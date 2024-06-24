Сегодня 17:44 Курортный сбор распространят на всю Россию. Как регионы заработают на туристах? Турагент Ахвердиева: курортный сбор поможет регионам улучшить инфраструктуру 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Путешествия

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Курортный сбор, введенный в 2018 году в качестве эксперимента в некоторых регионах России, стал эффективной мерой. Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края в 2023-м собрали с приезжающих 1,5 миллиарда рублей — деньги направили на модернизацию и развитие туристической инфраструктуры. Со следующего года эту практику распространят на все субъекты России. Что такое курортный сбор и как его платить, разбирался 360.ru

Что такое курортный сбор

В регионах, популярных у туристов, с приезжающих берут дополнительную плату за каждый день проживания — это и есть курортный сбор, рассказала 360.ru директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева. Такие меры действуют давно в разных странах. К примеру, курортный сбор взимают с отдыхающих в Индонезии, Австрии, Греции, Италии, Испании, на Карибских островах США.

В Россию эту меру внедрили в 2018 году в качестве эксперимента, который закончится 31 декабря. Проверку признали удачной, и со следующего года сбор распространят на всю страну

Интересно Оплату с приезжающего берут в отеле, пансионате, санатории, хостеле или кемпинге. Конкретные суммы устанавливают местные власти. Пока она не превышает 100 рублей с одного человека в сутки. Сбор платят постояльцы старше 18 лет, включая иностранцев, если у них оплачена хотя бы одна ночь. Не важно, какая цель визита — командировка или отдых. Но есть льготные категории. Оплату с приезжающего берут в отеле, пансионате, санатории, хостеле или кемпинге. Конкретные суммы устанавливают местные власти. Пока она не превышает 100 рублей с одного человека в сутки. Сбор платят постояльцы старше 18 лет, включая иностранцев, если у них оплачена хотя бы одна ночь. Не важно, какая цель визита — командировка или отдых. Но есть льготные категории.

Директор турагентства пояснила, что курортные сборы взимают администраторы мест проживания. Раз в квартал они передают средства уполномоченным органам муниципальных властей. Деньги идут на инвестиции в туристическую инфраструктуру, поддержание в надлежащем виде парков, набережных, пляжей и других объектов, которые привлекают гостей региона.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

В каких городах и регионах уже ввели курортный сбор

Курортный сбор в 2024 году берут с туристов в следующих городах и регионах: Алтайский край Город-курорт Белокуриха — 50 рублей в сутки.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Местные санатории принимают туристов круглый год. Рядом с городом расположены целебные термальные и минеральные источники. Зимой там работают горнолыжные трассы. Любителей этого вида спорта привлекают в Белокуриху небольшие — по сравнению с другими курортами — цены.

Ставропольский край Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Минеральные воды — 100 рублей в сутки.

Фото: РИА «Новости»

Города этого региона много десятков лет носят негласный статус всероссийских здравниц. Гости приезжают туда на лечение и поправить здоровье водой из нарзанных источников и целебными грязями. Также в городах Ставрополья есть курортные зоны, где можно позагорать или выбраться с экскурсией в горы.

Краснодарский край Сочи — 50 рублей в сутки. Анапа, Геленджик, Горячий ключ, Новомихайловское городское поселение, Джубга, Новороссийск, Туапсе, Ейск — 30 рублей в сутки.

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Кубань остается главным курортом России с чистыми пляжами на берегу Черного моря и уникальным климатом, который напоминает средиземноморский. Ежегодно туда приезжает огромное количество туристов. Кроме пляжа, гости Краснодарского края посещают живописные леса и объекты культуры.

Федеральная территория Сириус в Сочи

Фото: РИА «Новости»

Расположенный в Имеретинской долине Краснодарского края Сириус совместил в себе близость моря и горнолыжных курортов. На территории продолжают работать построенные к Олимпийским играм 2014 года спортивные объекты, огромная площадка с аттракционами, природные парки, а также самый длинный подвесной мост. Курортный сбор — 100 рублей в сутки.

Санкт-Петербург

Культурная столица России в особом представлении не нуждается. Уникальная архитектура, музеи, прогулки по каналам и белые ночи. Северная столица много лет сохраняет статус одной из главных точек притяжения туристов. Власти города, несмотря на право о курортном сборе, ввели его только в апреле этого года — в размере 100 рублей в день. Это важно учитывать, если поездка запланирована на ближайшее время.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Крым В изначальном списке регионов, где вводился курортный сбор, присутствовали крымские города Алушта, Судак, Феодосия и Ялта. Но из-за постоянного пересмотра законопроекта республиканским парламентом муниципалитеты отозвали заявки, и курортный сбор в Крыму так и не появился.

Кто может не платить курортный сбор

Правила курортного сбора не распространяются на все льготные категории россиян, ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий, лауреатов государственных наград и сопровождающих в поездке инвалидов первой группы. Также этот вид налога не платят те, кто приехал на курорты для специализированной медицинской помощи, и больные с диагностированным туберкулезом. От оплаты сбора освободили иногородних сотрудников местных предприятий, студентов-очников и участников спортивных соревнований.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Обойтись без оплаты курортного сбора могут и обычные туристы, отметила директор турагентства Эльмира Ахвердиева.

Курортный сбор не требуют собственники гостевых домов, которые распространены в Краснодарском крае. Закон не регулирует их деятельности, но это только пока. Также дополнительный налог не берут, если туристы снимают апартаменты или квартиру посуточно.

Помимо этого, налог не платят те, кто приезжает в гости к родственникам или друзьям и живет в их доме.

Как оплатить курортный сбор

Курортный сбор не входит в цену путевки или забронированной заранее гостиницы. Его платят на месте — при въезде или выезде из отеля.

Фото: Nagesh Badu / Unsplash

«Сбор берут не с номера, а с каждого постояльца. Сотрудники должны выдать чек, что сбор уплачен. Взимать его повторно запрещено», — рассказала Ахвердиева. Она напомнила, что за неуплату сбора туристу грозит штраф до двух тысяч рублей

Вряд ли сотрудники отеля станут скандалить, но они составят акт об отказе платежа, и уже по возвращении домой человек получит уведомление о штрафе. После этого придется оплатить и сумму курортного сбора, и административное взыскание.

Препятствовать выезду гостя, не оплатившего курортный сбор, сотрудники гостиниц не могут, но наказание все равно настигнет нарушителя.

Где введут курортный сбор в 2025 году

С 2025 года право вводить курортный сбор получат все российские регионы. Такую инициативу подготовило Министерство экономического развития совместно с Российским союзом туристической индустрии и правительствами субъектов. Схему оплаты оставят прежней, то есть через места размещения. Но теперь все их внесут в специальный перечень, оператором которого станет Росаккредитация.

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Базовую ставку установили на уровне в 65 рублей, ее будут регулировать сами регионы. В низкий сезон посещаемости сумму могут снизить или временно отменить сбор. «Введение единого курортного сбора для всех регионов — отличная идея. Она поддержит развитие туристической инфраструктуры и сдержит цены на отели», — оценила инициативу Ахвердиева. По ее мнению, это перспективная мера, которая поможет регионам развивать туристическую отрасль и привлекать новых гостей.