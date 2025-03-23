«Эти вообще…» Турок случайно проговорился, что думает о русских туристах

Турецкий продавец высказался о русских, не зная, что собеседник из России

Отдых в Турции редко обходится без посещения местных рынков. Туристы спешат окунуться в восточную атмосферу, купить сувениры и, конечно, поторговаться. Но иногда попытки сбить цену превращаются в настоящие испытания не только для покупателей, но и для продавцов. Тревел-блогер Алексей Кутовой рассказал об опыте общения с одним турецким продавцом.

Зайдя в лавку, Алексей сразу предупредил, что не мастер в торговле.

«Мой любимый вид туристов те, кто не умеет торговаться — я всегда сам таким делаю хороший дискаунт, брат», — обрадовался владелец лавки.

Блогер в ответ на это поинтересовался, а каких гостей продавец, наоборот, не любит.

Об итальянцах

Первым в списке «сложных» клиентов оказался один итальянец. Полчаса он торговался за чайник, жалуясь на маленькую зарплату и троих детей. В итоге купил, но через день вернулся: «Можешь еще скинуть? Вижу этот чайник везде дешевле». Турок лишь развел руками.

О русских

Дальше пошла речь про русских туристов.

«А теперь слушай про русских. Эти вообще… А ты откуда, кстати?» — начал было, но осекся торговец.

Узнав, что Алексей из России, он на секунду стушевался, а потом начал рассыпаться в комплиментах. Но все же рассказал и неприятную историю.