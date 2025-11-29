Сегодня 15:38 Топ-5 небанальных горнолыжных курортов: куда поехать на Новый год — 2026? Турэксперт Артюнов посоветовал на Новый год отправляться на Южный Урал 0 0 0 Эксклюзив

Новогодние праздники продлятся в этом году целых 12 дней, поэтому к выбору места отдыха следует подойти со всей серьезностью. О том, где можно хорошо провести время, избежав толчеи и высоких ценников, узнал 360.ru.

Лучшие горнолыжные курорты Самыми популярными направлениями для внутреннего туризма ожидаемо стали Сочи и Кавказские Минеральные Воды. По данным ассоциации «Альянс туристических агентств», в число лидирующих горнолыжных курортов вошли «Красная поляна», «Архыз», «Домбай» и «Приэльбрусье». Также востребованными маршрутами оказались Московский регион, Санкт-Петербург, Крым, Геленджик и Анапа. Генеральный директор компании АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в беседе с ведущей 360.ru Еленой Коновой посоветовал другие направления, которые приятно удивят туристов и не оставят огромную дыру в семейном бюджете.

Если мы говорим о горнолыжке, очень рекомендую всем отправиться на Южный Урал, есть такое замечательное место — Абзаково. Дмитрий Арутюнов гендиректор компании АРТ-ТУР

Эксперт также напомнил о курорте «Охта-парк» в Ленинградской области. По его мнению, этот комплекс станет отличным вариантом для петербуржцев и россиян, которые живут неподалеку. Порадовать любителей лыж и сноуборда сможет курорт «Солнечная долина» в Челябинской области. «Про Шерегеш, наверное, многие уже слышали. Есть в Мурманской области места с хорошим катанием и с меньшим количеством людей, с меньшей стоимостью. Называется это „Большой Вудъявр“», — добавил Арутюнов. Он уточнил, что по инфраструктуре и возможностям проведения зимнего досуга в России по-прежнему лидирует Сочи. Тем не менее можно подобрать и другие варианты.

Фото: РИА «Новости»

Калининград По информации Газеты.ru, туроператоры фиксируют наибольший спрос на Сочи и Красную Поляну, однако многие туристы выбирают в качестве места для встречи Нового года Калининградскую область. Регион может похвастаться суровой красотой Балтийского побережья, свежестью и старинными городами. В Калининграде туристу предложат отправиться на остров Канта с роскошным Кафедральным собором, посетить квартал Рыбная деревня и Музей янтаря. Во время праздников в регионе проходит множество ярмарок и фестивалей, где можно попробовать традиционные русские блюда и увезти домой радующие глаз сувениры. Тур с экскурсией с 30 декабря обойдется путешественнику от 117 тысяч рублей на двоих с перелетом из Москвы и проживанием без питания в трехзвездочном отеле. Байкал Для любителей природы и захватывающих пейзажей прекрасно подойдет вариант с отдыхом на Байкале. Благодаря хрустальному льду, яркому солнцу на безоблачном небе и чудесным видам путешествие навсегда останется в памяти. Туристы могут не только гулять, но и попробовать свои силы в катании на коньках и искусстве фотографии, а также познакомиться с маралами. Для полного погружения в волшебную атмосферу знатоки рекомендуют отправиться на остров Ольхон, с давних времен славящийся шаманами. Также можно взять экскурсию на судне на воздушной подушке и поехать к скале под названием Буддийская ступа просветления. Считается, что для исполнения желания нужно обойти вокруг нее 107 раз. Несколько дней отдыха на самом полноводном озере мира обойдутся путешественникам в 161 тысячу рублей на двоих с перелетом из Москвы. В эту стоимость включили комплексное питание и проживание на три ночи.

Фото: РИА «Новости»

В гости к Деду Морозу Если хочется прикоснуться к сказке, то идеальным направлением для зимнего отдыха может стать Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза предлагает путешественникам экскурсии, интерактивные развлечения и вкусную еду Город имеет богатую историю — еще в XVI веке он являлся крупнейшим центром русского купечества благодаря торговле пушниной. Здесь можно посетить множество храмов, в том числе один из первых каменных на Руси — Успенский собор. Особой популярностью пользуется набережная реки Сухоны, исполняющий желания камень, музей этнографии и музей новогодней игрушки. Путевка на 4 января 2026 года на четыре ночи на двоих будет стоить от 123 тысяч рублей с железнодорожным проездом из Москвы. В эту стоимость включили проживание в отеле и комплексное питание. Есть и более короткие туры. Например, путевка «Зимняя сказка» с 5 января 2026 года на две ночи обойдется от 60 тысяч рублей на одного человека.