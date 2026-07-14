Сегодня 02:02 Штамп откроет границу. Новые правила отдыха с детьми в Абхазии в 2026 году Глава Go Travel Ансталь: дети могут ехать в Абхазию по свидетельству о рождении Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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За неимением возможности выехать в дальнее зарубежье россияне устремились в ближнее — на черноморское побережье Абхазии, где в разгаре высокий сезон. В 2026 году изменились правила въезда детей и другие нюансы. Что учесть при планировании поездки, выяснил 360.ru.

Правила въезда детей в Абхазию В 2025 году Абхазия наряду с Белоруссией и Южной Осетией вошла в список стран, организация туров в которые приравнивается для туроператоров к внутреннему туризму. Это давало льготы организаторам поездок.

Фото: РИА «Новости»

Тогда же вступили в силу новые правила, по которым детей младше 14 лет выпускали за границу только по загранпаспорту. Ассоциация туроператоров России прогнозировала снижение турпотока на абхазское побережье в четыре раза. В новом сезоне правила опять изменились. Руководитель агентства Go Travel Наталья Ансталь сообщила 360.ru, что в 2026 году не имеющим загранпаспорт детям достаточно предъявить свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим гражданство России.

Интересно Штамп о гражданстве России в свидетельство о рождении можно поставить в региональном МВД. Потребуется оригинал документа и паспорт родителя.

«Если у ребенка уже есть загранпаспорт, то можно не заморачиваться со штампами в свидетельстве, потому что его не будут проверять по причине того, что загранпаспорт Российской Федерации уже автоматически подтверждает российское гражданство», — заявила Ансталь. Взрослые и дети старше 14 лет могут выехать в Абхазию по внутреннему паспорту России. Детям помладше можно пересечь границу просто по свидетельству о рождении с соблюдением всех требований. Решение о том, стоит ли оформлять загранпаспорт на всякий случай, Ансталь оставила за каждой отдельно взятой семьей. Она посоветовала поступить, исходя из собственного удобства.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Поэтому здесь смотрите, как вам удобно. <…> У нас до 2027 года спокойно [действует] упрощенный пропуск для детей до 14 лет, но вот именно с этим штампом о гражданстве», — сказала она. Зачем ребенку загранпаспорт Детям можно оформить документ с младенчества. Загранпаспорт старого образца для ребенка до 14 лет сроком действия пять лет обойдется в тысячу рублей, биометрический, действующий 10 лет, стоит три тысячи рублей. В зависимости от места проживания срок выдачи составит от одного месяца.

Ансталь предупредила, что иногда оформить загранпаспорт проще, чем поставить штамп в свидетельстве о рождении. Поэтому она посоветовала получить этот документ на детей.

Если есть такая возможность, то лучше оформить загранпаспорт на ребенка, иногда это проще, чем штамп получить. <…> Оформление загранпаспорта просто упрощает вам въезд, и не нужно переживать по поводу того, а поставили вы штамп или забыли про него. Наталья Ансталь Руководитель агентства Go Travel

Разрешение родителя на выезд ребенка в Абхазию «Что касается вопроса разрешения на въезд от второго родителя и так далее. Если ребенок путешествует вообще с одним из родителей, это правило действует не только в Абхазии, но и в любой другой стране, то нотариально заверенное согласие второго родителя не требуется», — сказала глава Go Travel.

Въезд и выезд из любой страны с одним из родителей автоматически разрешен, независимо от того с отцом или матерью. Ансталь посоветовала взять с собой свидетельство о рождении даже при наличии загранпаспорта, чтобы подтвердить родство.

Фото: Jan Woitas/dpa / www.globallookpress.com

«Это действует только в том случае, если второй родитель официально не поставил запрет на выезд ребенка за границу. К сожалению, такие случаи бывают, когда решили поехать с ребенком отдыхать, даже в ту же Абхазию, а второй родитель поставил запрет и, к сожалению, поехать не получится», — предупредила собеседница 360.ru.

Для путешествий с третьими лицами, например, с бабушкой, потребуется нотариально заверенная доверенность на выезд ребенка. Ансталь сообщила, что обычно достаточно разрешения от одного родителя или опекуна, но лучше получить его и от матери, и от отца. Медицинская страховка для отпуска в Абхазии: как выбрать Российские полисы ОМС не действуют на территории Абхазии, напомнила собеседница 360.ru. Имеет смысл оформить медицинскую страховку и детям, и взрослым. Без нее услуги врача и покупку лекарств придется оплатить в полном объеме.

Если вы путешествуете пакетным туром, уточните у агентов, входит ли страховка. Чаще всего страховка входит автоматически. Наталья Ансталь Руководитель агентства Go Travel

При путешествии «дикарем» можно оформить медицинской полис через сайты-агрегаторы либо напрямую непосредственно в страховой компании. При покупке важно указать страну, куда планируется поездка, и проверить, что страховка покрывает все необходимые случаи. Пляжи в Абхазии: куда и когда ехать Пессимистичные прогнозы специалистов на турсезон 2026 года оправдались лишь отчасти. На ситуацию повлияло изменение правил для въезда детей, когда вместо загранпаспорта разрешили, как и раньше, предъявлять свидетельство о рождении со штампом о гражданстве, сообщил Российский союз туриндустрии.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Если в начале года снижение продаж на летние туры в Абхазию у туроператоров достигало 30%, то к маю оно составило уже 6%. Из общего турпотока 35% пришлись на семьи с детьми. Отдых на семь ночей с полным пансионом в отеле без звезд, по июльским данным Национального туроператора АЛЕАН, обойдется семьям из двух взрослых и одного ребенка Абхазия в сумму от 43 529 рублей, в трехзвездочном отеле по системе «все включено» — от 63 тысяч рублей. Благодаря тому, что отдых на абхазском черноморском побережье, по данным АТОР, на треть дешевле, чем на краснодарском, спрос на туры на туры остался высоким, хотя в целом рынок и перешел от бурного роста к стагнации. Сказалось и наличие авиасообщения с Сухумом.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Туроператоры назвали самыми популярными Гагрский, Гудаутский и Сухумский районы. Более 30% российских туристов выбрали Гагру и Пицунду. Ансталь посоветовала выбирать место семейного отдыха, ориентируясь на возраст ребенка. Она назвала пляжи для каждой из категорий: для малышей подойдет Пицунда, так как там бухта, оберегающая от ветра и больших волн, чистое море, пологий вход и комфортные пляжи;

детей постарше можно привезти на Синопский пляж в Сухуме, один из немногих песчаных в Абхазии. На нем ровное дно без резких обрывов и развитая инфраструктура;

подросткам интересно в Гагре. Вдоль побережья открыты аквапарки, колесо обозрения и другие аттракционы. Самым комфортным сезоном собеседница 360.ru назвала июнь, когда в Абхазии не так много приезжих, комфортная погода и невысокие цены. Море прогревается к середине месяца.