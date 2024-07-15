ВК и 360.ru проведут конкурс перед боем Минеева и Исмаилова

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут выиграть призы перед боем между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Поединок запланирован на 20 июля и начнется в 18:00 по московскому времени.

Главный победитель получит сертификат маркетплейса OZON на 20 тысяч рублей, второе и третье места выиграют умную колонку VK капсула НЕО и стильный мерч от 360.ru.

Для участия необходимо подписаться на сообщество 360.ru во «ВКонтакте», написать в комментариях к посту «Участвую», после чего выбрать победителя из боя Минеев — Исмаилов. Каждому пользователю дается пять попыток в день.

Призы за второе и третье места получат те, кто больше всего проголосовал за Минеева и Исмаилова соответственно. В случае, если победителей будет много, их определит рандомайзер. Главный приз получит тот, кто последним проголосует за победителя боя.

Итоги конкурса станут известны 21 июля в 12:00 в сообществе 360.ru во «ВКонтакте».