Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область

Посетившая Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ девочка из московской семьи Ельшиных стала 16-миллионным гостем мероприятия. В качестве подарка ей вручили сертификат на поездку в Самарскую область. О путешествии и своих впечатлениях семья поделилась с национальным центром «Россия» .

В ходе поездки для гостей устроили большое количество экскурсий по ключевым достопримечательностям приволжского региона. Москвичи прогулялись по улицам старой Самары, посетили Жигулевский пивоваренный завод, спустились в Ширяевские штольни, а также съездили в столицу российского автопрома — Тольятти, где посетили музей «АвтоВАЗа».

«Волшебный город, красота сумасшедшая. Я не ожидал, что в Самаре так красиво, пляж в центре города — это очень необычно. При этом такой красивый, чистый и благоустроенный пляж — это отличает ваш город от всех остальных. Мы обязательно вернемся в Самару с друзьями», — рассказал о впечатлениях глава семьи Виталий Ельшин.

Временно исполняющий обязанности министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов отметил, что регион пользуется большой популярностью у туристов. В прошлом году в область приехали три миллиона гостей.

«В рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ сегодня в регионе создаются новые объекты. В этом году будет реализован первый этап туристического кода города Самары. Ряд наших предпринимателей откроют новые сервисы для туристов. И, конечно же, в приоритете отдельное направление — инфраструктура для отдыха у воды», — подчеркнул Абдрашитов.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев отметил, что развитие туристической отрасли очень важно для региона. Он пояснил, что в область приезжают гости со всей страны.

«Чем больше их будет приезжать, тем больше мы, Самарская область, наши предприниматели и бюджет региона будем зарабатывать. И тем больше мы будем вкладывать в развитие наших любимых мест», — подчеркнул он.

Ранее впечатлениями от поездки в Северную Осетию поделилась семья Кореневых из Крыма. Гостей провели по горам и ущельям республики, а также показали исторические районы Владикавказа. Всего путешествие продолжалось пять дней.