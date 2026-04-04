Путешествия с детьми за рубеж в 2026 году: куда нужен загранпаспорт для ребенка до 14 лет

Детям младше 14 лет с января 2026 года для выезда из России в страны ближнего зарубежья теперь понадобится загранпаспорт. Однако остались направления, где детей принимают по свидетельству о рождении. Как организовать отдых с ребенком за границей, разобрался 360.ru.

Изменения с 20 января 2026 года

С 20 января 2026 года детям до 14 лет для выезда за границу требуется собственный загранпаспорт. Свидетельство о рождении исключили из числа документов для въезда и выезда для большинства стран.

До этой даты без загранпаспорта можно было въезжать в следующие страны по свидетельству о рождении:

Беларусь;

Казахстан;

Киргизия;

Южная Осетия.

Для взрослых и подростков старше 14 лет правила не изменились — они могут въезжать в эти страны по внутреннему паспорту России. Родителям при поездке с детьми загранпаспорт не обязателен, достаточно внутреннего.

Если ребенок выехал до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, он сможет вернуться по нему же. Даже при наличии загранпаспорта рекомендуется брать с собой свидетельство о рождении.