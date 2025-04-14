14 апреля 2025 15:10 «Зима недаром злится…» Как заморозки в Турции повлияют на турпоток 0 0 0 Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Сильнейшие за последние 30 лет заморозки обрушились на Турцию — столбики термометров опустились до -15 градусов. Как непогода повлияет на турпоток — в материале 360.ru.

Что сейчас происходит с погодой в Турции Согласно метеорологической карте, минусовые температуры наблюдались в горных и центральных районах страны. Столицу Турции Анкару на прошлой неделе засыпало снегом, толщина покрова достигла четырех сантиметров. Однако холода миновали Средиземноморское побережье. В последние дни дневные температуры на курорте не опускались ниже +19 градусов, вечерние — ниже +12…+13 градусов. Дискомфорт создавал лишь ветер и кратковременные дожди, рассказала изданию TourDom Мария Шекер, проживающая в Анталье. Накануне воздух в городе прогрелся до +23…+24 градусов. Люди стали чаще выбираться на пляжи и в парки.

Фото: РИА «Новости»

Испугают ли заморозки российских туристов Жители центральной части России тоже ранее столкнулись с непогодой, на некоторые регионы обрушился снегопад. Поэтому заморозки в Турции уже вряд ли испугают российских путешественников, заявил в беседе с 360.ru генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов. «У нас после изменений погоды на позапрошлой неделе, кажется, вряд ли кого-то испугают заморозки, потому что это уже предвестник лета. На самом деле, в Турции такая же история, как у нас: „Зима недаром злится, прошла ее пора…“ Поэт как раз об этом писал. <… > Собственно, альтернативы недорогому летнему отдыху, чтобы прямой перелет был, кроме как в Турции, нет», — заключил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Катастрофа для урожая Заморозки в Турции — катастрофа для урожая, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы. Ведомство организовало оценку ущерба, чтобы поддержать местных фермеров. Наибольший ущерб непогода причинила абрикосовым деревьям на востоке страны, где температура упала до -7 градусов, рассказал мэр провинции Малатья Сами Эр. В Измире, Денизли и Манисе пострадали виноградники, вишневые деревья и яблони. В провинции Кахраманмараш температура опускалась до -13 градусов.