоялось.

Фото: Revierfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Ямаль делал домашнюю работу даже во время Евро-2024 В перерывах между матчами и тренировками чемпионата Европы Ямаль делал домашние задания, посещал школьные занятия онлайн или учился у частных преподавателей. Это было необходимо, чтобы сдать итоговые экзамены. В итоге юный футболист успешно завершил программу среднего образования. «Увидел результаты в телефоне — там было написано, что я сдал экзамен. Я просто закрыл приложение, позвонил маме и сказал об этом», — поделился новостью молодой человек.

Лионель Месси купал полугодовалого Ямаля В декабре 2007 года игроки «Барселоны» участвовали в благотворительной фотосессии для календарей. Игроков клуба запечатлели с младенцами из социальных и этнических групп, которых опекал детский фонд ООН — ЮНИСЕФ. Малышей искали в неблагополучных районах Каталонии. Одним из героев стал Ламин. С будущим футболистом, которому на тот момент не исполнилось даже года, сфотографировался сам Лионель Месси. Фотограф придумал образ с детской ванной во время купания.

Самый молодой победитель Евро-2024 В этом году сборная Испании выиграла чемпионат Европы по футболу в четвертый раз. Она обыграла англичан в финале со счетом 2:1. Все голы забили во втором тайме встречи. На 47-й минуте счет открыл представитель сборной Испании Нико Уильямс, на 73-й его уровнял игрок сборной Англии Коул Палмер.

Фото: 22-летний Нико Уильямс стал вторым по молодости игроком, забившим в финале Евро. Mathias Bergeld/Keystone Press Agency / Global Look Press

Дело шло к овертайму, однако за четыре минуты до окончания основного времени Микель Оярсабаль отправил мяч в ворота англичан. На 89-й минуте испанцы снова атаковали соперников. Голевую передачу Микелю Мерино отдал Ламин Ямаль, но попытка не увенчалась успехом.

Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Из молодых игроков Ямаль проявил себя лучше всех. Конкуренцию ему может составить только партнер по атаке Нико Уильямс, потому что вдвоем они разорвали всех, кто им встретился на этом чемпионате», — рассказал 360.ru футбольный эксперт и автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков. Ламина признали лучшим молодым игроком турнира. Кроме того, у него было наибольшее количество голевых передач. «Для своих 17 лет Ямаль показал сбалансированную игру. Молодой азарт не превалировал над тактикой: он четко следовал указаниям тренера. Это ярко проявилось в финале», — отметил Горсков.

Фото: Xiao Yijiu/XinHua / Global Look Press

Во время матча Букайо Сака — футболист от Англии, которого причисляли к лучшим игрокам Евро-2024, — откровенно заигрывался, терял позицию и не отрабатывал ее. Ямаль же работал. Очевидно, что тренеры дали ему понимание тактики и командной игры. Как и у любого молодого спортсмена, слабой стороной Ламина считается его нестабильность, добавил футбольный аналитик. По физическим причинам он не может постоянно хорошо играть — все равно будет уставать. Но тренеров испанской сборной стоит похвалить за то, что они подвели Ямаля к чемпионату в прекрасной форме.

Конек Ямаля — скорость, видение поля и голевые передачи. Ему нужно работать в том же ключе, то есть не крутить финты ради финтов, а учиться командной игре. Если все так и будет, то в 2024 году, думаю, он получит приз самого лучшего игрока. Анатолий Горсков

Достижения Ламина Ямаля в 17 лет Самый молодой победитель Евро, чемпион Европы по футболу 2024 года;

Самый молодой автор ассиста в финале ЧМ/Евро;

Лучший ассистент Евро-2024 с четырьмя пасами;

Лучший молодой игрок Евро-2024;

Чемпион Испании — 2022/2023;

Обладатель награды The Youngest как самый юный номинант на премию Golden Boy;

Лучший молодой игрок сезона Ла Лиги — 2023/24.