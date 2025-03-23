«Эти вообще…» Турок случайно проговорился, что думает о русских туристах
Турецкий продавец высказался о русских, не зная, что собеседник из России
Отдых в Турции редко обходится без посещения местных рынков. Туристы спешат окунуться в восточную атмосферу, купить сувениры и, конечно, поторговаться. Но иногда попытки сбить цену превращаются в настоящие испытания не только для покупателей, но и для продавцов. Тревел-блогер Алексей Кутовой рассказал об опыте общения с одним турецким продавцом.
Зайдя в лавку, Алексей сразу предупредил, что не мастер в торговле.
«Мой любимый вид туристов те, кто не умеет торговаться — я всегда сам таким делаю хороший дискаунт, брат», — обрадовался владелец лавки.
Блогер в ответ на это поинтересовался, а каких гостей продавец, наоборот, не любит.
Об итальянцах
Первым в списке «сложных» клиентов оказался один итальянец. Полчаса он торговался за чайник, жалуясь на маленькую зарплату и троих детей. В итоге купил, но через день вернулся: «Можешь еще скинуть? Вижу этот чайник везде дешевле». Турок лишь развел руками.
О русских
Дальше пошла речь про русских туристов.
«А теперь слушай про русских. Эти вообще… А ты откуда, кстати?» — начал было, но осекся торговец.
Узнав, что Алексей из России, он на секунду стушевался, а потом начал рассыпаться в комплиментах. Но все же рассказал и неприятную историю.
Один мужчина пришел, выбрал большой ковер. Я сказал цену — 15 тысяч лир. Он смотрит на меня и говорит: «Давай за пять, я из России, небогатый».
продавец в турецкой лавке
После того, как турок отказал в такой скидке, мужчина начал угрожать и посоветовал не попадаться ему на глазах вечером.
Однако были и приятные моменты. Семья с ребенком долго выбирала тарелки, расспрашивала об узорах, и мальчик воскликнул: «Мама, давай купим, это же красиво!»
«Я сделал им хорошую скидку, хотя они даже не просили. Ушли довольные, а мне было приятно, что я сделал что-то хорошее», — улыбнулся торговец.
Об израильтянах
Но больше всего продавца выводят из себя туристы из Израиля. Женщина выбрала чайные чашки и предложила «смешную» цену. На отказ она ответила, что, если продавец даст хорошую скидку, она приведет много своих друзей за покупками. Турок уже готов был согласиться, но женщина продолжила: «Добавь тарелку, и я подумаю». Другой израильтянин, сбив цену ковра с 6000 до 2000 лир, заявил: «Не жадничай! Его реальная цена 1000. Я тебе помогаю, когда покупаю!»
Подводя итог своего рассказа Алексей отметил, что продавцы кажутся хитрыми и жадными, но они такие же люди. Могут по доброте скидку дать, а могут и обидеться.
Ранее поэт Николай Лакутин пожаловался, что на курортах в Турции проявляют неуважение к россиянам, нагло разводят и унижают.