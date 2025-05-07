07 мая 2025 23:50 Самолеты сменили маршруты. Как конфликт Индии и Пакистана повлияет на туризм? Директор турагентства Ри: облет Пакистана увеличит время авиарейса и цену билета 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Власти Пакистана после взаимного обмена ударами с Индией на фоне обострившегося конфликта закрыли воздушное пространство страны. Решение сказалось на работе авиакомпаний, чьи самолеты летали в популярные у туристов Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивские и Сейшельские острова. О том, как начавшийся конфликт скажется на путешественниках и авиакомпаниях и насколько пострадает сфера туризма в странах Азии, узнал 360.ru.

Закрытая для полетов зона

Об отправке рейсов альтернативными маршрутами на время закрытия воздушного пространства Пакистана сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

В компании пояснили, что мера коснется всех рейсов, вылетающих из Москвы на Шри-Ланку Мальдивы, Сейшелы, в Индию, Таиланд и обратно.

Фото: РИА «Новости»

Под новые правила подпали уже находившиеся в пути рейсы Москва — Нью-Дели и Москва — Пхукет. Первый борт совершил посадку в аэропорту Ташкента для дозаправки и дополнительного отдыха экипажа, чей рабочий день в связи закрытой для полетов зоны увеличился. Вылетевший в сторону таиландского курорта борт вернулся в аэропорт вылета для замены экипажа и дозаправки, чтобы довезти пассажиров до места отдыха по альтернативному маршруту. В пресс-службе подчеркнули, что пассажиры обоих рейсов получили полный комплекс обслуживания, предусмотренный авиационными правилами.

Облет повысит цены на авиабилеты

Практика использования безопасных путей из-за закрытия воздушного пространства — обычная работа для авиакомпаний. Об этом в беседе с 360.ru заявила директор филиала турагентства ANEX Светлана Ри.

Она подчеркнула, что, кроме недоступного для самолетов Пакистана, прямых рейсов нет также в Бангладеш и Непал. Обе страны находятся в непосредственной близости к горячей точке.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

«На Мальдивы и Сейшелы можно спокойно долететь, но придется потратить на это чуть больше времени. Кроме того, если авиакомпания направляет самолеты по новому маршруту, то цена на авиабилеты повышается, потому что борт дольше находится в воздухе», — заявила Ри. По ее оценке, из-за закрытия воздушного пространства Пакистана полеты из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивские и Сейшельские острова увеличатся на один-два часа. Но все зависит от конкретного направления.

Влияние конфликта на туризм в регионе

Перешедший в горячую фазу конфликт соседствующих Индии и Пакистана на туризм не окажет никакого влияния, отметила Светлана Ри. В качестве примера она привела Шри-Ланку, которая находится неподалеку от поссорившихся стран и продолжила принимать туристов. Но сейчас их там не так много.

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Туроператоры могут предложить своим клиентам уже сейчас забронировать путевки для путешествий осенью в ту же Индию. «При бронировании туров мы всегда ориентируемся на официальную информацию Министерства экономического развития или МИД, давали ли они рекомендации или вводили запрет на посещение тех или иных стран. Но пока никаких заявлений от них не поступало. Поэтому мы имеем право продавать путевки туда», — пояснила директор филиала турагентства ANEX.

Она добавила, что спрос сейчас на эти направления невысокий из-за того, что туристический сезон закончился. Даже авиакомпания «Аэрофлот» до 4 октября отменила чартерные и регулярные рейсы в индийский штат Гоа, популярный у туристов.

Фото: Frank Bienewald/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Но если от министерств поступит распоряжение о запрете туров или полной отмене полетов, туристические компании должны вернуть клиентам деньги, предложить альтернативный тур или перенести поездку на другую дату.

Как туристу обезопасить себя от срыва поездки

Страховка от невыезда не действует на случай боевых действий, как это происходит сейчас между Индией и Пакистаном, пояснила Светлана Ри.

Она добавила, что купленный полис не распространяется на политические кризисы или другие крупные потрясения, прямо не связанные с самим путешественником.

Страховой случай, если турист заболел. Его экстренно госпитализировали из-за вирусной инфекции. Или он не может улететь из-за смерти близкого человека, что подтверждается документами. Политическая ситуация — не страховой случай. Светлана Ри директор филиала турагентства ANEX

Она напомнила, что после начала пандемии коронавирусной инфекции большое количество туристов застряло в других странах вне зависимости от того, были у них страховки от невыезда или нет.

Фото: РИА «Новости»

«Туроператоры вывезли всех своих туристов, а самостоятельные путешественники месяц или два ждали пока их заберут специальные самолеты. Все продолжалось долго и было не очень хорошо организовано», — подчеркнула Ри. Она подчеркнула, что туроператоры в этом плане надежнее, потому что несут ответственность за своих путешествующих клиентов и сделают все возможное, чтобы вернуть их домой. Даже в случае сильного форс-мажора.