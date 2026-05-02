В тренде маленькие путешествия. Как и где провести майские праздники в России

В майские праздники многие россияне решают сменить обстановку и отправиться в мини-путешествие. Эксперты отмечают, что внутренний туризм набирает все большую популярность, причем люди стали чаще использовать различные агрегаторы и сервисы для бронирования.

Куда россияне едут на майские

Первые строчки в топе направлений для путешествий в мае традиционно заняли Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье. В агентстве маркетинговых исследований ORO рассказали РИА «Новости», что спросом пользуются также туры в Казань, на Урал и в Сочи.

Согласно опросу, проведенному среди тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет, из зарубежных направлений лидируют Турция, Белоруссия и Абхазия.

Руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева в беседе с РБК обратила внимание, что на майские праздники часто бронируют путешествия в Калининградскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Северную Осетию и на Алтай.

Фиксируется также высокий спрос на поездки в Минводы, Сочи, Геленджик, Анапу и по Золотому кольцу, добавила руководитель по связям с общественностью FUN&SUN Ольга Ланская в разговоре с изданием.