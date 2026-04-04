Путешествия с детьми за рубеж в 2026 году: куда нужен загранпаспорт для ребенка до 14 лет
Детям младше 14 лет с января 2026 года для выезда из России в страны ближнего зарубежья теперь понадобится загранпаспорт. Однако остались направления, где детей принимают по свидетельству о рождении. Как организовать отдых с ребенком за границей, разобрался 360.ru.
Изменения с 20 января 2026 года
С 20 января 2026 года детям до 14 лет для выезда за границу требуется собственный загранпаспорт. Свидетельство о рождении исключили из числа документов для въезда и выезда для большинства стран.
До этой даты без загранпаспорта можно было въезжать в следующие страны по свидетельству о рождении:
- Беларусь;
- Казахстан;
- Киргизия;
- Южная Осетия.
Для взрослых и подростков старше 14 лет правила не изменились — они могут въезжать в эти страны по внутреннему паспорту России. Родителям при поездке с детьми загранпаспорт не обязателен, достаточно внутреннего.
Если ребенок выехал до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, он сможет вернуться по нему же. Даже при наличии загранпаспорта рекомендуется брать с собой свидетельство о рождении.
Куда можно поехать с ребенком без загранпаспорта
Накануне президент Владимир Путин принял решение сохранить возможность детям из России до 14 лет въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении без загранпаспорта, сообщил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.
«Рад сообщить, что вчера президент России Владимир Владимирович Путин принял специальное решение сохранить для Абхазии на 2026–2027 год возможность въезда детей до 14 лет из России по свидетельству о рождении», — заявил он.
Мера серьезно скажется на росте туристического потока в республику.
«Это очень позитивная новость для туристического рынка. В последнее время туристы уже начали сталкиваться с проблемами при оформлении загранпаспортов, и далеко не все успели обратить внимание на изменения в правилах. На наш взгляд, именно этот фактор стал одной из причин снижения турпотока в Абхазию», — обнадежили в РСТ.
Восстановление прежнего порядка станет важным шагом, который увеличит туристический поток.
Какие еще документы потребуются на ребенка
1. Нотариально заверенное согласие от второго родителя требуется, если ребенок путешествует без сопровождения родителей, например, с бабушкой, тренером или в составе школьной группы. В документе должны быть указаны срок выезда и страны, которые ребенок намерен посетить.
2. Для оформления визы в некоторые страны (например, Шенгенской зоны) может понадобиться согласие обоих родителей. Уточнить требования можно в консульстве или визовом центре страны назначения.
3. Если у ребенка и родителей разные фамилии, потребуется подтвердить родство документами — свидетельством о рождении, свидетельством о браке или разводе.
4. Медицинская страховка рекомендуется для покрытия соответствующих расходов во время путешествия. В некоторых случаях она требуется для получения визы.
Как выбрать направление для путешествия с ребенком
При выборе направления необходимо учитывать:
- условия въезда и требования к документам. Некоторые государства могут иметь особые правила относительно въезда детей;
- возможности для детского отдыха. Например, наличие семейных отелей, аквапарков, зоопарков, детских развлечений;
- климатические условия и сезонность. Для малышей до двух лет лучше выбирать страны с более мягким климатом, а для поездок в жаркие регионы — межсезонье.