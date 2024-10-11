Российскую туристку ударили в Индии палкой и украли смартфон

Во время поездки на поезде по Индии российская туристка подверглась нападению. Неизвестный набросился на нее с палкой и отобрал смартфон. Спустя почти два месяца женщина отследила возможное местонахождение устройства, сообщил The Print

Ограбление произошло 17 августа. Нина Н. ехала на экспрессе по штату Бихар и снимала через окно реку Фалгу. Индиец подошел к ней, ударил палкой по рукам, отобрал телефон и скрылся. Туристка обратилась в правительственную железнодорожную полицию.

В течение нескольких дней правоохранители задержали двух подозреваемых. Они изъяли три краденых смартфона, но устройства россиянки среди нет не оказалось. Мужчины назвали имя предполагаемого грабителя.

Вернувшись в Россию, женщина получила оповещение приложения iCloud о том, что украденный телефон стал активным в Нагпуре, штат Махараштра. Она отправила по почте данные о последнем местонахождении телефона, и Силы железнодорожной охраны вместе с полицейскими устроили рейды по его поиску.

Другой российский турист попал в переделку на Бали. Мужчина попытался угнать автомобиль, и местные жители устроили над ним самосуд.