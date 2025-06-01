Сегодня 11:51 Это история! Как Матвей Сафонов стал пятым победителем ЛЧ среди россиян Матвей Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов 0 0 0 Фото: Dennis Agyeman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Спорт

Спортсмены

Париж

Краснодар

Футбол

Франция

Сборная России по футболу

Голкипер Матвей Сафонов в дебютном сезоне в составе «Пари-Сен Жермен» стал пятым российским футболистом, выигравшем Лигу чемпионов. Французский клуб уничтожил миланский «Интер» с разгромным счетом 5:0. Сегодня воспитанник «Краснодара» принимает поздравления.

«Браво, Мотя!» Сафонов притянул к себе трофей в первый же сезон, отметили в Telegram-канале сборной России. Там же пресс-служба опубликовала фото голкипера в образе супергероя в плаще. «Браво, Мотя! Это история!» — поздравили футболиста представители сборной. Матвей стал пятым россиянином, который выиграл ЛЧ. До него победителями турнира становились Игорь Добровольский (1992/93), Владимир Бут (1996/97), Дмитрий Аленичев (2003/04) и Денис Черышев (2015/16).

Фото: Peng Ziyang/XinHua / www.globallookpress.com

Финал Лиги чемпионов ПСЖ — «Интер»: итоги и реакция Энрике Победа ПСЖ с разгромным счетом 5:0 стала новым рекордом результативности в финалах ЛЧ. Предыдущий рекорд принадлежал «Милану», в 1994 году обыгравшем «Барселону» со счетом 4:0. Счет на 12-й минуте открыл Ашраф Хакими, затем на 21-й и 64-й минутах забил Дезире Дуэ, на 73-й гол оформил Хвича Кварацхелия, а на 87-й мяч в ворота противника отправил Сенни Маюлу. Сафонов остался в запасе. «Я стремился создать нужное давление в клубе, который никогда не выигрывал Лигу чемпионов. „Интер“ — великая команда, но мы великолепно прессинговали; наша команда была превосходна. С самого начала я говорил, что хочу выигрывать крупные трофеи», — заявил позже главный тренер клуба Луис Энрике.

Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. / www.globallookpress.com

Париж никогда не выигрывал Лигу чемпионов. И мы сделали это впервые! Это невероятное чувство — дарить столько счастья людям. Я очень счастлив. Луис Энрике

Экс-футболист «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров назвал финал ЛЧ просто изумительным, а Энрике, по его мнению, действительно удалось сделать чудо. «„Интер“ весь свой фарт израсходовал в матче с „Барселоной“, поэтому сегодня у них нет никаких шансов. Также Луис Энрике избавился от балласта в команде и сделал настоящую команду», — подчеркнул он в беседе с «РБК Спорт».

Отдельно спортсмен отметил успех Сафонова и поздравил его с завоеванием первого кубка Лиги чемпионов.

А также весь «Краснодар» Сергея Галицкого. Это большое достижение: их воспитанник поднимет сегодня кубок над головой. Владимир Быстров

Карьера Матвея Сафонова Сафонов родился в Ставрополе в 1999 году. Затем семья переехала в Краснодар. Матвей ходил в обычную общеобразовательную школу. Там на уроке физкультуры его заметил начальник селекционной службы ФК «Краснодар» Владимир Шевелев. Первым наставником голкипера был Михаил Рубцов — на тренерском поприще он работал более 30 лет, трудился в школе резерва «Кубани» и в академии «Краснодара». Среди его воспитанников, помимо Сафонова, были Максим Бузникин, Виталий Дьяков, Артур Малоян и Андрей Чичкин.

Фото: IMAGO/Jerry Andre / www.globallookpress.com

Дебютный матч Матвея за «Краснодар» прошел летом 2017 года в матче РПЛ против «Амкара». Тогда футболисту было 18 лет. Эта встреча завершилась со счетом 1:1. Основным голкипером «Краснодара» Сафонов стал во второй половине сезона-2018/2019. Вратарь сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, стал серебряным (2023/24) и дважды бронзовым призером ЧР (2018/19, 2019/20). Также был признан лучшим молодым футболистом РПЛ сезона-2019/20 и победителем конкурса «Вратарь года» имени Льва Яшина сезона-2021/22.

За национальную сборную Сафонов впервые сыграл 1 июня 2021 года в товарищеском матче с Польшей, появившись на воротах только на 63-й минуте игры.

Фото: www.globallookpress.com

Тем же летом Станислав Черчесов поставил его в основной состав на матч второго тура группового этапа Евро против финнов, ставший успешным для россиян. Но после была встреча с датчанами. И хотя счет был кошмарным (1:4), Сафонов был одним из лучших игроков команды. В середине июня 2024 года Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен». Контракт рассчитан на пять лет. По данным Transfermarkt, парижский клуб заплатил за голкипера 20 миллионов евро. В составе ПСЖ 26-летний голкипер провел 17 матчей и выиграл все три внутренних французских трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Фото: Tom Weller/dpa / www.globallookpress.com

Сафонов предсказал триумф «Краснодара» и ПСЖ В Сети тем временем начали вспоминать, что вратарь предсказывал победу своего родного клуба и ПСЖ еще год назад. В ответ на вопрос о мечте ПСЖ выиграть Лигу чемпионов голкипер коротко сказал: «Выиграем. А что нет-то? Попробуем». Когда у него уточнили, что случится раньше — победа французского клуба или победа «Краснодара» на чемпионате России, вратарь заметил: «Будет прекрасно, если это будет в один год. Одновременно». В итоге предсказание сбылось.