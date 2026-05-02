В тренде маленькие путешествия. Как и где провести майские праздники в России
ORO: лидерами внутреннего туризма на майские стали Казань, Москва и Петербург
В майские праздники многие россияне решают сменить обстановку и отправиться в мини-путешествие. Эксперты отмечают, что внутренний туризм набирает все большую популярность, причем люди стали чаще использовать различные агрегаторы и сервисы для бронирования.
Куда россияне едут на майские
Первые строчки в топе направлений для путешествий в мае традиционно заняли Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье. В агентстве маркетинговых исследований ORO рассказали РИА «Новости», что спросом пользуются также туры в Казань, на Урал и в Сочи.
Согласно опросу, проведенному среди тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет, из зарубежных направлений лидируют Турция, Белоруссия и Абхазия.
Руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева в беседе с РБК обратила внимание, что на майские праздники часто бронируют путешествия в Калининградскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Северную Осетию и на Алтай.
Фиксируется также высокий спрос на поездки в Минводы, Сочи, Геленджик, Анапу и по Золотому кольцу, добавила руководитель по связям с общественностью FUN&SUN Ольга Ланская в разговоре с изданием.
Организация поездки на майские
Исследователи ORO выяснили, как именно респонденты проводят майские праздники.
Согласно результатам опроса, жители России собираются отдыхать на природе с шашлыками, встречаться с близкими, поехать на дачу, заниматься спортом и ходить в походы. Четверть респондентов запланировала больше активностей по сравнению с прошлым годом.
Место для поездки россияне чаще всего выбирают, опираясь на личный опыт (64%).
«Заметную роль играют рекомендации друзей и близких (37%), выгодные акции и горящие туры (27%), а также советы путеводителей и турагентств (20%). Особенно вырос интерес к последнему пункту, годом ранее к советам турагентов прислушивались 7%», — уточнили в агентстве.
Почти треть опрошенных подтвердили, что во время планирования путешествия обращаются к агрегаторам. Через сервисы аренды бронируют жилье 29% россиян, через сайт отеля — 24%, а через турфирмы — 11%.
Несколько иная ситуация возникает при планировании поездки за рубеж. Респонденты чаще всего не решаются самостоятельно организовывать отдых и делают выбор в пользу турагентств.
Агрегаторы в таких случаях используют 26% респондентов, 19% бронируют гостиницу через ее сайт, еще столько же — обращаются напрямую к жителям через сервисы аренды.
По словам директора по развитию бизнеса в ORO Маруси Нерсесян, в России активно переориентируются на внутренние короткие поездки на майские праздники, причем туристы все активнее пользуются агрегаторами и платформами для бронирования.