Сегодня 23:14 Туристический налог появится в России в 2025 году. Что будет с ценами Глава туркомпании Арутюнов: туристический налог отпугнет инвесторов 0 0 0 Фото: Pixabay Путешествия

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Введенный в 2018 году в качестве эксперимента в Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях курортный сбор, который платили туристы за каждую ночь проживания в гостиницах и хостелах, в 2025 году изменится на туристический налог. Новые правила предусматривают, что платить за прием постояльцев станут отельеры. Генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в комментарии 360.ru увидел угрозу в дополнительной нагрузке на отрасль.

Что такое туристический налог и кто его будет платить?

Заменяющий курортный сбор туристический налог владельцы отелей, хостелов и официально сдающие жилье в наем приезжающим на отдых станут платить ежеквартально, а деньги пойдут в казну муниципалитетов.

При этом власти смогут самостоятельно пересматривать ставку в зависимости от сезона, от которой зависит наполняемость гостиниц. Максимальная ставка в 2025 году составит 1% от стоимости услуг проживания. Минимальная сумма налога — 100 рублей с одного постояльца.

Фото: Pixabay

При этом ставку ждет ежегодная индексация. Каждый год сумма налога будет увеличиваться на один пункт и к 2029 году остановится на уровне 5%. Это означает, что проживание в гостиницах в популярных у туристов местах подорожает. При этом право на введение налога получили власти городов и муниципалитетов. По данным Telegram-канала Mash, на введение туристического налога с 1 января 2025 года согласились Суздаль (Владимирская область), Сортавала (Карелия), Вологда, и алтайский курорт Белокуриха, где уже сейчас есть сбор с туристов за проживание в гостиницах. Рассматривают введение туристического налога Астрахань, Псков, популярные туристические места Алтая, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестана.

Нагрузка на туристическую сферу

Размещение в недорогих отелях не сильно ударит по карманам туристов в следующем году, потому что им придется доплатить суммы, сопоставимые с курортными сборами, то есть до 100 рублей. Но после постепенного повышения индексации ставки туристического налога стоимость проживания вырастет сразу до 500 рублей за сутки — это уже значительно. Об этом 360.ru заявил директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Он подчеркнул, что прекрасно понимает желание региональных властей увеличить доход за счет приезжающих на отдых, но это может негативно сказаться на перспективах отрасли.

Это не лучший способ развития туризма. Несмотря на то, что для граждан суммы станут не очень существенными, это отпугнет многих потенциальных инвесторов. Вложения в отели и места размещения долгосрочные и долго отбиваются прежде, чем приносят доход. То есть, если вы вложите миллион рублей, то окупите его лет через 15−20. Дмитрий Арутюнов Директор туристической компании «Арт-Тур»

В качестве положительного примера он привел туристическую инфраструктуру Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, куда инвесторов завлекали низкими налоговыми ставками. В результате владельцы отелей окупили все свои вложения и при этом значительно повысили туристическую привлекательность стран Ближнего Востока.

Фото: Pixabay

«Сейчас туда приезжают туристы и тратят большое количество денег. То есть эффект более длительный. У нас хотят получить деньги сейчас и сразу. Эта логика понятна, но с точки зрения развития инфраструктуры неправильная», — пояснил Арутюнов. Он добавил, что туристический налог станет дополнительной нагрузкой на отельный бизнес, который и так платит крупные суммы за свою работу.

Популярность внутреннего туризма в России

Рост популярности внутреннего туризма в России начал расти во время пандемии, когда многие страны закрыли границы. Путешественников никак не напугало наличие курортных сборов в Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге, заявил Арутюнов. «Во всех местах отели были переполнены. Там нет проблем с загрузкой, поэтому они поднимут стоимость проживания, чтобы привести спрос в соответствие с предложением. Но на мой взгляд, лучше все же увеличивать предложения, чем поднимать цены. Особенно, когда есть альтернатива», — отметил генеральный директор туристической компании «Арт-Тур».

Фото: РИА «Новости»

Он пояснил, что поездка в Турцию летом обойдется дешевле, чем в Сочи, а зимние туры в Объединенные Арабские Эмираты выгоднее, чем путешествие на Красную Поляну.

Даже с учетом зарубежных перелетов наши курорты, к сожалению, не выигрывают. Хотя у нас есть что показать, поэтому я очень болею за то, чтобы у нас было больше хорошего размещения на Камчатке, Алтае, Байкале — это уникальные места. Но гостиниц там приличных очень немного и мало что строится, поэтому инвесторов надо мотивировать. Дмитрий Арутюнов Директор туристической компании «Арт-Тур»

Арутюнов добавил, что россияне в силу финансовых факторов или рабочих обстоятельств все чаще выбирают внутренний туризм, поэтому поездки по стране продолжат расти, но на эту ситуацию может повлиять на повышение цен на размещение за счет роста туристического налога.

«Сейчас 50 или 100 рублей за сутки — это не так заметно. Но когда мы перейдем на процент от стоимости номера и ставка вырастет до 5% — это будет уже ощутимая сумма. Но все больше регионов станут подключаться к этому процессу, потому что это дополнительный способ пополнить бюджеты», — спрогнозировал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что такая индексация станет неприятной для клиентов гостиниц, но еще сильнее ударит по инвесторам, которые были готовы вкладывать деньги в развитие туристической инфраструктуры в разных регионах. Но после изучения перспективы налоговой нагрузки на ближайшие пять лет, они задумались об окупаемости своих вложений.