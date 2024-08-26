Семья 15-миллионного гостя выставки «Россия» съездила в Северную Осетию

Ставшая 15-миллионой гостьей выставки «Россия» крымчанка Наталия Коренева получила в качестве подарка путешествие в Республику Северная Осетия — Алания. Путевку юбилейному посетителю вручили организаторы выставки и глава региона Сергей Меняйло. В поездку Наталия отправилась вместе со своей семьей. Впечатлениями от путешествия она поделилась с национальным центром «Россия» .

За организацию программы отвечали Фонд выставочной и презентационной деятельности РСО-Алания совместно с туроператором «Айз Тур».

Начальник отдела развития Фонда Диана Козаева рассказала, что гости увидели уникальные природные ландшафты и историко-архитектурные памятники. Кроме того, путешественников познакомили с национальной кухней региона.

«Самая высокая похвала от наших гостей заключается в том, что они хотят вернуться сюда еще», — рассказала собеседница.

Путешествие Наталии Корненевой и ее родных с исторического музея под открытым небом имени Героя Советского Союза Петра Барбашова. На территории мемориального комплекса расположена Аллея Героев Советского Союза — уроженцев республики. Там семья нашла своего однофамильца — капитана Григория Ивановича Корнеева.

В ходе путешествия по горам Северной Осетии гости посетили печально известное Кармадонское ущелье, где установлена мемориальная табличка съемочной команде актера и режиссера Сергея Бодрова —младшего. После семья посетила «Даргавский некрополь», который называют самым большим «городом мертвых на Кавказе.

Семья призналась, что природа и памятники республики стали для них настоящим открытием.

«Природа, кухня — все было замечательно. Особенно нас впечатлило Дигорское ущелье, понравился и некрополь, мы такого еще нигде не видели. Еще мы очень много кормили животных в поездке: ослики, лошадки, козочки. Красота, конечно, неимоверная. Дети были в восторге. Спасибо большое организаторам», — заявили супруги Кореневы.

Всего путешествие продолжалось пять дней и кроме выездов на природу гости посетили Владикавказ, где для них провели экскурсии по историческому центра города, а также отвели в Парк культуры.

На минувшей неделе национальный центр «Россия» открыл в Финском парке Псковской области выставку «Россия начинается здесь», посвященную 80-летию региона. Для жителей и гостей Псковской области местные районы и муниципалитеты подготовили инсталляции и выставки с традиционными нарядами, экспонатами народного творчества, сувенирами и угощениями.