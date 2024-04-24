Шенгенские визы в 2024 году. Через какие страны россиянам лучше их получать? | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 03:40 «Виз на всех не хватит». В каких странах ЕС россиянам проще получить шенген Глава «Арт-Тур» Арутюнов посоветовал покупать билеты только после получения виз Freepik

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Туроператоры предупредили россиян, что сроки оформления шенгенских виз перед летним сезоном могут еще увеличиться. Из-за этого туристы могут в последний момент остаться без долгожданного отпуска. Как не попасть в такую ситуацию, рассказал «360» генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Виз на всех не хватит

По словам эксперта, на срок выдачи шенгенских виз влияют несколько факторов.

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Во-первых, ограничения на оформление въездных документов страны Европы ввели два года назад. И сейчас у многих россиян, которые часто выезжают за границу, начали заканчиваться долгосрочные визы — трех- и пятилетние. Они вынуждены получать новые въездные документы, что увеличивает нагрузку на посольства.

Во-вторых, впереди сезон отпусков. Многие россияне любят отдыхать в европейских странах, соответственно, они также отправятся за визами. За последние два года люди привыкли летать с пересадками, да и цены на такие билеты несколько снизились, добавил Арутюнов.

Визовые центры не горят желанием увеличивать объем своей работы. Они очень ограниченное количество виз выдают на единицу времени. Поэтому вся эта совокупность факторов влияет на срок подготовки визы. Дмитрий Арутюнов генеральный директор туристической компании «Арт-Тур»

Шенген в трех лицах

Вероятность получить шенгенскую визу зависит еще и от того, в посольство какой страны обратится путешественник.

Арутюнов рассказал, что страны Шенгенской зоны можно поделить на три группы.

Одна группа — это страны, которые вообще не выдают визы (Прибалтика, Польша, Чехия). Вторая группа стран, которые, наоборот, стараются как можно чаще выдавать, так как их туристическая индустрия этих стран по-прежнему зависит от российского туризма. Это страны южного Средиземноморья (Греция, Италия, Франция, Испания) Дмитрий Арутюнов генеральный директор туристической компании «Арт-Тур»

К третьей группе относятся государства, которые как бы выдают визы и при этом как бы не выдают. Это Германия и скандинавские страны. Здесь часто набор требований и вопросов, которые задают туристам, превышает все допустимые вещи.

Арутюнов напомнил, что в немецком посольстве у туристов уже требовали справки о доходах и наличии счета в иностранном банке. Хотя россиянам такие счета сейчас и не оформляют. Поэтому получать шенгенскую визу лучше через одну из тех стран, где российских туристов ждут.

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Кроме того, Арутюнов призвал россиян сначала оформить визу, а уже потом оплачивать билеты и жилье.

«Я бы всем очень сильно рекомендовал сначала получать визы, а потом уже оплачивать билеты, особенно, если мы говорим о невозвратных тарифах. Потому что шансы, что вовремя визы не выйдут, довольно высоки. Не хочется, чтобы наши граждане теряли большие деньги на билетах и бронировании гостиниц», — резюмировал собеседник «360».