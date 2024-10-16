Во время путешествий могут происходить непредвиденные ситуации, но не всегда туроператоры готовы выплачивать компенсацию своим клиентам за испорченный отдых. О том, в каких случаях компаниям полагается возместить ущерб туристам, 360.ru рассказал адвокат общественной организации «Клиентправ» Федор Коробков.

Платит тот, у кого купили путевку

Он прокомментировал случай, произошедший с отдыхавшей в Бодруме россиянкой. Девушка купила путевку у турфирмы Anex и рассчитывала вместе с группой посетить ущелья на реке Дальян, но во время поездки экскурсионный автобус перевернулся. В результате ДТП девушка сломала позвонок, а туроператор отказался возмещать ущерб и выплачивать моральную компенсацию.

Правозащитник выразил уверенность, что турфирме придется компенсировать россиянке ущерб, если компания договаривалась об организации экскурсии.

«У нас по общим правилам туроператор несет ответственность за всех лиц, на которых возложено исполнение обязательств по договору <…>, так как он является лицом, его формирующим. Но тут надо понимать, как покупалась данная путевка», — подчеркнул он.

Адвокат объяснил, что если путешественница приобрела путевку на месте и не через туроператора, то в таком случае она не может предъявлять претензии компании. По его словам, страховщик покроет расходы на лечение на территории страны и депортацию, но никаких выплат не будет.

Можно обратиться в суд

Но если экскурсию купили у туроператора, можно требовать и компенсацию морального вреда, и временную потерю трудоспособности, и возмещение прочих расходов и убытков, добавил Коробков.

«Если путевка и экскурсия приобретались у туроператора, входили в состав тура или приобретались на месте у туроператора, тогда, значит, туроператор будет нести ответственность перед девушкой в рамках гражданского законодательства», — рассказал он.

Если турфирма откажется возмещать ущерб, его можно взыскать уже через суд. Правозащитник рекомендовал пострадавшей в ДТП россиянке подать иск против туроператора, который организовал поездку с экскурсией.

«Требовать это необходимо. Раз в претензионном порядке туроператор отказался это делать, то надо обращаться в суд с исковым заявлением. В данном случае действуют нормы закона о защите прав потребителей, то есть в суд она может обращаться по своему месту жительства», — заявил адвокат.

Ранее в индийском штате Бихар неизвестный ударил в поезде российскую туристку палкой и забрал телефон. Полиция задержала несколько подозреваемых с крадеными гаджетами, но смартфона девушки среди них не было.