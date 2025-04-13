Рекордные заморозки обрушились на Турцию

Самые катастрофические для урожая заморозки зафиксировали в Турции на этой неделе впервые с 2014 года. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы в соцсети X.

«С 10 по 12 апреля в ряде районов температура снизилась до -15 градусов, в некоторых регионах зафиксировали самую низкую температуру за последние 30 лет», — написал он.

В министерстве уже проводят оценку ущерба, чтобы оказать поддержку пострадавшим фермерам. Мэр провинции Малатья Сами Эр сообщил, что наибольший ущерб причинен абрикосовым деревьям на востоке страны, где температура упала до -7 градусов.

В провинциях Измир, Денизли и Маниса пострадали виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья. В провинции Кахраманмараш температура опускалась до -13 градусов.

Ранее стало известно, что Турция приостановила поставки лимонов в другие страны из-за плохой погоды в районах сбора цитрусовых.