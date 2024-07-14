Евро-2024 завершился: победила Испания, победил футбол

В финале чемпионата Европы по футболу 2024 года англичанам важно было навязать свою игру сборной Испании. Если бы команды сразились в плюс-минус открытый футбол, то у «красной фурии» было бы больше шансов. Впрочем, кто играет в открытый футбол в финалах Евро?

Испания — Англия: звезды финального матча Англичане втянули испанцев в то, что они умеют лучше всего, — в вялость. Чисто тактически их тренер Гарет Саутгейт тоже сделал все грамотно. Он блокировал Родри в центре (после первого тайма того из-за травмы заменили) и перекрыл фланги. Защитники англичан — особенно Люк Шоу — отрабатывали четко. А Испания — это лучшие фланги на этом Евро: Ямаль и Нико Уильямс очень хороши! Однако их поджали.

Фото: Global Look Press

Кайл Уолкер старался так, что даже въехал шипами в тренера испанцев де ла Фуэнте. Но тот ничего не сказал и карточек требовать не стал. Железный мужик! Вообще удивляет эта всегдашняя особенность испанцев находить феноменальных тренеров чуть ли из ниоткуда. То дель Боске, то вот Луис де ла Фуэнте. Мне скажут: да разве ж ниоткуда? Я парирую: а много ли людей знали де ла Фуэнте еще три года назад? Браво, тренер, просто браво!

Фото: Луис де ла Фуэнте (справа). Christian Charisius/dpa / Global Look Press

Почти всегда испанцы ходили в фаворитах. Однако последние турниры они не очень играли в плей-офф, но на этот раз де ла Фуэнте поставил не только красивый вертикальный, но и уверенный футбол. Испанцы заслужили чемпионство. Сначала они обыграли немцев, потом французов, потом англичан. То есть оказались сильнее всех прямых конкурентов. Это ли не уровень?

Фото: Global Look Press

Был ли шанс у сборной Англии На что уповали англичане? На то, что, как всегда, свое возьмут. И первый удар в матче — примерно на 45-й минуте — нанесли именно они. Но у Фодена не было шансов. Испанцы же сделали то, что и нужно было сделать после перерыва. Нет, конечно, Англия не могла не настроиться, но так или иначе она только вышла из раздевалки — и Нико Уильямс забил. Как по мне, один из лучших в мире крайних нападающих.

Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency / Global Look Press

Испания пошла добивать. Ямаль шикарно отдавал на Морату, но форвард «Атлетико» — классный человек и великолепный отец, хотя с голами что-то разладилось. Не смог он переиграть Пикфорда. Испания поддавливала, да, но никогда не нельзя забывать, что вы имеете дело со сборной Англией под руководством Гарета Саутгейта. Она забивает, когда, казалось бы, должна уходить.

Фото: IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO / Global Look Press

На этот раз камбэк сотворил Палмер из «Челси». Нравится мне этот молодой, уверенный, по-хорошему наглый парень. Как он положил в ворота испанцев! Точно лазерной указкой. Хоп — и вынимай. Однако я вдруг подумал: это англичан не спасет. Потому что Гарри Кейна заменили. Великий форвард, который так ничего и не выиграл, сел на скамейку запасных. Вышел Олли Уоткинс, вытащивший матч с Голландией. На этот раз не повезло.

Фото: Олли Уоткинс (в центре). Robert Michael/dpa / Global Look Press

В конце матча забил другой баск. Я писал уже, что баски рулят сборной Испании. Кукурелья, который теперь обязан покраситься в красный, прострелил, а Оярсабаль, партнер нашего Захаряна, забил. Такое не могли отыграть даже англичане. Все, Испания — чемпион!

Ну что тут скажешь? Закономерный итог довольно пресного чемпионата. Хороши были испанцы. Действительно, классный, умный и в то же время красивый футбол, из которого не выпадал ни один игрок.

Лучшими же в нем были баски и Карвахаль. И, ясное дело, мой любимчик — Дани Ольмо. Он не только забивал и раздавал передачи в плей-офф, но и сделал решающий сейв турнира — на 90-й минуте в финале.

Фото: Полузащитник сборной Испании и немецкого «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо (слева). Spada/Keystone Press Agency / Global Look Press

За Саутгейта, главного тренера англичан, обидно даже. Повесят на него всех собак. Хоть и продлили контракт до 2026 года. Но победил футбол — тот, который смотреть приятно. И это радует.